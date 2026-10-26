SPECIAL: घोषित योजना पर सियासी संग्राम! बीत गया वित्तीय वर्ष का छह महीना, कब धरातल पर उतरेंगी योजनाएं
बजट में घोषित योजानाओं को धरतल पर उतारने को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 4:44 PM IST
रांची: हेमंत सोरेन सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का भारी भरकम वार्षिक बजट 158,560 करोड़ रुपये का पेश किया था. इस बजट को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अबुआ दिशोम बजट नाम देते हुए 24 फरवरी 2026 को पेश किया था. इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने कई लोकलुभावन वादे किए थे, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश घोषित योजना जमीन पर नहीं उतर पाई है. सरकार के पास शेष बचे समय में घोषित योजनाओं को जमीन पर उतारना चुनौतीपूर्ण काम है.
आइये पहले जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जो बजट में घोषित हुईं और अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है.
विपक्ष के सवाल पर बचाव में उतरी कांग्रेस
बजटीय भाषण को जमीन पर उतारने को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है. भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कांग्रेस और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस और उसके वित्त मंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी धोखा किया है और चतरा में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हवा हवाई बनकर रह गई है.
उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि बजट में बालिकाओं के लिए आदर्श स्कूल से लेकर महिला किसान समृद्धि योजना तक चलाने की लोकलुभावन बातें की गई थीं लेकिन यह भी जमीन पर नहीं उतर सकी. ऐसे में यह सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है.
विकास विरोधी पार्टी है बीजेपी: कांग्रेस
इधर, कांग्रेस ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि बीजेपी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है. पार्टी महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी विकास विरोधी पार्टी है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया गया है कि उनके विभाग में कौन-कौन सी योजना शुरू की गई है और बजट की घोषणा के अनुरुप जमीन पर इसे उतारने के लिए जल्द से जल्द पहल करें. ऐसे में भाजपा राजनीति करने के बजाय राज्य के विकास में सहयोग करे.
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