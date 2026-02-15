ETV Bharat / state

युवा संवाद बनाम युवा महापंचायत, न महिलाएं, न किसान, चुनाव का केंद्र हैं युवान, वोटरों को साधने जुटी भाजपा–कांग्रेस

छत्तीसगढ़ में युवा संवाद और युवा महापंचायत पर सियासत गर्मा गई है. राज्य में चुनावी मंजिल सांधने में बीजेपी और कांग्रेस जुट गई है.

छत्तीसगढ़ में युवान राजनीति (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 15, 2026 at 8:13 PM IST

रायपुर:छत्तीसगढ़ की लाल माटी पर अब सियासी संग्राम का नया अध्याय शुरू हो चुका है. मुद्दा न किसान है,न धान है. इस बार केंद्र में है 'युवान'. एक तरफ भाजपा का ‘युवा संवाद’ है जो बजट की बारीकियों से भविष्य गढ़ने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ‘युवा महापंचायत’ है जो मनरेगा और रोजगार के हक के लिए हुंकार भर रही है. क्या 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा रण का फैसला प्रदेश का युवा वोटर करेगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट.

नैरेटिव की जंग और युवाओं का मन

छत्तीसगढ़ की राजनीति अब परंपरागत मुद्दों से निकलकर सीधे तौर पर 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' यानी युवा शक्ति के ध्रुवीकरण पर टिक गई है. राज्य में सत्ता का रास्ता अब खेतों की पगडंडियों के साथ-साथ कॉलेजों के कैंपस और रोजगार दफ्तरों की कतारों से होकर गुजर रहा है. भाजपा जहाँ 'विकसित भारत' के बड़े कैनवास पर युवाओं को 'साझेदार' बनाने का दांव खेल रही है, वहीं कांग्रेस उन्हें 'पीड़ित' बताकर संघर्ष के लिए लामबंद कर रही है. रायपुर में हुए ये दो बड़े आयोजनों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले तीन साल छत्तीसगढ़ की सड़कों पर भारी सियासी गहमागहमी के होने वाले हैं.

भाजपा का माइक्रो-मैनेजमेंट, बजट के बहाने भविष्य पर नजर

भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) का 'युवा संवाद' केवल एक सरकारी उपलब्धि का बखान नहीं, बल्कि भाजपा का एक गहरा 'साइकोलॉजिकल मूव'है. 2026-27 के केंद्रीय बजट को ढाल बनाकर भाजपा युवाओं के बीच यह संदेश पैठ कराना चाहती है कि उनका भविष्य केवल 'कमल' के साथ सुरक्षित है. कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और संगठन के दिग्गजों का फोकस युवाओं को 'आर्थिक राष्ट्रवाद' से जोड़ने पर है. 12 लाख तक की टैक्स छूट और स्टार्टअप इंडिया जैसे मुद्दों के जरिए भाजपा उस 'एस्पिरेशनल क्लास' (आकांक्षी वर्ग) को साध रही है, जो सरकारी नौकरी के अलावा उद्यमिता और तकनीक में रुचि रखता है. यह 2028 के लिए भाजपा का वह 'साइलेंट वोट बैंक' तैयार करने की कोशिश है, जो शोर कम मचाता है लेकिन वोटिंग मशीन पर निर्णायक साबित होता है.

कांग्रेस की युवा महापंचायत (ETV BHARAT)

कांग्रेस का एग्रेसिव काउंटर, मनरेगा से लेकर सड़क तक का संग्राम

इसके उलट, कांग्रेस की 'युवा महापंचायत' पूरी तरह से 'रिएक्टिव और एग्रेसिव' मोड में है. युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मनरेगा संशोधन को 'रोजगार पर डकैती' करार देकर सीधे तौर पर ग्रामीण और आदिवासी युवाओं की भावनाओं को छुआ है. कांग्रेस की रणनीति साफ है कि साल 2023 की हार की निराशा को 'युवा आक्रोश' में बदलना. सरगुजा से सुकमा तक के 3000 प्रतिनिधियों को जुटाकर कांग्रेस ने यह संदेश दिया है कि उसका संगठन अभी भी जीवंत है. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का 2028 और 2029 का सीधा आह्वान यह संकेत देता है कि कांग्रेस इस बार केवल चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि युवाओं को 'सत्ता विरोधी लहर' (Anti-incumbency) का चेहरा बनाएगी.

सियासी बयानबाज़ी भी तेज

कांग्रेस के कार्यक्रम पर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि महापंचायत में “वास्तविक लोगों को लाया जाए, मरे हुए लोगों को नहीं. यह बयान बताता है कि युवा मुद्दे पर सियासत केवल विचारों की नहीं, बल्कि कटाक्ष और आरोप-प्रत्यारोप की भी हो गई है.

बीजेपी का युवा संवाद (ETV BHARAT)

वरिष्ठ पत्रकारों का विश्लेषण, वादों की कसौटी पर टिकी सियासत

राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में 'वोटर' बहुत चतुर है. वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा के मुताबिक, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने 'इको-सिस्टम' (ABVP बनाम NSUI) को रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन असली चुनौती उन 'अनफिल्टर्ड वादों' की है जो चुनावी घोषणापत्रों में किए गए थे. युवाओं को ₹600 का ट्रेवल अलाउंस देने जैसा वादा आज भी फाइलों में दबा है. जानकार मानते हैं कि युवा वर्ग केवल संवाद या महापंचायत से नहीं पिघलेगा; वह उस 'डिलीवरी' को देखेगा जो उसकी जेब और करियर पर सीधा असर डालती है. 2028 की जंग वही जीतेगा जो युवाओं के 'पॉकेट और प्राइड' (जेब और गौरव) दोनों को संतुष्ट कर पाएगा.

छत्तीसगढ़ में युवान राजनीति (ETV BHARAT)

2028 और 2029 का 'पावर गेम'

अब छत्तीसगढ़ की यह सियासी जंग अब 'विजन बनाम विद्रोही' के मोड़ पर है. भाजपा का विजन 2047 के विकसित भारत का है, तो कांग्रेस का विद्रोह वर्तमान की बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है. मंत्री केदार कश्यप का कांग्रेस की महापंचायत पर तंज कसना और कांग्रेस का पलटवार करना यह बताता है कि आने वाले दिनों में यह जुबानी जंग और तीखी होगी. साल 2028 के विधानसभा चुनाव में जो दल युवाओं के इस 'मूड' को भांप लेगा, वही 2029 में दिल्ली के दरबार तक छत्तीसगढ़ की आवाज पहुंचाने में सफल होगा.

