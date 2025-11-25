ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव में लगा बड़ा झटका, अब लगेगा भाजपा मुख्यालय में जनता दरबार

सरकार बनने के दो साल के इंतजार के बाद अब जनता दरबार लगेगा. 1 दिसंबर से सोमवार से बुधवार तीन दिन दो-दो मंत्री जनसुनवाई करेंगे.

एक कार्यक्रम के दौरान सीएम और भाजपा नेता...
जयपुर: प्रदेश में हाल ही में हुए अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा सरकार और संगठन को बड़ा झटका दिया है. सत्ता और संगठन ने इस नतीजे को एक अलार्म के तौर पर लिया है. यही वजह है कि भाजपा अभी से ही मिशन पंचायत-निकाय चुनाव में लग गई है. एक तरफ सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को संगठन के जरिए आमजन तक पहुंचाने की तैयारी में है. वहीं, दूसरी ओर आमजन के बीच संदेश देने और पकड़ मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू होने जा रही है.

1 दिसंबर से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी मुख्यालय पर जनता दरबार शुरू होने जा रहा है. भजनलाल सरकार बनने के दो साल के इंतजार के बाद अब पार्टी मुख्यालय पर सत्ता और संगठन की एक साथ जनसुनवाई करेंगे. प्रारंभिक तौर पर सप्ताह में तीन दिन सोमवार से बुधवार तक दो-दो मंत्री और संगठन के पदाधिकारी आम जन की समस्याओं की जनसुनवाई करेंगे. इसके साथ उसका हल भी निकाला जाएगा. हालांकि, सरकार बनने के बाद इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन ये अमलीजामा नहीं पहन पाया था. जनता दरबार को लेकर पार्टी कार्यालय में तैयारी भी शुरू हो गई है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

जनता के बीच संदेश देने की तैयारी : आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए भी भाजपा ने जनसुनवाई की पहल कर रही है. मुख्यमंत्री स्तर पर हुई बैठक में जनसुनवाई को लेकर कार्यक्रम तय किया गया है, ताकि आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में इसका संदेश जनता के बीच पहुंचे. भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझाव सुने जाएंगे, ताकि ग्राउंड लेवल तक पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके.

इसके लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इन तीन दिनों तक हर रोज दो दो मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे. मंत्रियों के साथ ही बीजेपी संगठन का पदाधिकारी भी मौजूद रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए 'बूस्टर' की तरह काम करेगी और संगठन को नई ऊर्जा देगी. जनता दरबार का शेड्यूल सुनवाई से एक दिन पहले तय होगा. इसकी विस्तृत रूपरेखा बनाई जा रही है. गोठवाल ने कहा कि 1 दिसंबर से ये जनसुनवाई शुरू हो जाएगी. कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के कार्यकर्ता की सुनवाई की सार्थक पहल की है. यह पहल पार्टी कार्यकर्ताओं तक सरकार और संगठन दोनों की सीधी पहुंच सुनिश्चित करेगी, जिससे संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होगा.

पढ़ें : भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग, GCC पॉलिसी को मंजूरी

अंता चुनाव बना अलार्म : अंता उपचुनाव हार के मंथन के बाद शुरू हो रही जनसुनवाई का मकसद जनता से जुड़ाव का है, ताकि अंता के रिजल्ट को नगर निकाय और पंचायत चुनाव में बदला जा सके. पार्टी अंता उपचुनाव के नतीजों को अलार्म के तौर ओर ले रही है. पार्टी स्तर पर मंथन में जनसुनवाई को संगठन को मजबूती देने वाला भी माना गया. यही वजह है कि एक बार फिर से मंत्रियों को जनसुनवाई की जिम्मेदारी दी जा रही है. इस बीच अंता के उपचुनाव के नतीजों और आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए भी भाजपा इसकी पहल कर रही है.

निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान सरकार के मंत्री 1 दिसंबर भाजपा मुख्यालय में जनसुनवाई करते हुए नजर आएंगे. संगठन स्तर पर भाजपा इसका खाका तैयार करने में जुटी हुई है. मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में इसका निर्णय किया गया है तो उधर, संगठन स्तर पर रुपरेखा तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं. सप्ताह में तीन दिन जनसुनवाई होगी, जिसमें हर दिन दो मंत्री मंत्री दरबार में मौजूद रहेंगे. उधर, संगठन स्तर से भी एक पदाधिकारी को इसमें जिम्मेदारी देने पर विचार चल रहा है. प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने बताया कि एक दिसंबर से मंत्री दरबार लगाने पर सहमति बनी है, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है.

वसुंधरा सरकार में शुरू हुई थी जनसुनवाई की परंपरा : भाजपा के लिए पार्टी मुख्यालय में जनसुनवाई का ये कोई नया प्रयोग नहीं है. 2013 से 2018 के वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भी बीजेपी कार्यालय जनसुनवाई का गवाह बन चुका है. तब भी हजारों की फरियाद मंत्रियों तक पहुंची और उस पर काम भी हुआ. इस जनसुनवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनी जाती थी. फरियाद सुनने के लिए संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और मंत्री भी मौजूद रहते थे. वसुंधरा सरकार के फार्मूले को विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनाया.

गहलोत सरकार 2018 से 2023 के अपने शासन काल में भी इसी तर्ज पर जनसुनवाई का दौर चला, लेकिन वसुंधरा सरकार के इस फार्मूले उन्हीं की पार्टी की भजनलाल सरकार को अपनाने में दो वर्षा का समय लगा. हालांकि, सरकार बनने के बाद पार्टी मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम को शुरू किया गया था, लेकिन यह जनसुनवाई महज चार दिन ही चल पाई. जनसुनवाई में मंत्री शामिल नहीं होने सुनवाई को बंद कर दिया गया था. वसुंधरा और गहलोत सरकार में ये जनसुनवाई पांच दिन सोमवार से शुक्रवार चलती थी, जबकि भजनलाल सरकार ने इसे प्रारंभिक तौर पर तीन दिन के लिए ही शुरू किया है.

क्या होता है जनसुनवाई में ? : जनसुनवाई का मुख्य लाभ यह है कि यह नागरिकों को अपनी समस्याओं और शिकायतों को सीधे सरकार तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करता है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है. इससे नागरिकों को उनके मुद्दों का समयबद्ध समाधान प्राप्त करने में मदद मिलती है और सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं में सुधार करने का अवसर मिलता है. कई बार आम नागरिक मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्रियों के बंगलों पर होने वाली जनसुनवाई में नहीं पहुंच पाता है. ऐसे में जब पार्टी कार्यालय पर जनसुनवाई होती है तो कार्यकर्ता के साथ आम व्यक्ति भी अपनी समस्या लेकर वहां पहुंच जाता है. पार्टी कार्यालय की जनसुनवाई में पदाधिकारी के साथ मंत्रियों की मौजूदगी होती है और वह वहां से सीधे अधिकारी को फोन करके समस्या के समाधान के निर्देश देते हैं. इस तरह की जनसुनवाई से आम जनता को सीधा और त्वरित लाभ मिलता है.

