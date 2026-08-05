नरोत्तम मिश्रा को लेकर बीजेपी लेगी बड़ा फैसला, चुनाव संचालन की कमान के बाद रिव्यू मीटिंग में नहीं बुलाया
दतिया उपचुनाव में हार के बाद वजह तलाशने बीजेपी ने बनाई कमेटी, नरोत्तम मिश्रा को नहीं बुलाए जाने पर चर्चाएं तेज, शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 7:20 AM IST
भोपाल : दतिया उपचुनाव में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बीजेपी की बैठक में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नहीं बुलाया गया. जबकि दतिया विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव संचालन समिति का प्रमुख बनाया गया था. नरोत्तम को बैठक में नहीं बुलाए जाने के बाद अब सियासी चर्चाएं इस बात को लेकर तेज हो गई हैं कि क्या दतिया में हार का कारण तलाशने बनाई गई कमेटी ने पहले ही हार का जिम्मेदारी तय कर ली है? खास बात ये है कि पार्टी ने दतिया हार के कारणों की जांच के लिए समिति का गठन सुबह किया और शाम ढलते-ढलते जिले की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई.
नरोत्तम से नतीजों के बाद किनारा
16 जुलाई को बीजेपी संगठन की ओर से 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति बनाई गई थी. उपचुनाव के प्रभारी भारत कुशवाहा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से इस समिति की घोषणा की गई. इस समिति का प्रमुख डॉ. नरोतम मिश्रा को बनाया गया. लेकिन पार्टी ने दतिया की हार के कारणों पर चिंतन के लिए मुख्यमंत्री निवास में जो बैठकें बुलाई उसकी सूचना कथित तौर पर नरोत्तम मिश्रा को नहीं दी गई. ईटीवी भारत ने जब इस मामले में डॉ. नरोत्तम मिश्रा से संपर्क साधने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका. लेकिन इस घटनाक्रम ने ये संकेत दे दिया कि पार्टी दतिया में हार के लिए डॉ नरोत्तम मिश्रा को भी जिम्मेदार मान रही है. नरोत्तम मिश्रा से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें बुलाया ही नहीं गया.
सुबह समिति बनाई, शाम तक एक्शन भी हो गया
दतिया की हार के कारणों की जांच के लिए जो बैठक बुलाई गई उसमें तय हुआ कि जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी. दो सदस्यीय कमेटी गठित कर उसकी घोषणा भी कर दी गई. प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को जवाबदारी सौंपी गई कि वे चुनाव परिणामों का विशलेषण कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खडेलवाल को सौंपें. लेकिन दोपहर गठित हुई कमेटी की रिपोर्ट शाम तक आ भी गई और एक्शन भी हो गया. एक झटके में दतिया की पूरी बीजेपी की कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी गई.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंत्री द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, '' भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल के निर्देश पर दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, जिला दतिया जिले संगठन में जिलाध्यक्ष से लेकर जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति, मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ प्रकल्प विभाग समेत सारी ईकाईयों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत भंग कर दिया गया.'' इससे पहले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा था कि पार्टी अनुशासन को तोड़ने वाला नेता बड़ा हो या छोटा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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नरोत्तम मिश्रा का मामला दिल्ली से तय होगा
जानकारी के मुताबिक प्रदेश संगठन ने नतीजे आने के 24 घंटे बाद ही एक्शन लेकर कार्यकर्ताओ को संदेश दे दिया है. पूर्व मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के विषय में पार्टी सारे साक्ष्य जुटाकर उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज देगी और इस विषय में निर्णय वही सें होगा. हांलाकि, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उनके खिलाफ पार्टी के पास क्या सबूत हैं.