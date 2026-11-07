निशा भगत की मौत को पिता ने आत्महत्या मानने से किया इनकार, जताई साजिश की आशंका, बाबूलाल मरांडी ने की CBI जांच की मांग
निशा भगत की मौत पर उनके पिता ने सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाए हैं. बाबूलाल मरांडी ने CBI जांच की मांग की है.
Published : November 7, 2026 at 5:13 PM IST
गुमलाः आदिवासी समाज की बेटी निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई (CBI) जांच और न्याय की मांग पर शनिवार को टावर चौक में धरना-प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. विरोध प्रदर्शन के साथ निशा भगत की अंतिम यात्रा निकाली गई. निशा भगत के पिता आंदोलनकारी हंदु भगत ने सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाए. साथ ही कहा कि निष्पक्ष रूप से पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और इसके पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए.
बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा व गीता कोड़ा ने परिजनों से की मुलाकात
आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में भाजपा ने भी आक्रामक रुख अख्तियार किया है. खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शनिवार को दिवंगत निशा भगत के गुमला स्थित पैतृक आवास पहुंचे और उनके माता-पिता से मिलकर ढाढस बंधाया. इस दौरान निशा के पिता ने कई सवाल खड़े किए. वहीं नेता प्रतिपक्ष ने पिठौरिया थाना प्रभारी और अजय तिर्की को अविलंब गिरफ्तार करने के साथ-साथ मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे तौर पर कुछ सवाल भी पूछे.
"निशा भगत को पहले से खतरा (थ्रेट) था, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से मदद मांगी गई थी. मगर उन्हें मदद नहीं मिली. वह जमीन और अपने समाज के लिए लड़ीं. वह अन्याय के विरुद्ध लड़ीं और अंत में उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा."— मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री
अजय तिर्की और पिठौरिया थाना प्रभारी की गिरफ्तारी होः बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने निशा भगत के खिलाफ जारी अजय तिर्की के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उस शख्स ने निशा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. उसने निशा के मुंह पर चूना पोतने और मुंडन कर गधे पर घुमाने की बात कही थी. साथ ही निशा ने पिठौरिया के थाना प्रभारी पर भी सवाल उठाए थे. इसलिए इन सभी की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच जरूरी है.
उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में जमीन दलाल हावी हैं. रांची के आसपास दलालों का वर्चस्व है और प्रशासन फेल है. उन्होंने कहा कि तमाम होनहार आदिवासी युवाओं की हत्याएं हो रही हैं. उन्होंने सूर्या हांसदा, सोमा मुंडा, सुभाष मुंडा की हत्या का जिक्र किया. इसके अतिरिक्त उन्होंने रूपा तिर्की की मौत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब सीएम से व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
आदिवासी समाज की बेटी निशा भगत के आत्महत्या के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। राज्य के हर अंचल, ब्लॉक और थानों में 2-4 गुंडे, दलाल और माफिया प्रकृति के लोग तैनात हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री का सीधा संरक्षण प्राप्त है। इनके इशारों और पैसों पर ही एसपी, डीसी, सीओ समेत पूरा प्रशासनिक तंत्र काम कर रहा है। आम जनता की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इन माफियाओं के एक फोन पर पूरा प्रशासन सक्रिय हो जाता है। @BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand @ANI @PTI_News @ians_india @AHindinews— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 7, 2026
निशा के पिता ने लगाए कई गंभीर आरोप
वहीं निशा के पिता ने बाबूलाल मरांडी के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था. चार महीने पहले उसके घर में लगे सीसीटीवी (CCTV) को तोड़ दिया गया. घर में चोरी की गई और सर्टिफिकेट भी चोरी कर लिए गए. मामला दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि लाइव वीडियो में यह क्यों नहीं दिखाया गया कि उसने कैसे आत्महत्या की. उन्होंने कहा कि वीडियो बीच में क्यों काट दिया गया. उन्होंने आत्महत्या पर संदेह जताया है.
6 नवंबर को की थी खुदकुशी
दरअसल, आदिवासी नेत्री निशा भगत ने शुक्रवार दोपहर रांची स्थित पिठौरिया के डहुटोली स्थित घर में खुदकुशी कर ली थी. वह मूल रूप से गुमला के बड़ाईक मोहल्ला की रहने वाली थीं. लाइव वीडियो के दौरान ही उन्होंने पिठौरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार को फोन किया और रोते हुए 52 सेकेंड तक बातचीत की. उन्होंने कहा— "आप तो मेरे घर चोरी करने वाले चोर को नहीं पकड़ पाए. मुझे बदनाम करने वालों को भी नहीं पकड़ पाए. अब मैं अपनी लीला समाप्त कर रही हूं तो आपको फोन कर रही हूं. मैं आत्महत्या कर रही हूं."
इसके बाद थाना प्रभारी ने कहा कि आप एक बार मेरे पास आइए. निशा ने कहा— "मैं क्यों आऊं, मेरी लाइव चल रही है... लाइव." यह बात सुनकर थाना प्रभारी ने फोन काट दिया. इसके चंद मिनट बाद ही निशा ने आत्महत्या कर ली.
कौन थीं निशा भगत?
निशा भगत आदिवासी अधिकारों, जल-जंगल-जमीन और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करती रहीं. आदिवासी समाज में उन्हें एक निडर आवाज के रूप में जाना जाता था.
क्या है मांग?
धरना-प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निशा भगत की मौत के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. वायरल वीडियो में उन्होंने जिन मुद्दों और पीड़ा का जिक्र किया है, उनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय व सुरक्षा मिले.
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