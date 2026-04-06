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47 बरस की बीजेपी, कुल चार कमरे में था कार्यालय, बैठक के लिए किराए पर ली जाती थी धर्मशाला

पुराने भोपाल के सोमवारा में था भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रदेश मुख्यालय. अब 11 मंजिला हाईटेक पार्टी कार्यालय रीकंस्ट्रक्ट करने जा रही पार्टी.

BJP 47th Foundation Day
भाजपा मना रही अपना 47वां स्थापना दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 6:18 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में बीजेपी सोमवार को अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है. प्रदेश के 17 जिलों में बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए आज भूमिपूजन किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वर्चुअली इन कार्यक्रमों में जुड़े.

पार्टी ने प्रदेश के 52 जिलों में कार्यालय शुरू करने का टारगेट रखा है. लेकिन जिस कार्यालय के साथ मध्य प्रदेश में इस पार्टी की बुनियाद रखी गई. बीजेपी का पहला प्रदेश मुख्यालय पुराने भोपाल के सोमवारा में था. जहां कुल चार कमरों के इस कार्यालय में अगर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की नौबत आ जाए तो धर्मशाला किराए पर लेनी पड़ती थी.

भाजपा मना रही अपना 47वां स्थापना दिवस (ETV Bharat)

गद्दे की दुकान के ऊपर था कुल चार कमरों का भाजपा कार्यालय

47 साल लंबी यात्रा में एक पार्टी जब मध्य प्रदेश में 11 मंजिला हाईटेक पार्टी कार्यालय रीकंस्ट्रक्ट करने जा रही है. 150 करोड़ की लागत से बन रहे इस कार्यालय में हैलीपेड तक के लिए जगह होगी. लेकिन 47 बरस पीछे जहां से इस पार्टी ने यात्रा शुरू की थी, तब चार कमरों के कार्यालय में पार्टी के विचार के विस्तार के लिए बड़ी बैठक भी मुमकिन नहीं थी.

BJP 47th Foundation Day
एमपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (ETV Bharat)

पार्टी नेता दीपक विजयवर्गीय बताते हैं, तब सोमवारा पर जो हमारा कार्यालय था उसमें बमुश्किल तीन-चार कमरे थे. यानि अगर कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक तो वहां संभव ही नहीं थी. ऐसे में होता ये था कि ह्म धर्मशाला में अपनी बैठकें किया करते थे. उसके बाद पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष लखीराम अग्रवाल को सरकारी बंगला अलॉट हुआ तो लंबे समय तक उस बंगले से पार्टी कार्यालय का आधा काम चला.

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भाजपा मना रही अपना 47वां स्थापना दिवस (ETV Bharat)

उस समय भी सोमवारा का जो कार्यालय था उसे खाली नहीं कराया गया. फिर नब्बे के दशक में जब हमारी सरकार आई, पटवा जी मुख्यमंत्री बनें तो फिर सात नंबर पर पार्टी कार्यालय खुल ही गया जो अब और अत्याधुनिक होने जा रहा है. विजयवर्गीय कहते हैं मुझे जहां तक याद है, कोई दस-बीस रुपये महीने का किराया था उस कार्यालय का.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को क्यों याद आई फिल्म धुरंधर

बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधित किया. उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी की सरकार में धुरंधर 2 का समय चल रहा है. फिर उन्होने नोटबंदी के समय को भी याद दिलाया और कहा, हमें धुरंधर 1 को भी याद रखना है. पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान से नकली नोट छपते थे. लेकिन पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान को भी ठिकाने लगा दिया गया.

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, 52 जिलों में कार्यालय का टारगेट

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि आज प्रदेश के 17 जिलों में पार्टी कार्यालय के निर्माण की शुरुआत की जा रही है. इन जिलों में भूमिपूजन के कार्यक्रम हो रहे हैं. हमने तय किया है. ये टारगेट रखा है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के 52 जिलों में पार्टी कार्यालय बनकर तैयार हो जाए. ग्वालियर में भूमिपूजन कार्यक्रम में दिलचस्प नजारा बना जब ग्वालियर चंबल की रानजीति में कभी धुर विरोधी रहे तीन नेता केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयभान सिंह पवैया और विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक कतार में बैठकर विधिवत भूमिपूजन में शामिल हुए.

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