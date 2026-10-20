रेखा आर्या V/s गिरधाली लाल साहू, क्या है ₹200 करोड़ की संपत्ति का सच? विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी की जांच की मांग
मंत्री रेखा आर्या प्रकरण में संपत्ति को लेकर किए जा रहे दावों की जांच की मांग BJP और कांग्रेस ने की. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 5:08 PM IST
देहरादून: गिरधारी लाल साहू के बयानों के बाद कथित 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर रेखा आर्या पर सवाल उठने लगे हैं. जिससे ये मामला राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो गया है. कांग्रेस ने मुद्दे को उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है. दूसरी तरफ, भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी रेखा आर्या की ओर से लगाए गए आरोपों पर सवाल खड़े किए हैं. इस बीच मामले की जांच कर रही पुलिस की कई टीमें गिरधारी लाल साहू की तलाश और प्रकरण से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है.
कांग्रेस बोलीं- रेखा आर्या के साथ गलत हुआ विपक्ष उनके साथ खड़ा: कांग्रेस के प्रदेश उपधायक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि, रेखा आर्या के साथ जो कुछ हुआ, वह गलत हुआ. इस मामले में विपक्ष उनके साथ खड़ा है. किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है.
दूसरे पहलू की भी जांच होनी चाहिए. गिरधारी लाल साहू के बयान से जुड़े कथित 200 करोड़ रुपए की संपत्ति और पैसों के लेन-देन से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल होनी चाहिए. यदि संपत्ति और वित्तीय लेन-देन को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए. मामले में किसी भी पक्ष के आरोपों को अंतिम सच मानने के बजाय जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए.
-सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस-
भाजपा के मंत्री ने भी उठाए सवाल: मामले में भाजपा के कैबिनेट मंत्री खजान दास के बयान ने भी राजनीतिक चर्चा को बढ़ा दिया है. उन्होंने रेखा आर्या की ओर से लगाए गए आरोपों और इतने वर्षों बाद मामला सामने लाने को लेकर सवाल उठाए. खजान दास ने कहा कि,
यदि घरेलू हिंसा से जुड़े आरोप 20 से 22 साल बाद लगाए जा रहे हैं तो समय-सीमा और उससे जुड़ी परिस्थितियों की भी जांच होनी चाहिए. क्या रेखा आर्या को अपने पति के पूर्व के विवादों और मामलों की जानकारी नहीं थी. ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच जरूरी है. मामले की जांच एसआईटी कर रही है और जांच पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी. इस तरह के विवादों से राज्य के बारे में अच्छा संदेश नहीं जाता है.
-खजान दास, कैबिनेट मंत्री-
15 अक्टूबर को दर्ज हुई थी प्राथमिकी: दरअसल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 15 अक्टूबर को देहरादून के कैंट थाने में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें उन्होंने मारपीट, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, जातिसूचक शब्द कहने, धोखाधड़ी और हत्या की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर के जरिए कंपनियों में निदेशक पद से हटाए जाने का आरोप भी लगाया है. इन आरोपों की जांच एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रही है. जांच के सिलसिले में देहरादून पुलिस की टीमें बरेली भी गई और और मामले से जुड़े दस्तावेज जुटाए हैं. पुलिस की टीमें गिरधारी लाल साहू के कई ठिकानों पर भी पहुंचीं है. लेकिन वह वहां नहीं मिला, जिस करण पूछताछ नहीं हो सकी.
गिरधारी लाल साहू की तलाश में पुलिस की कई टीमें: मामले की जांच के साथ गिरधारी लाल साहू का पता लगाने की कोशिशें भी जारी हैं. पुलिस की कई टीमें अलग-अलग स्तर पर तलाश और साक्ष्य जुटाने में लगी हैं. बरेली में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है.
देहरादून और बरेली में जांच आगे बढ़ाई जा रही है. मामले से जुड़े अहम दस्तावेज जुटाए गए हैं. दोनों पक्षों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-जया बलूनी, एसपी देहात-
वायरल ऑडियो से लेकर कंपनी के दस्तावेजों तक होगी पड़ताल: इस प्रकरण में वायरल ऑडियो और वीडियो भी जांच का अहम हिस्सा बन सकते हैं. गिरधारी लाल साहू वायरल ऑडियो को पहले ही एआई से तैयार किया गया बताते हुए आरोपों को खारिज कर चुके हैं. ऐसे में ऑडियो की प्रामाणिकता की फॉरेंसिक जांच महत्वपूर्ण होगी. इसके अलावा कंपनियों से संबंधित दस्तावेजों और कथित फर्जी हस्ताक्षरों की भी जांच की जाएगी. हस्ताक्षरों का मिलान कराकर यह पता लगाने की कोशिश होगी कि निदेशक पद से हटाए जाने के आरोपों में कितनी सच्चाई है?
200 करोड़ रुपए के सवाल पर जांच से खुलेगा राज: इस पूरे विवाद में कथित 200 करोड़ रुपए की संपत्ति और वित्तीय लेन-देन को लेकर उठ रहे सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए हैं. कांग्रेस ने इन पहलुओं की जांच की मांग की है. जबकि पुलिस फिलहाल प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और उनसे जुड़े साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है.
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