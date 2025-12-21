ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन में हुआ महाघोटाला, बीजेपी का आरोप- आम आदमी के पेयजल में भी हुई गड़बड़ी

झारखंड में जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप प्रदेश बीजेपी ने लगाया है.

BJP alleges illegal withdrawal scam in Jal Jeevan Mission in Jharkhand
झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 21, 2025 at 6:05 PM IST

4 Min Read
रांची: झारखंड में चल रहे "जल जीवन मिशन" में बड़ा घोटाला का आरोप प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने प्रेस नोट जारी कर कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि जिस प्रकार शराब घोटाले में फर्जी बैंक गारंटी के जरिए भ्रष्टाचार की परतें उजागर हुई थी. उसी तर्ज पर जल जीवन मिशन में भी फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी निकासी के माध्यम से करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है.

प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार ने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना शुरू की थी ताकि देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके. इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक झारखंड सहित पूरे देश में हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना निर्धारित किया गया. लेकिन झारखंड में यह महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार, लापरवाही और भारी वित्तीय अनियमितताओं की भेंट चढ़ कर रह गई.

एक ओर हेमंत सरकार केंद्र सरकार पर समय पर धनराशि नहीं देने का आरोप लगाती है. वहीं दूसरी ओर केंद्र से प्राप्त राशि में व्यापक भ्रष्टाचार कर खुलेआम बंदरबांट करती है. गिरिडीह जिला का ताजा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अजय साह ने कहा कि वहां जल जीवन मिशन में जो घोटाला सामने आया है. वह केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करता है.

झारखंड प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि गिरिडीह में बिहार की एक निर्माण कंपनी ने 1.3 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी दिखाकर लगभग 30 करोड़ रुपये का ठेका हासिल कर लिया. इसके बाद बिना किसी ठोस या दृश्य कार्य के ही विभाग द्वारा करीब 10 करोड़ रुपये का एडवांस भुगतान कर दिया गया, जो शासन-प्रशासन की मिलीभगत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है.

एक तो काम नहीं हुए, जो हुए उसकी गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में

अजय साह ने दावा किया कि ऐसी ही स्थिति झारखंड के अन्य जिलों में भी देखने को मिल सकती है. आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने झारखंड को निर्धारित लक्ष्य के लगभग 90 प्रतिशत तक न उपलब्ध कराया. लेकिन कैग की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार केवल 55 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा कर सकी. इतना ही नहीं, जो 55 प्रतिशत कार्य दिखाया गया है, उसकी गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में है.

उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी है कि कहीं नलों का अस्तित्व ही नहीं है तो कहीं पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है. कई गांवों में अधिकारियों और ठेकेदारों की आपसी मिलीभगत से सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर दी गई. भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने आरोप लगाया कि बालू, कोयला और पत्थर के बाद अब हेमंत सरकार ने आम जनता के पीने के पानी तक को नहीं छोड़ा है. उन्होंने कहा कि जल जैसे बुनियादी अधिकार के साथ इस तरह का खिलवाड़ अक्षम्य है.

जल जीवन मिशन योजना की राज्यव्यापी कराई जाए सीएजी ऑडिट

भाजपा नेता अजय साह ने मांग की है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर में हुए सभी कार्यों की स्पेशल ऑडिट कराई जाए. इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष जांच हो, ताकि दोषियों को बेनकाब कर सख्त कार्रवाई की जा सके.

RANCHI
ILLEGAL WITHDRAWAL SCAM
SCAM IN JAL JEEVAN MISSION
फर्जी बैंक गारंटी और अवैध निकासी
JAL JEEVAN MISSION

