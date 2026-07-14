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कांग्रेस के स्मार्ट ​मीटर विरोध पर भाजपा का पलटवार, कहा,' गुर्जर राजनीति में बड़ा चेहरा बनने की होड़ में चांदना'

कांग्रेस की ओर से स्मार्ट मीटर के विरोध को भाजपा ने राजनीतिक ड्रामा बताया है.

BJP leaders at the press conference
प्रेस वार्ता में भाजपा नेता (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 8:10 PM IST

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बूंदी: जिले में किसानों की विभिन्न मांगों और स्मार्ट मीटर के विरोध को लेकर शुरू हुआ कांग्रेस का आंदोलन अब प्रदेश की राजनीति में बड़े सियासी संघर्ष का रूप लेता नजर आ रहा है. सोमवार को पूर्व खेल मंत्री एवं हिंडोली विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए पूरे आंदोलन को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का मंच करार दिया. भाजपा ने दावा किया कि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से ज्यादा कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की लड़ाई और विशेष रूप से सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से पीछे छोड़ने की रणनीति का हिस्सा है.

'प्रदर्शन के बहाने पायलट की लोकप्रियता को दे रहे चुनौती': भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा और लक्ष्मीकांत पारीक ने प्रेसवार्ता में कहा कि किसानों के मुद्दों की आड़ में कांग्रेस के नेता अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं. प्रदेश में कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं है. अलग-अलग नेता अलग-अलग मुद्दों पर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. पारीक ने कहा कि राजस्थान की राजनीति में गुर्जर समाज का सबसे बड़ा चेहरा सचिन पायलट को माना जाता है, लेकिन अशोक चांदना स्वयं को गुर्जर समाज का प्रभावशाली नेता साबित करने के लिए लगातार आक्रामक राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चांदना का उद्देश्य किसानों की लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि गुर्जर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाकर पायलट की लोकप्रियता को चुनौती देना है.

भाजपा ने चांदना पर साधा निशाना, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

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'कांग्रेस में नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा अब सड़क पर': भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के भीतर इस समय नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. एक तरफ सचिन पायलट अपनी अलग राजनीतिक लाइन पर चलते दिखाई देते हैं, दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति अलग है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की राजनीतिक दिशा भी अलग नजर आती है. ऐसे माहौल में हाड़ौती क्षेत्र में अशोक चांदना अपनी अलग राजनीतिक ताकत खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा अब सड़क पर दिखाई देने लगी है और किसानों के मुद्दे केवल राजनीतिक मंच बनकर रह गए हैं.

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'कांग्रेस लाई स्मार्ट मीटर योजना': भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि जिस स्मार्ट मीटर योजना का आज कांग्रेस विरोध कर रही है, उसी योजना की शुरुआत और टेंडर प्रक्रिया कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई थी. वर्तमान सरकार केवल उसी योजना को आगे बढ़ा रही है. ऐसे में कांग्रेस का विरोध पूरी तरह अवसरवादी राजनीति है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास है. पंकज मीणा ने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में किसानों और स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर गंभीर होती, तो पूरे प्रदेश में एक समान आंदोलन चलाया जाता. केवल बूंदी और हिंडोली जैसे क्षेत्रों में आंदोलन करना इस बात का संकेत है कि इसका उद्देश्य जनहित नहीं बल्कि स्थानीय राजनीतिक समीकरण साधना है.

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पिछले ढाई वर्षों में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं: भाजपा नेताओं ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है. किसानों सहित आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं. गौरतलब है कि सोमवार को बूंदी में अशोक चांदना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों की मांगों और स्मार्ट मीटर के विरोध में कलेक्ट्रेट की ओर मार्च कर रहे थे. प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और तनाव की स्थिति बन गई. हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. बाद में चांदना सहित कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. मामले में पुलिस ने दो अलग-अलग प्रकरण भी दर्ज किए.

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स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस
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