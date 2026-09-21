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Explainer: एक साल.. 3 करोड़ परिवार, बिहार में 'सेवा संकल्प' के बहाने 2029 को साधने में जुटी BJP?

मंत्री-विधायक करेंगे मॉनिटरिंग सम्राट सरकार ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को भी अभियान की तैयारियों के लिए एक्टिवेट कर दिया है. प्रदेश स्तर पर विशेष टोली बनाई गई है. तमाम जिलों में जिम्मेदारियां तय की गई हैं. गांव और वार्ड स्तर पर हर सप्ताह रिपोर्ट चेक की जाएगी. मंत्री और विधायक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे.

पंचायत पर सबसे अधिक फोकस पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों के आधार पर योजनाएं चिह्नित करने का मॉडल बनाया गया है. 17 सितंबर से योजनाओं के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है. जिलों की पंचायत में 10 प्राथमिक योजनाएं चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इनमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, सड़क, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. इन कार्यों को करने वाले कार्यकर्ता 'जनसेवक' कहलाएंगे.

26 योजनाओं का डेटा और फीडबैक इस दौरान यह भी जानने की कोशिश होगी कि जिसके नाम पर कोई योजना दर्ज है, उससे सीधे पूछा जाएगा कि उसे लाभ मिला या नहीं? अगर लाभ मिला तो कब और कितना मिला? किसी ने उससे इसके बदले में पैसे तो नहीं मांगे? बीजेरी के अभियान का मकसद वास्तविक लाभ की पुष्टि के लिए स्वतंत्र ग्राउंड वेरिफेकेशन जरूरी होगा.

पात्र व्यक्ति तक पहुंचना अहम इस दौरान नेता और कार्यकर्ता ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ कौन ले रहा है. साथ ही पात्र होने के बावजूद कौन इससे महरूम है. अगर कोई समस्या है तो तत्काल उसका समाधान करना है. इसके लिए 'सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार' के तहत ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कैंप लगाए जाने हैं.

26 योजनाओं का रियलिटी चेक 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान का यह बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. कार्यकर्ता केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करेंगे. यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिला या नहीं. अगर नहीं मिल पाया है तो परेशानी क्या है? आवेदन/दस्तावेज/भुगतान जैसी कोई दिक्कत तो नहीं है. स्थानीय स्तर पर उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं. अगर कोई समस्या है तो तत्काल उसका समाधान करना है. केंद्र की 26 प्रमुख योजनाओं समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था बताई गई है.

घर-घर पहुंचेगी बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने 'आशीर्वाद का दीया' जलाकर हर घर तक पहुंचने की कोशिश की. जिलों से लेकर अनुमंडल, प्रखंड, पंचायक और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित हुए. इस अभियान में लाभार्थियों तक दीया पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी.

क्या है 'सेवा संकल्प' मॉडल? पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल को सेवा और संकल्प मानकर बीजेपी उनके जन्मदिन (17 सितंबर) से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की है. ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 13 कार्यक्रमों के साथ चलेगा. वहीं सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान अगले साल मार्च 2027 तक चलेगा.

दावे के मुताबिक राज्य के लगभग हर परिवार तक संपर्क बनाने की महत्वाकांक्षा दिख रही है. 243 विधानसभा क्षेत्रों में मोटे तौर पर देखें तो औसतन करीब 1.1 लाख परिवार प्रति विधानसभा में आते हैं.

3 करोड़ परिवार का गणित होगा गेमचेंजर बिहार की 2026 की अनुमानित आबादी करीब 13.29 करोड़ है. जाति आधारित गणना (2022-23) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार 160 (2,83,44,160) परिवार हैं. भाजपा ने 2.67 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है.

सेवा संकल्प अभियान का रोड मैप तैयार बिहार में 17 सितंबर से यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 'सेवा संकल्प' अभियान की शुरुआत हो चुकी है. कार्यक्रम सरकार की योजनाओं और सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने पर केंद्रित है. अभियान के तहत ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर शिविर लगाकर केंद्र की 26 प्रमुख योजनाओं समेत कई सरकारी सेवाओं का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया जा रहा है. मार्च 2027 तक यह अभियान चलेगा.

'सेवा संकल्प' नया चुनावी मॉडल! भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी में है. सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक लगातार पहुंच बनाने की फुलप्रूफ तैयारी के साथ पार्टी ने मुहिम तेज कर दी है. इस कवायद को राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है.

पटना: 2029 का लोकसभा चुनाव हो या 2030 का बिहार विधानसभा चुनाव, अभी उसमें लंबा वक्त है लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुटने लगी है. असल में सूबे की सियासत में प्रशांत किशोर की उभार ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में 'सेवा संकल्प' अभियान के जरिए पार्टी अगले एक साल में करीब 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 26 केंद्रीय योजनाओं पर फोकस है.

