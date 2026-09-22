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चंडीगढ़ नगर निगम सदन में फिर भिड़े भाजपा-AAP पार्षद, गुरबख्श रावत के निंदा प्रस्ताव पर हंगामा

चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा और आप पार्षद फिर भिड़ गए हैं. गुरबख्श रावत के निंदा प्रस्ताव पर हंगामा हुआ है.

BJP and AAP councillors clash again in Chandigarh Municipal Corporation House uproar over Gurbaksh Rawat censure motion
चंडीगढ़ नगर निगम सदन में फिर भिड़े भाजपा-AAP पार्षद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2026 at 11:03 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 11:09 PM IST

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चंडीगढ़ : नगर निगम सदन की मंगलवार को बैठक शुरू होते ही भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच आरोप-प्रत्यारोप को लेकर हंगामा शुरू हो गया. भाजपा पार्षद गुरबख्श रावत ने AAP पार्षद एवं प्रवक्ता योगेश ढींगरा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया. मामला रावत के पति से जुड़ी कथित हाथापाई और थप्पड़ मारने के आरोपों को लेकर था, जिसे ढींगरा ने पिछले दिनों सार्वजनिक रूप से उठाया था.

गुरबख्श रावत ने किया सवाल : सदन में गुरबख्श रावत ने ढींगरा से सवाल किया कि उनके पति पर मारपीट को लेकर किस-किस दिन आरोप लगाए गए और थप्पड़ मारे जाने के दावे का आधार क्या है. रावत ने इन आरोपों को गलत बताया. जवाब में ढींगरा ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है और शिकायत के साथ उपलब्ध साक्ष्य भी दिए गए हैं. उनके मुताबिक अब पुलिस मामले की जांच करेगी और कार्रवाई जांच के आधार पर होगी.

चंडीगढ़ नगर निगम सदन में फिर भिड़े भाजपा-AAP पार्षद (ETV Bharat)

ठेकेदार ने हाथापाई की : यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब योगेश ढींगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि गुरबख्श रावत के पति के साथ एक ठेकेदार ने दिनदहाड़े हाथापाई की और उन्हें थप्पड़ मारा. ढींगरा ने इस पूरे मामले को डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड में प्रस्तावित प्लांट से जुड़े टेबल एजेंडा और कथित 25 लाख रुपये के लेन-देन से जोड़ते हुए सवाल उठाए थे. हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

सबूत सामने रखने चाहिए : बैठक में मामला यहीं नहीं रुका. सदन में ढींगरा से उनके लगाए गए आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा गया. ढींगरा ने पुलिस में दी गई शिकायत को सदन के सामने रखा और अपने आरोपों पर कायम रहे. मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि केवल पुलिस शिकायत को अपने आप में आरोपों का प्रमाण नहीं माना जा सकता और सदन में लगाए गए गंभीर आरोपों के लिए संबंधित साक्ष्य सामने रखे जाने चाहिए.

कार्रवाई की मांग उठी : इसके बाद भाजपा पार्षदों की ओर से ढींगरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी. मेयर ने सदन में वोटिंग कराई, जिसके बाद ढींगरा को सदन से निलंबित करने का फैसला लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक निलंबन के पक्ष में 13 पार्षदों ने हाथ उठाए, जबकि AAP के दो पार्षदों ने इसके विरोध में मतदान किया. साथ ही ढींगरा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया. पूरे घटनाक्रम के दौरान निगम सदन में शहर के विकास और दूसरे एजेंडे से जुड़े मुद्दों के बजाय राजनीतिक आरोपों को लेकर बहस केंद्र में रही. यह मामला अब पुलिस शिकायत और जांच से भी जुड़ गया है, इसलिए हाथापाई और उससे जुड़े अन्य आरोपों पर आगे की स्थिति जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी.

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Last Updated : September 22, 2026 at 11:09 PM IST

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