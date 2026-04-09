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भाषा विवाद पर BJP का बड़ा आंदोलन, पलामू से शुरू होगा युवाओं का विरोध

पलामू: झारखंड में भाषा को लेकर उठे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़े स्तर पर आंदोलन की घोषणा की है. आंदोलन की शुरुआत पलामू से होगी, जिसमें हजारों युवा शामिल होंगे. इस आंदोलन का नेतृत्व BJP युवा मोर्चा कर रहा है.

झारखंड पात्रता परीक्षा (Jharkhand Eligibility Test) में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों के लिए स्थानीय भाषा के रूप में नागपुरी और कुडुख (उरांव) का चयन किया गया है. जबकि इन इलाकों में सबसे अधिक भोजपुरी, नागपुरी और अंगिका बोली जाती है. BJP ने इसे पलामू क्षेत्र के साथ “सौतेला व्यवहार” बताया है.

बीजेपी विधायकों के बयान (ETV Bharat)

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया सौतेला व्यवहार का आरोप

गुरुवार को पलामू में BJP युवा मोर्चा की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आंदोलन की रूपरेखा साफ की गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP विधायक डॉ. शशि भूषण मेहता और आलोक चौरसिया ने भी हिस्सा लिया. इसमें विधायक आलोक चौरसिया ने कहा, “पलामू के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है. यहां के लोग और युवा अब चुप नहीं बैठेंगे. डालटनगंज से लेकर रांची तक आंदोलन चलेगा. हर बार पलामू के इलाके के लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है.”