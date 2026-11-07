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निशा भगत की मौत को पिता ने आत्महत्या मानने से किया इनकार, जताई साजिश की आशंका, बाबूलाल मरांडी ने की CBI जांच की मांग

निशा भगत के पिता संग बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

गुमलाः आदिवासी समाज की बेटी निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई (CBI) जांच और न्याय की मांग पर शनिवार को टावर चौक में धरना-प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. विरोध प्रदर्शन के साथ निशा भगत की अंतिम यात्रा निकाली गई. निशा भगत के पिता आंदोलनकारी हंदु भगत ने सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाए. साथ ही कहा कि निष्पक्ष रूप से पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और इसके पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए.

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