उलिहातू से कोकर तक 73 किलोमीटर की पदयात्रा, बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान का संदेश लेकर निकले BJP नेता-कार्यकर्ता
73 किलोमीटर का सफर तय कर कल रांची में भाजपा की गौरव पदयात्रा का समापन होगा. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 14, 2026 at 3:29 PM IST
रांचीः धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही राष्ट्रीय जनजाति गौरव पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है. भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलिहातू से 13 नवंबर को शुरू हुई यह पदयात्रा करीब 73 किलोमीटर लंबी है. इसके जरिए जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, स्वाभिमान और देश की आजादी में जनजातीय नायकों के योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. 15 नवंबर को रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर इस पदयात्रा का समापन होगा.
दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी ने किया नेतृत्व
14 नवंबर को पदयात्रा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यात्रा का नेतृत्व किया. खूंटी से रांची की ओर बढ़ी इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. इस दौरान जनजातीय समाज के गौरव, स्वाभिमान और सांस्कृतिक पहचान को लेकर संदेश दिया गया. दूसरे दिन की यात्रा में बाबूलाल मरांडी के साथ अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ मुंडा, पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, रामकुमार पाहन और शिवशंकर उरांव समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. भाजपा नेताओं के मुताबिक, इस पदयात्रा का उद्देश्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है. साथ ही जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और उसकी समृद्ध परंपराओं को सम्मान देने का संदेश भी दिया जा रहा है.
13 नवंबर को उलिहातू से शुरू हुई है पदयात्रा
पदयात्रा के पहले दिन 13 नवंबर को उलिहातू से इसकी शुरुआत हुई. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. यात्रा उलिहातू से आगे बढ़ते हुए साइको मोड़ और जिकिलता के रास्ते खूंटी पहुंची. यहां भाजपा जिला कार्यालय में पहले दिन का पड़ाव रखा गया. इस दौरान प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, समीर उरांव, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ मुंडा, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, रामकुमार पाहन और शिवशंकर उरांव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
2021 से मनाया जा रहा जनजातीय गौरव दिवस
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में फैसला लिया था. इसके बाद 12 नवंबर 2021 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई. 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती के अवसर पर पहली बार देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की थी. इसी अवसर पर उन्होंने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी वर्चुअल उद्घाटन किया था.
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