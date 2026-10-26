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SPECIAL: घोषित योजना पर सियासी संग्राम! बीत गया वित्तीय वर्ष का छह महीना, कब धरातल पर उतरेंगी योजनाएं

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

रांची: हेमंत सोरेन सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का भारी भरकम वार्षिक बजट 158,560 करोड़ रुपये का पेश किया था. इस बजट को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अबुआ दिशोम बजट नाम देते हुए 24 फरवरी 2026 को पेश किया था. इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने कई लोकलुभावन वादे किए थे, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश घोषित योजना जमीन पर नहीं उतर पाई है. सरकार के पास शेष बचे समय में घोषित योजनाओं को जमीन पर उतारना चुनौतीपूर्ण काम है.

आइये पहले जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जो बजट में घोषित हुईं और अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है.