बीजेपी नेता और मंत्रियों के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

बिहार में कार्यक्रम के संचालन का जिम्मा प्रदेश महामंत्री नितिन अभिषेक को सौंपा गया है. उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर भी कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इसके अलावे पिंकी कुशवाहा, मनोज चौधरी, वीरेंद्र चंद्रवंशी और संजीव यादव को कमेटी में रखा गया है. युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को भी टीम में जगह मिली है.

छठ त्योहार के दौरान सफाई अभियान

अभियान का दूसरा हिस्सा 'सेवा मेरा योगदान' है. इसके तहत भाजपा कार्यकर्ता सफाई, तालाब और छठ घाटों की सफाई, पौधरोपण तथा स्वच्छता जैसी गतिविधियों में भाग लेंगे. पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दो स्थानों को ऐसी गतिविधियों के लिए चिह्नित किया गया है. इसके अलावा हर जिले में 10 प्रमुख स्थानों पर सामूहिक 'आशीर्वाद का दीया' जलाने की योजना बताई गई है.

क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता?

बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हम सेवा संकल्प अभियान चला रहे हैं. हम घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं और केंद्र प्रायोजित 26 योजनाओं का लाभ कैसे अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसे लेकर हमारे कार्यकर्ता और परिवार तक पहुंचाने की तैयारी में है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम एक योजना का लाभ एक परिवार तक पहुंचे, इसके लिए ऑन स्पॉट निपटारा भी किया जाएगा.

सम्राट चौधरी और संजय सरावगी (ETV Bharat)

"एक ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन के 25 साल सार्वजनिक जीवन में रहे हैं. जिनके जीवन का ध्येय ही रहा सेवा और समर्पण. उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल को मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया कि हम इस अवसर को इस तरह से मनाएंगे कि सरकार की योजनाओं को मैक्सिमम लाभार्थी तक पहुंचाया जा सके."- कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

युवाओं को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता

बांकीपुर के नतीजे ने एक और मुद्दा सामने लाने का काम किया है. नए और युवा मतदाताओं की राजनीतिक पसंद भी राजनीतिक दलों की चिंता है. Gen Z को और युवाओं की नाराजगी से भी भारतीय जनता पार्टी को निपटाना है. इधर प्रशांत किशोर ने युवाओं को करीब लाने के लिए अपने जीते हुए विधानसभा क्षेत्र में 10000 युवाओं को रोजगार देने का कार्ड भी खेल दिया है.

बांकीपुर के बाद बदली रणनीति

बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को बुरी तरह से हराया था. पीके को 63,203 और बीजेपी उम्मीदवार को 44,250 वोट मिले. इस जीत के साथ बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का करीब तीन दशक पुराना कब्जा खत्म हो गया. इस हार ने पार्टी को नए सिरे से सोचने और नई रणनीति पर काम करने को विवश कर दिया है.

नरेंद्र मोदी और नितिन नबीन (ETV Bharat)

क्या था पीके का माइक्रो मैनेजमेंट?

प्रशांत किशोर की राजनीति में ग्राउंड कैंपेन, लगातार क्षेत्रीय मौजूदगी, स्थानीय मुद्दों की पहचान और मतदाता समूहों से सीधे संवाद महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं. बांकीपुर में भी जन सुराज का अभियान चुनाव से काफी पहले शुरू हुआ था और घर-घर संपर्क पर जोर दिया गया. अब पंचायत चुनाव और विधान परिषद चुनावों के लिए भी संगठन को नीचे तक ले जाने की कोशिश हो रही है.

पिछले दिनों एमएलसी कैंडिडेट का ऐलान करते हुए प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि जहां जन सुराज की जीत होगी, उसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में 10,000 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा.

हर बूथ पर थी 25 लोगों की कोर कमेटी

बाकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का बूथ लेवल मैनेजमेंट भी भाजपा के मुकाबले बेहतर रहा. प्रशांत किशोर ने जो बूथ कमेटी बनाई थी, उसमें 11 से लेकर 25 लोग शामिल थे. बड़े बूथ पर 50 कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की तो छोटे बूथ पर 11 कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी थी. हर बूथ पर तीन से पांच पोलिंग एजेंट की तैनाती हुई थी. अगर कोई कार्यकर्ता नहीं आता है तो उसके लिए भी दो लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई थी.

क्या कहते हैं जन सुराज के नेता?

