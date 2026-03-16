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विधानसभा चुनावों पर सियासत तेज, पश्चिम बंगाल और असम पर सभी ठोक रहे जीत के दावे

रिपोर्ट - भुवन किशोर झा

रांची : असम सहित देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधि तेज है. इन पांच राज्यों में सबकी नजर पश्चिम बंगाल और असम पर है, जहां सभी राजनीतिक दल अभी से चुनाव जीतने का दावा करने में लगे हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बंगाल में इस बार कमल खिलने का दावा किया है. वे कहते हैं कि असम में भी भाजपा की सरकार फिर से बनेगी और शेष राज्यों में भाजपा और उसके गठबंधन मजबूती के साथ उभरेगी.

उन्होंने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बन जाये. असम में जेएमएम के चुनाव लड़ने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वहां चुनाव लड़ने से कौन उन्हें रोकता है. उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले कांग्रेस की ही सरकार थी और लगातार वहां वह जीतती रही है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

बाबूलाल मरांडी ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि असम में जब कांग्रेस की सरकार थी और आदिवासियों का आंदोलन वहां चल रहा था तो उस समय ट्राइबल महिलाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया था. उस समय जेएमएम का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, उस समय दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं.

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