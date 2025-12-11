ETV Bharat / state

चुनावी वादें पूरी नहीं कर रही है हेमंत सरकार! भाजपा ने लगाया सरकार के कंगाल होने का आरोप, मिला ये जवाब

रांची: झारखंड की राजनीति में इन दिनों 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए सत्ताधारी पार्टियों का घोषणापत्र केंद्र में है. बीजेपी नेता और कार्यकर्ता झामुमो, कांग्रेस और राजद के संयुक्त घोषणापत्र को बहाना बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना कर रहे हैं. बीजेपी का आरोप है कि सरकार दिवालिया हो गई है.

दूसरी ओर, सरकार में शामिल दलों के नेता बीजेपी को कोस रहे हैं, उनका दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार झारखंड को उसका हक का हिस्सा नहीं दे रही है. इसके बावजूद, हेमंत सोरेन सरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसानों को धान के लिए ₹3200 प्रति क्विंटल MSP और ₹450 में सिलेंडर देने के वादे भी पूरे किए जाएंगे.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने हेमंत सोरेन सरकार के दिवालिया होने के बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेताओं के दावों को सच भी मान लिया जाए, तो इसके लिए खुद बीजेपी ही जिम्मेदार है. केंद्र सरकार हमें हमारा हक का ₹1.4 लाख करोड़ नहीं दे रही है. हमें केंद्र और राज्य की संयुक्त योजनाओं में केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं मिल रहा है. अबुआ आवास योजना और हर घर नल जल योजना केंद्रीय योजनाएं हैं, फिर भी हमें फंड नहीं दिया जा रहा है.

मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे के खिलाफ जाकर हमें पैसे नहीं दे रही है, जिससे मुश्किलें हो रही हैं. इसके बावजूद, हमारे नेता हेमंत सोरेन राज्य के अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं.