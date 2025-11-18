ETV Bharat / state

झारखंड में कौन है संजय और रमीज ? भाजपा ने सीएम को किया आगाह, झामुमो ने बोला जवाबी हमला

भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत दी है. इस पर झामुमो ने भाजपा पर जवाबी हमला बोला है. खबर में जानें पूरा मामला.

BJP Advises CM Hemant Soren
भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल और झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 18, 2025 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है. नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं. वहीं राजद में संग्राम छिड़ा हुआ है. खासकर लालू प्रसाद यादव के घर में. उनको किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य लगातार संजय यादव और रमीज का नाम लेकर तेजस्वी पर हमला बोल रहीं हैं. लालू प्रसाद यादव की बेटी ने फेसबुक पर लिखा कि इन दोनों के बारे में बोलने पर मारपीट की कोशिश हुई. चप्पल उठाई गयी. गालियां दी गईं. मायका छीन लिया गया. अनाथ बना दिया गया.

अब झारखंड में भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन को यहां के सियासी गलियारे में सक्रिय संजय और रमीज से सावधान रहने की नसीहत दी है. हालांकि, झामुमो ने दो टूक कहा है कि हमारे अंदरूनी मामले में भाजपा को नहीं आना चाहिए.

भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल और झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

संजय और रमीज से बचें सीएम हेमंत-भाजपा

भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां के संजय और रमीज से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि झारखंड के सियासी गलियारे में सक्रिय संजय और रमीज से सभी वाकिफ हैं. यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ऐसे ही संजय और रमीज ने घेर रखा है. उनको इस बंधन को तोड़कर झारखंड को बचाना चाहिए. भाजपा ने सलाह दी है कि बिहार की पारिवारिक पार्टी राजद इन दिनों संजय और रमीज में उलझ कर रह गई है. उनसे झारखंड के संजय और रमीज का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर नाम का भी खुलासा कर दिया जाएगा.

झारखंड में भाजपा की हो गई मिट्टी पलीद-झामुमो

भाजपा के इस सुझाव पर झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि झारखंड की राजनीति में कौन संजय और कौन रमीज है ये तो बाद की बात है, लेकिन किसी व्यक्ति को टारगेट करके हमारे अंदरूनी मामले में टिप्पणी करने वाली भाजपा कौन होती है. उन्होंने कहा कि भाजपा की भी मिट्टी पलीद कई राज्यों में हुई है. क्या भाजपा ने इसकी कभी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में भाजपा की कैसे मिट्टी पलीद हुई, यह बताने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि घाटशिला में एक बाबूलाल थे और एक प्रदेश में बाबूलाल हैं. इससे साफ है कि भाजपा के लोग हताशा और निराशा में इस तरह की बातें कर रहे हैं.

दरअसल, झारखंड में चर्चा होती है कि जिस तरह सीएम रहते रघुवर दास को उनके कुछ करीबियों ने जनता और शुभचिंतकों से दूर रखा, वही हाल वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है. वैसे बिहार राजद में मचे घमासान को संभालने के लिए खुद लालू प्रसाद कूद पड़े हैं. तेजस्वी को राजद विधायक दल का नेता चुने जाने के दौरान हुई बैठक में उन्होंने भरोसा दिलाया है कि घर का विवाद घर के लोग सुलझा लेंगे.

ये भी पढ़ें-

बिहार भाजपा प्रवक्ता के पोस्ट से गरमाई झारखंड की राजनीति, कहा- अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे, झामुमो ने दिया जवाब

बिहार भाजपा प्रवक्ता के एक पोस्ट से गरमाई झारखंड की राजनीति, कहा- अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे

बिहार में महागठबंधन की हार के बाद झारखंड में जेएमएम के फैसले पर सबकी निगाहें, क्या आरजेडी और कांग्रेस का हेमंत बनेंगे सहारा?

TAGGED:

BJP ADVISES CM HEMANT SOREN
JHARKHAND SANJAY AND RAMEEZ
POLITICS IN JHARKHAND
सीएम हेमंत सोरेन को भाजपा की नसीहत
SANJAY AND RAMEEZ POLITICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.