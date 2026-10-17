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शहरों में शक्ति प्रदर्शन, अब गांवों में डिजिटल दस्तक, पंचायत चुनाव में भाजपा का नया दांव

बीजेपी का प्रचार रथ ( Source : CMO )

जयपुर : राजस्थान में निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ने रोड शो और बड़े नेताओं के शक्ति प्रदर्शन को प्रचार का हथियार बनाया था, लेकिन पंचायत चुनाव में पार्टी ने रणनीति को बदल दिया है. अब शहरों की सड़कों पर भीड़ जुटाने के बजाय गांवों के चौराहों और पंचायतों तक पहुंच बनाने पर जोर है. इसके लिए प्रदेशभर में 90 प्रचार रथ उतार रखे हैं. इन रथों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है.