जनसुराज पार्टी के संघर्ष वाहिनी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आदित्य मोहन बांकीपुर चुनाव के दौरान बेहद सक्रिय थे. उनकी निगरानी में युवाओं की टीम लगातार काम कर रही थी. आदित्य बताते हैं कि हम लोगों ने हर घर तक पहुंच बनाई और स्थानीय मुद्दों को उठाया. हालांकि वह ये भी कहते हैं कि जब फैसला कर लेती है तो कोई कुछ भी कर ले, बदलाव होकर रहता है.

"जनता जो चाहती है, वही होता है. बांकीपुर के लोग स्थानीय समस्याओं की वजह से इस सरकार से काफी नाराज थी. ऐसे में क्षेत्र की जो समस्याएं थी, उसे एक-एक कर लोगों को बताने का काम किया. इसके अलावा बेहतर बूथ मैनेजमेंट भी हमारी मजबूत कड़ी साबित हुई. हर बूथ पर 25 कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी बनाई गई थी. इसके अलावा पोलिंग एजेंट का भी बेंच तैयार था."- आदित्य मोहन, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जन सुराज संघर्ष वाहिनी

बीजेपी नेताओं को संबोधित करते संजय सरावगी (ETV Bharat)

दरअसल, बीजेपी का 'सेवा संकल्प' और जन सुराज का 'माइक्रो-कैंपेन' अलग-अलग राजनीतिक मॉडल हैं लेकिन दोनों में समानता जनता तक पहुंच बनाने की है. विधान परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों दलों की प्राथमिकताओं में शामिल है. विधान परिषद चुनाव तो 8 सीटों पर होने हैं लेकिन पंचायत चुनाव का स्वरूप व्यापक होने वाला है. दोनों चुनाव को लेकर भी अल्पकालिक रणनीति पर तैयारियां चल रही है.

पंचायत स्तर पर चुने जाएंगे ढाई लाख जनप्रतिनिधि

पंचायत चुनाव में 2 लाख 55 हजार पदों के लिए स्थानीय जन प्रतिनिधि चुने जाएंगे. 2021 के पंचायत चुनाव में राज्य के 38 जिलों, 534 प्रखंडों और 8,072 ग्राम पंचायतों में कुल 2,55,022 पदों पर चुनाव हुए थे. इसमें 8,072 मुखिया, 8,072 सरपंच, 11,104 पंचायत समिति सदस्य, 1,160 जिला परिषद सदस्य, 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्य और 1,13,307 ग्राम कचहरी पंच के पद थे.

परिसीमन का पड़ सकता है असर

परिसीमन के बाद सीटों की संख्या में बदलाव भी हो सकते हैं. अनुमान के तौर पर पंचायतों और वार्डों की संख्या में करीब 3 से 5 फीसदी बदलाव होने की स्थिति में बिहार में कुल पंचायत पदों की संख्या 2.63 लाख से 2.68 लाख के बीच पहुंच सकती है.

इनमें करीब 8,300 से 8,500 मुखिया, 8,300 से 8,500 सरपंच, 11,400 से 11,700 पंचायत समिति सदस्य, 1,190 से 1,220 जिला परिषद सदस्य और करीब 1.17 लाख से 1.19 लाख ग्राम पंचायत सदस्य तथा इतने ही ग्राम कचहरी पंच के पद हो सकते हैं. हालांकि ये केवल अनुमानित आंकड़े हैं, अंतिम संख्या नए परिसीमन और राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी.

पीएम मोदी के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

2029 की तैयारी या संगठन मजबूती पर जोर?

सेवा संकल्प को अगर सिर्फ सरकारी अभियान के तौर पर देखें तो इसका उद्देश्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है लेकिन राजनीतिक नजरिये से देखें तो लाभार्थी संपर्क, परिवार तक पहुंच, स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनाये रखना और लगातार फील्ड मौजूदगी किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए उपयोगी संगठनात्मक नेटवर्क बना सकते हैं. शायद इसलिए बीजेपी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच के जरिए अपना सामाजिक और राजनीतिक संपर्क मजबूत कर रही है.

क्या कहते हैं जानकार?

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि बिहार की सियासत इन दोनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. भाजपा इस बात को बखूबी समझती है. यूजीसी बिल, रोजगार, यूपीआई और आरक्षण के मुद्दे पर बवाल मचा है. पार्टी कोशिश करेगी कि असंतोष को कम किया जाए और युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए. विधान परिषद और पंचायत चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा मजबूत आधार तैयार करना चाहती है.

"प्रशांत किशोर की मौजूदगी भी भाजपा के लिए चिंता का सबब है. अगर वह विधान परिषद और पंचायत के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कर लेते हैं तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में परेशानी हो सकती है, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से ही सेवा संकल्प के बहाने तैयारियों में जुट गई है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

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