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रेखा आर्या V/s गिरधाली लाल साहू, क्या है ₹200 करोड़ की संपत्ति का सच? विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी की जांच की मांग

क्या है ₹200 करोड़ की संपत्ति का सच? ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: गिरधारी लाल साहू के बयानों के बाद कथित 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर रेखा आर्या पर सवाल उठने लगे हैं. जिससे ये मामला राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो गया है. कांग्रेस ने मुद्दे को उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है. दूसरी तरफ, भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी रेखा आर्या की ओर से लगाए गए आरोपों पर सवाल खड़े किए हैं. इस बीच मामले की जांच कर रही पुलिस की कई टीमें गिरधारी लाल साहू की तलाश और प्रकरण से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है.

कांग्रेस बोलीं- रेखा आर्या के साथ गलत हुआ विपक्ष उनके साथ खड़ा: कांग्रेस के प्रदेश उपधायक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि, रेखा आर्या के साथ जो कुछ हुआ, वह गलत हुआ. इस मामले में विपक्ष उनके साथ खड़ा है. किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है.