शहरों में शक्ति प्रदर्शन, अब गांवों में डिजिटल दस्तक, पंचायत चुनाव में भाजपा का नया दांव
निकाय चुनाव में रोड शो के बाद अब पंचायत चुनाव में बीजेपी 90 रथों से गांवों पर फोकस कर रही है.
Published : October 17, 2026 at 4:18 PM IST
जयपुर : राजस्थान में निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ने रोड शो और बड़े नेताओं के शक्ति प्रदर्शन को प्रचार का हथियार बनाया था, लेकिन पंचायत चुनाव में पार्टी ने रणनीति को बदल दिया है. अब शहरों की सड़कों पर भीड़ जुटाने के बजाय गांवों के चौराहों और पंचायतों तक पहुंच बनाने पर जोर है. इसके लिए प्रदेशभर में 90 प्रचार रथ उतार रखे हैं. इन रथों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है.
बीजेपी पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री के रोड शो करने की जगह गांवों के चौराहों और पंचायतों में इन रथों के जरिए प्रचार को धार दी जा रही है. समय की बचत और आमजन तक पहुंच के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हीं रथों को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. सीएम हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 90 रथों के जरिए ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं. इस तरह एक तरफ गांव-गांव सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने की कोशिश है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री को एक साथ कई ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़कर चुनावी संपर्क मजबूत करने का प्रयोग किया जा रहा है.
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निकायों में रोड शो, अब पंचायतों में रथों की रणनीति : निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ने शहरी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रोड शो, जनसंपर्क और बड़े नेताओं के कार्यक्रमों पर जोर दिया था. शहरों में रोड शो का मकसद अधिक से अधिक लोगों के बीच राजनीतिक संदेश पहुंचाना और चुनावी माहौल बनाना था. पंचायत चुनाव में मतदाताओं का फैलाव गांवों और दूर-दराज के इलाकों तक है. ऐसे में हर जगह बड़े नेताओं की सभा या रोड शो करना समय और संसाधनों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है. भाजपा ने इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए प्रचार का तरीका बदला है. 90 रथों के जरिए गांवों में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है.
इन रथों को स्थानीय स्तर पर लोगों को एकत्र करने और पार्टी के संदेश को गांवों तक पहुंचाने का माध्यम बनाया गया है. अब मुख्यमंत्री के डिजिटल संबोधन ने इस अभियान को एक और स्तर दिया है. रथ केवल प्रचार सामग्री पहुंचाने का जरिया नहीं रह गए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच संवाद का मंच भी बन रहे हैं. भाजपा की इस रणनीति के पीछे पंचायत चुनाव के चार चरणों में होने और सीमित समय में अधिक से अधिक क्षेत्रों तक पहुंचने की चुनौती भी है. मुख्यमंत्री हर गांव में जाकर सभा करें, यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. ऐसे में पार्टी ने डिजिटल माध्यम को चुनाव प्रचार से जोड़ते हुए ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसमें एक ही समय पर अलग-अलग स्थानों पर मौजूद रथों के जरिए मुख्यमंत्री का संबोधन सुना जा सकता है. इससे बड़े नेताओं के दौरे की सीमाओं के बीच स्थानीय स्तर पर प्रचार अभियान को गति देने की कोशिश की जा रही है.
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शाम को लाइव जुड़ते हैं मुख्यमंत्री : इस मॉडल में राजनीतिक संदेश का केंद्र भी बदलता नजर आ रहा है, जहां निकाय चुनाव में रोड शो के जरिए नेता जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे, वहीं पंचायत चुनाव में रथों के जरिए सरकार की योजनाओं, स्थानीय समस्याओं और संगठन के संपर्क को एक साथ साधने की कोशिश है. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री के चुनावी प्रवास और प्रचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि प्रचार रथ गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं. शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन रथों से जुड़ते हैं. जिस गांव या पंचायत में रथ मौजूद होता है, वहां ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकत्र किया जाता है. इसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन सुनाया जाता है और संवाद की व्यवस्था की जाती है. बगड़ी के मुताबिक, इस माध्यम से कार्यकर्ता अपनी समस्याएं भी मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं. पार्टी का दावा है कि इस व्यवस्था से मुख्यमंत्री का एक साथ कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं से संपर्क हो रहा है और उनकी बात सुनने का अवसर मिल रहा है.
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सरकार की योजनाएं चुनावी संदेश के केंद्र में : यह प्रयोग चुनाव प्रचार में तकनीक के इस्तेमाल के साथ-साथ संगठनात्मक संपर्क को मजबूत करने की कोशिश भी है. पंचायत चुनाव में बूथ और गांव स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होती है. ऐसे में मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का अवसर देकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रही है. भाजपा के प्रचार रथों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है. पार्टी की कोशिश है कि पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को भी चर्चा के केंद्र में रखा जाए. रथों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने और सरकार के कामकाज का संदेश पहुंचाने पर जोर है.
दो स्तर पर रणनीति : इस रणनीति में दो स्तरों पर काम हो रहा है. पहला, ग्रामीण मतदाताओं के बीच सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार. दूसरा, स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उनकी समस्याओं और क्षेत्रीय फीडबैक को सुनना. इससे पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव प्रचार केवल एकतरफा भाषण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ संवाद का माध्यम भी बनेगा.
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चार चरणों के चुनाव में समय की चुनौती : पंचायत चुनाव कई चरणों में होने के कारण भाजपा के सामने सीमित समय में व्यापक जनसंपर्क करने की चुनौती है. मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेताओं के दौरे तय क्षेत्रों और कार्यक्रमों तक सीमित रह सकते हैं. ऐसे में 90 रथों को एक साथ सक्रिय रखकर पार्टी प्रचार की पहुंच बढ़ाना चाहती है. श्रवण सिंह बगड़ी ने इसे हाईटेक प्रचार का तरीका बताते हुए कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री से जुड़ने और अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के प्रसार और संगठन के संवाद को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश सफल हो रही है. इन पंचायत चुनाव के 90 रथों को पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सभा के जरिए हरी झंडी दिखा कर रवाना किया था.