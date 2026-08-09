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'रांची की सड़कों पर पुलिसकर्मियों को पैलेट गन के साथ किया गया है तैनात', छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर भाजपा का सरकार पर बड़ा आरोप

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ( Etv Bharat )

रांची : JPSC-JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ पिछले 16 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड में सियासत गरमा गई है. 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले भाजपा ने हेमंत सरकार पर छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए दमन और खौफ का सहारा लेने का आरोप लगाया है.

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता का आरोप

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने एक वीडियो क्लिप जारी कर दावा किया है कि विधानसभा घेराव से पहले राजधानी रांची की सड़कों पर पुलिसकर्मियों को पैलेट गन के साथ तैनात किया गया है. भाजपा प्रवक्ता ने इसे छात्रों को डराने की कोशिश बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है.

भाजपा का आरोप (Etv Bharat)

प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए दमन का रास्ता अपना रही है. उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि झारखंड में सत्ता को देखकर क्या उनका नजरिया बदल जाएगा.