झारखंड में कौन है संजय और रमीज ? भाजपा ने सीएम को किया आगाह, झामुमो ने बोला जवाबी हमला

रांची:बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है. नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं. वहीं राजद में संग्राम छिड़ा हुआ है. खासकर लालू प्रसाद यादव के घर में. उनको किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य लगातार संजय यादव और रमीज का नाम लेकर तेजस्वी पर हमला बोल रहीं हैं. लालू प्रसाद यादव की बेटी ने फेसबुक पर लिखा कि इन दोनों के बारे में बोलने पर मारपीट की कोशिश हुई. चप्पल उठाई गयी. गालियां दी गईं. मायका छीन लिया गया. अनाथ बना दिया गया.

अब झारखंड में भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन को यहां के सियासी गलियारे में सक्रिय संजय और रमीज से सावधान रहने की नसीहत दी है. हालांकि, झामुमो ने दो टूक कहा है कि हमारे अंदरूनी मामले में भाजपा को नहीं आना चाहिए.

भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल और झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

संजय और रमीज से बचें सीएम हेमंत-भाजपा

भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां के संजय और रमीज से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि झारखंड के सियासी गलियारे में सक्रिय संजय और रमीज से सभी वाकिफ हैं. यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ऐसे ही संजय और रमीज ने घेर रखा है. उनको इस बंधन को तोड़कर झारखंड को बचाना चाहिए. भाजपा ने सलाह दी है कि बिहार की पारिवारिक पार्टी राजद इन दिनों संजय और रमीज में उलझ कर रह गई है. उनसे झारखंड के संजय और रमीज का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर नाम का भी खुलासा कर दिया जाएगा.

झारखंड में भाजपा की हो गई मिट्टी पलीद-झामुमो