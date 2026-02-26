ETV Bharat / state

सब्सिडाइज्ड एयर एंबुलेंस योजना में हेराफेरी का भाजपा ने लगाया आरोप, सरकार से जांच की मांग

झारखंड में सब्सिडाइज्ड एयर एंबुलेंस योजना में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप भाजपा ने लगाया है.

BJP alleges irregularities subsidized air ambulance scheme of Jharkhand Government
एयर एंबुलेंस योजना की शुरुआत करते सीएम समेत अन्य, पुरानी तस्वीर (2023) (सौ. IPRD, झारखंड सरकार)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 26, 2026 at 2:45 PM IST

रांची: झारखंड विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने बड़ा आरोप महागठबंधन की सरकार, राज्य सरकार की सिविल एवियशन विभाग और रेड बर्ड कंपनी पर लगाया है. चतरा में दुर्घटनाग्रस्त हुए रेड बर्ड एयर एंबुलेंस मामले को लेकर ये सवाल भाजपा ने उठाया है.

रांची से बर्न मरीज को लेकर दिल्ली जाने के क्रम में चतरा में हुए हादसे में मरीज सहित सात लोगों की मौत को दुःखद बताते हुए भाजपा विधायक और मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने पूरे इस सरकार द्वारा अनुदानित एयर एंबुलेंस योजना की गड़बड़ियों की जांच के लिए विशेष टीम गठित करने की मांग की है. वहीं हेमंत कैबिनेट में शामिल दो-दो मंत्रियों सुदिव्य कुमार सोनू और डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की मंशा गलत नहीं थी लेकिन इसके क्रियान्वयन में कोई चूक हुई है. दोनों मंत्री ने कहा कि उसे दुरुस्त किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी.

बीजेपी के आरोपों पर मंत्रियों के बयान (ETV Bharat)

एयर एंबुलेंस योजना में करोड़ों की हेराफेरी- नवीन जायसवाल

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से चल रही महागठबंधन की सरकार में कथनी और करनी में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है और झारखंड की जनता समझ चुकी है. आज एयर एंबुलेंस क्रैश के बाद जो बात हो रही है कि सब्सिडाइज रेट पर गरीबों को, आम लोगों को, मध्यवर्गीय परिवार को बेहतर इलाज के लिए सरकार सुविधा दे रही है. लेकिन दुर्भाग्य है कि बर्न मरीज के परिजनों ने एयर एम्बुलेंस संचालक द्वारा पूरा पैसा वसूलना एक बड़े घोटाला की ओर इशारा करता है.

भाजपा के मुख्य सचेतक सह विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि अगर आप एयर एंबुलेंस विभाग को देखेंगे और वहां की जांच होगी तो करोड़ों रुपए की हेराफेरी की बात सामने आएगी. जिस प्रकार से वहां बैठे पदाधिकारी षड्यंत्र के तहत पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं. भाजपा नेता ने कहा कि चूंकि आम जनता का बहुत कम इस विभाग से पाला पड़ता है, इसलिए इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है. मैं चाहता हूं कि इस मामले पर टीम बनाकर पूरे की जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. नवीन जायसवाल ने कहा कि यह मामला सदन में जरूर उठेगा क्योंकि लोगों के पैसे को एयर एंबुलेंस के अफसर और सरकार के मिली भगत से लूटने का काम हो रहा है.

योजना की प्रक्रियाधीन गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा- सुदिव्य कुमार

वहीं सरकार द्वारा सब्सिडी पर एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाने की योजना में भी चंदवा, लातेहार के संजय कुमार के परिजनों से ज्यादा किराया वसूलने वाले आरोप और योजना में गड़बड़ी के आरोपों पर शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने प्रतिक्रिया दी. मंत्री ने कहा कि सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री ने अच्छे मंशा के साथ यह योजना शुरू की गई थी लेकिन अगर उसमें कोई प्रक्रियाधीन गड़बड़ी है तो उसे ठीक किया जाएगा.

BJP alleges irregularities subsidized air ambulance scheme of Jharkhand Government
एयर एंबुलेंस योजना का लेते सीएम (2023) (सौ. IPRD, झारखंड सरकार)

ठीक नहीं थी एयर एंबुलेंस कंपनी- डॉ. इरफान अंसारी

स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने सब्सिडाइज्ड रेट पर एयर एंबुलेंस सेवा शुरू कर अच्छा प्रयास किया था, लेकिन यह जो कंपनी थी वह ठीक नहीं था. मंत्री ने कहा कि मैं साफ-साफ कह रहा हूं कि चतरा एयर एंबुलेंस क्रैश मामले में जो भी दोषी पाया गया उस पर मैं कार्रवाई करूंगा क्योंकि हमारे लिए अपने झारखंड की जनता की जान सर्वोपरि है. हमारा काम है जनता को सुविधा और सेवा देना है, बात अगर हमारे मरीजों की जान पर आएगी तो डॉ. इरफान अंसारी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा.

2023 में शुरू हुई थी एयर एंबुलेंस सेवा

झारखंड के मरीजों के लिए सब्सिडी/नियत दर पर एयर एंबुलेंस सेवा की उपब्धता सुनिश्चित करने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रैल 2023 में एयर एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की थी. इस योजना के लिए जिस रेड बर्ड कंपनी का चयन किया गया था उससे कई शर्तो पर MOU हुआ था. जिसमें 24×7 एयर एंबुलेंस उपलब्ध रखने, झारखंड सरकार के रेफरल केस को अन्य चार्टड उड़ान पर प्राथमिकता देना. DGCA और चिकित्सा मानकों का पालन, पायलट, मेडिकल इक्विपमेंट सभी एयर एंबुलेंस मानकों के अनुरूप प्रमाणित होना और विमान में ICU के लिए जरूरी समान, उपकरण, डॉक्टर्स/पारा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की थी.

BJP alleges irregularities subsidized air ambulance scheme of Jharkhand Government
एयर एंबुलेंस योजना की शुरुआत करते सीएम समेत अन्य (2023) (सौ. IPRD, झारखंड सरकार)

चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश मामले के बाद मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मरीज को सब्सिडाइज्ड दर पर पहले एयर एंबुलेंस नहीं मिला था. दोबारा फिर 07 लाख से अधिक रुपये लेने के बाद मरीज को लेकर दिल्ली जाने को राजी हुआ. इसके बाद से बजट सत्र के दौरान विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री एयर एंबुलेंस योजना है और भाजपा इस योजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की मांग तेज कर दी है.

