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उलिहातू से कोकर तक 73 किलोमीटर की पदयात्रा, बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान का संदेश लेकर निकले BJP नेता-कार्यकर्ता

बीजेपी की राष्ट्रीय जनजाति गौरव यात्रा ( Etv Bharat )

रांचीः धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही राष्ट्रीय जनजाति गौरव पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है. भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलिहातू से 13 नवंबर को शुरू हुई यह पदयात्रा करीब 73 किलोमीटर लंबी है. इसके जरिए जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, स्वाभिमान और देश की आजादी में जनजातीय नायकों के योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. 15 नवंबर को रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर इस पदयात्रा का समापन होगा.

दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी ने किया नेतृत्व