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चंडीगढ़ नगर निगम सदन में फिर भिड़े भाजपा-AAP पार्षद, गुरबख्श रावत के निंदा प्रस्ताव पर हंगामा

चंडीगढ़ : नगर निगम सदन की मंगलवार को बैठक शुरू होते ही भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच आरोप-प्रत्यारोप को लेकर हंगामा शुरू हो गया. भाजपा पार्षद गुरबख्श रावत ने AAP पार्षद एवं प्रवक्ता योगेश ढींगरा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया. मामला रावत के पति से जुड़ी कथित हाथापाई और थप्पड़ मारने के आरोपों को लेकर था, जिसे ढींगरा ने पिछले दिनों सार्वजनिक रूप से उठाया था.

गुरबख्श रावत ने किया सवाल : सदन में गुरबख्श रावत ने ढींगरा से सवाल किया कि उनके पति पर मारपीट को लेकर किस-किस दिन आरोप लगाए गए और थप्पड़ मारे जाने के दावे का आधार क्या है. रावत ने इन आरोपों को गलत बताया. जवाब में ढींगरा ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है और शिकायत के साथ उपलब्ध साक्ष्य भी दिए गए हैं. उनके मुताबिक अब पुलिस मामले की जांच करेगी और कार्रवाई जांच के आधार पर होगी.

चंडीगढ़ नगर निगम सदन में फिर भिड़े भाजपा-AAP पार्षद (ETV Bharat)

ठेकेदार ने हाथापाई की : यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब योगेश ढींगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि गुरबख्श रावत के पति के साथ एक ठेकेदार ने दिनदहाड़े हाथापाई की और उन्हें थप्पड़ मारा. ढींगरा ने इस पूरे मामले को डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड में प्रस्तावित प्लांट से जुड़े टेबल एजेंडा और कथित 25 लाख रुपये के लेन-देन से जोड़ते हुए सवाल उठाए थे. हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

सबूत सामने रखने चाहिए : बैठक में मामला यहीं नहीं रुका. सदन में ढींगरा से उनके लगाए गए आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा गया. ढींगरा ने पुलिस में दी गई शिकायत को सदन के सामने रखा और अपने आरोपों पर कायम रहे. मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि केवल पुलिस शिकायत को अपने आप में आरोपों का प्रमाण नहीं माना जा सकता और सदन में लगाए गए गंभीर आरोपों के लिए संबंधित साक्ष्य सामने रखे जाने चाहिए.