भिलाई नगर निगम पर लगा पेवर ब्लॉक घोटाले का आरोप, बीजेपी बोली 12 करोड़ से ज्यादा राशि का है मामला
भिलाई नगर निगम में पेवर ब्लॉक घोटाला का आरोप बीजेपी पार्षदों ने लगाए हैं. पार्षदों ने भिलाई निगम प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 9, 2026 at 7:30 PM IST
भिलाई : भिलाई नगर निगम की परियोजना शाखा में करीब 12 करोड़ 66 लाख रुपए के पेवर ब्लॉक कार्यों में संगठित भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं. मामले को लेकर बीजेपी पार्षदों ने आयोजित कर नगर निगम प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए. बीजेपी भिलाई जिला प्रभारी रामजी भारती समेत नगर निगम के 24 बीजेपी पार्षदों ने प्रेसवार्ता लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं.
अधिकारियों पर मिलीभगत कर गबन का आरोप
बीजेपी भिलाई जिला प्रभारी रामजी भारती ने आरोप लगाया कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार होने के कारण कमिश्नर और कुछ अधिकारी मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता को इस कथित घोटाले की जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से मामला सामने लाया गया है.
संबंधित फाइलों को छिपाने और जांच से बचने का प्रयास किया जा रहा है. यह मामला उपमुख्यमंत्री अरुण साव के संज्ञान में लाया गया है. राज्य सरकार को जल्द से जल्द जांच टीम गठित कर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- रामजी भारती, भिलाई जिला प्रभारी
जनता के बीच ले जाएंगे मुद्दा
इस दौरान पार्षद संतोष मौर्य ने बताया कि पिछले 23 महीनों में परियोजना शाखा के माध्यम से पेवर ब्लॉक के कार्य स्वीकृत किए गए और उनका भुगतान भी हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया में भारी वित्तीय अनियमितताएं, नियमों की खुली अनदेखी और भ्रष्ट आचरण सामने आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित दस्तावेजों को दबाने और गायब करने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि आगामी आठ नौ महीनों में भिलाई नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और वे इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर कथित भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे.
