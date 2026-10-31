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2027 के लिए भाजपा का मास्टर प्लान; 50 परिवार पर एक कार्यकर्ता, डोर टू डोर होगा जनसंपर्क

चुनाव को लेकर बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कार्ययोजना के तहत मास्टर प्लान तैयार किया है. प्लान के तहत प्रत्येक 50 परिवार पर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके साथ ही पार्टी ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है. अभियान के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां के साथ प्रदेश में 2017 से पहले वह इसके बाद कानून व्यवस्था से आम जनता को कार्यकर्ता जानकारी देंगे.

भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कार्ययोजना बैठक शनिवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संपन्न हुई. प्रदेश कार्यालय पर बैठक शुरू होने से पूर्व लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर उन्हें पुष्पार्चन कर उन्हें याद किया गया. राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे़ ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह चुनाव माइक्रोमैंनेजमेंट का चुनाव है, इसलिए बारीकी से हर कार्ययोजना पर काम करना है.

विनोद तावडे़ ने कहा कि विधानसभा प्रभारी एवं विस्तारकों को मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्यों की बैठकें शीघ्र प्रारम्भ करना है तथा शक्तिकेन्द्र पर प्रवास सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि पार्टी घर-घर संपर्क अभियान के तहत प्रत्येक 50 परिवारों पर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपेगी. राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि हमें डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए योजना तैयार करना है. इसके लिए महिला, युवा, नवमतदाता, लाभार्थी किसान, छोटे व्यापारी, प्रबुद्धवर्ग, पूर्व सैनिक तथा सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से संपर्क की कार्ययोजना तैयार करके काम करना है. इसके साथ ही जिला स्तर पर समन्वय टोली का गठन किया जाएगा. प्रवासी प्रभारियों की नियुक्ति शीघ्र हो : विधानसभा स्तर पर प्रवासी प्रभारियों की नियुक्ति का काम शीघ्र पूर्ण किया जाए इसके साथ ही जिला एवं विधानसभा स्तर पर चुनाव व्यवस्था समिति का गठन भी करना है. महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर प्रवासी के रूप में काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी जिला प्रभारी शीघ्र ही विधानसभा स्तर पर प्रवास पूर्ण करें और सभी विधानसभा प्रभारी शक्तिकेन्द्र पर अपने प्रवास सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर हमें भाजपा के लिए हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है. इसके साथ ही देश व प्रदेश में कडे़ व निर्णयों, विकास, सुरक्षा, राष्ट्र की आर्थिक व सामरिक उन्नति पर भी हमें लोंगो के बीच चर्चा करना है. पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी मोड में उतरें : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अखंड भारत के शिल्पकार, हमारे मार्गदर्शक और भारत रत्न, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 151वीं जयंती पर उन्हें हृदय से नमन करता हूं. लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को और पीढ़ी को जोड़ना जानते थे. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत, श्रेष्ठ भारत का वही सपना साकार हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आगामी चुनावी तैयारियों के खाके को पूरी निष्ठा, गति और समर्पण के साथ धरातल पर उतारने का संकल्प लिया गया. अब समय आ गया है कि हम पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी मोड में उतर जाएं.