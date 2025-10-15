राज्य सरकार के संरक्षण में चल रहा है धर्मांतरण का खेल हैः प्रतुल शाहदेव
बीजेपी ने राज्य की हेमंत सरकार पर धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है.
Published : October 15, 2025 at 8:21 PM IST
रांचीः भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के संरक्षण में राज्य में निरंतर धर्मांतरण का खेल जारी होने का आरोप लगाया है. पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि सरकार के प्रोजेक्ट भवन मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर चांद गांव में गैर कानूनी तरीके से लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा है.
उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कराने के दौरान बड़े-बड़े चमत्कार का दावा किया जाता है और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है. इस आड़ में धर्मांतरण किया जाता है. उन्होंने कहा कि हरदाग पंचायत के अंतर्गत चांद ग्राम के अखरा में ग्राम सभा ने बैठक कर इस मुद्दे पर लिखित विरोध जाहिर किया था और अविलंब इस खेल को बंद करने की मांग की थी लेकिन राज्य सरकार और पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ. जब आदिवासी ऐसी सभाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं तो फिर सरकार सिर्फ तुष्टिकरण के कारण आंख मूंद कर बैठी है.
उन्होंने ने कहा कि हेमंत सरकार के दोनों कार्यकाल में पूरे प्रदेश में लगातार धर्मांतरण का खेल चल रहा है. राज्य सरकार तुष्टिकरण के कारण इन पर रोक नहीं लगवा रही है. जब आदिवासियों की ग्राम सभा इसका विरोध कर रही है तो फिर राज्य सरकार कैसे तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस पर आंख मूंद कर बैठी है.
लोगों को भ्रमित करने का प्रयासः भाजपा
भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड में एक नए चर्च की चर्चा है, जिसके नाम के साथ महाअभिषेक शब्द जुड़ा है. स्थानीय ग्रामीणों ने इस चर्च पर भी नशा मुक्ति की आड़ में धर्मांतरण के खेल खेलने का आरोप लगाया है. पार्टी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस चर्च का नाम में महाअभिषेक जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है पवित्र जल या दूध से देवता या किसी मूर्ति का स्नान कराना.
ईसाई धर्म के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों जगह पर मूर्ति पूजन सख्त मना है, फिर यह नाम लोगों को दिगभ्रमित करने के लिए रखा गया है. कुछ समय पहले एक छोटे से चर्च ने माता मरियम को लाल पाड़ वाली साड़ी पहनाकर यहां के स्थानीय आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश की थी. भाजपा ने सरकार से अविलंब पूरे झारखंड में गैर कानूनी रूप से आयोजित हो रही इन सभाओं पर रोक लगाने की मांग की है.
