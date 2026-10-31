2027 के लिए भाजपा का मास्टर प्लान; 50 परिवार पर एक कार्यकर्ता, डोर टू डोर होगा जनसंपर्क
भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कार्ययोजना बैठक शनिवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुई. जिसमें चुनाव को लेकर प्लानिंग बनाई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:26 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कार्ययोजना के तहत मास्टर प्लान तैयार किया है. प्लान के तहत प्रत्येक 50 परिवार पर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके साथ ही पार्टी ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है. अभियान के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां के साथ प्रदेश में 2017 से पहले वह इसके बाद कानून व्यवस्था से आम जनता को कार्यकर्ता जानकारी देंगे.
भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कार्ययोजना बैठक शनिवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संपन्न हुई. प्रदेश कार्यालय पर बैठक शुरू होने से पूर्व लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर उन्हें पुष्पार्चन कर उन्हें याद किया गया. राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे़ ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह चुनाव माइक्रोमैंनेजमेंट का चुनाव है, इसलिए बारीकी से हर कार्ययोजना पर काम करना है.
विनोद तावडे़ ने कहा कि विधानसभा प्रभारी एवं विस्तारकों को मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्यों की बैठकें शीघ्र प्रारम्भ करना है तथा शक्तिकेन्द्र पर प्रवास सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि पार्टी घर-घर संपर्क अभियान के तहत प्रत्येक 50 परिवारों पर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपेगी. राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि हमें डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए योजना तैयार करना है. इसके लिए महिला, युवा, नवमतदाता, लाभार्थी किसान, छोटे व्यापारी, प्रबुद्धवर्ग, पूर्व सैनिक तथा सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से संपर्क की कार्ययोजना तैयार करके काम करना है. इसके साथ ही जिला स्तर पर समन्वय टोली का गठन किया जाएगा.
प्रवासी प्रभारियों की नियुक्ति शीघ्र हो : विधानसभा स्तर पर प्रवासी प्रभारियों की नियुक्ति का काम शीघ्र पूर्ण किया जाए इसके साथ ही जिला एवं विधानसभा स्तर पर चुनाव व्यवस्था समिति का गठन भी करना है. महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर प्रवासी के रूप में काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी जिला प्रभारी शीघ्र ही विधानसभा स्तर पर प्रवास पूर्ण करें और सभी विधानसभा प्रभारी शक्तिकेन्द्र पर अपने प्रवास सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर हमें भाजपा के लिए हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है. इसके साथ ही देश व प्रदेश में कडे़ व निर्णयों, विकास, सुरक्षा, राष्ट्र की आर्थिक व सामरिक उन्नति पर भी हमें लोंगो के बीच चर्चा करना है.
पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी मोड में उतरें : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अखंड भारत के शिल्पकार, हमारे मार्गदर्शक और भारत रत्न, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 151वीं जयंती पर उन्हें हृदय से नमन करता हूं. लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को और पीढ़ी को जोड़ना जानते थे. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत, श्रेष्ठ भारत का वही सपना साकार हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आगामी चुनावी तैयारियों के खाके को पूरी निष्ठा, गति और समर्पण के साथ धरातल पर उतारने का संकल्प लिया गया. अब समय आ गया है कि हम पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी मोड में उतर जाएं.
3 नवम्बर से निकलेगी पदयात्रा : पंकज चौधरी ने कहा कि 3 नवम्बर से प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत विशाल पदयात्राएं निकाली जाएंगी. उन्होंने कहा कि चुनावी संगठनात्मक कार्ययोजना पर काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने अपने क्षेत्र में रात्रि-प्रवास करें तथा सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष मोर्चों की गतिविधियों को प्रभावी बनायें.
समय कम लक्ष्य बड़ा : पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव जीतने का सबसे अचूक मन्त्र हमारा बूथ और बूथ के मतदाता हैं. हमें मतदाता सूची सत्यापन और विशेष पुनरीक्षण अभियान को प्राथमिकता देनी है. हमें प्रदेश के सभी 1,918 मंडलों में प्रवास के लिए कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम खड़ी करनी है. सामाजिक समरसता, चौपाल और जन-संवाद आयोजित हों ग्रामसभा स्तर पर विशेष संवाद सत्र आयोजित किए जाएं. लाभार्थी संपर्क अभियान में लाभार्थियों के साथ सतत संपर्क साधकर उन्हें पार्टी के साथ वैचारिक रूप से जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि समय कम है और लक्ष्य बड़ा है. 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाने के लिए हमें अपनी पूरी क्षमता झोंक देनी होगी.
25 हजार के जनसमूह में निकलेगी पदयात्रा : प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से जिला चुनाव संचालन समिति तथा विधानसभा चुनाव संचालन समिति तैयार करना है. उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले सबसे बड़ा कार्यक्रम लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत क्षेत्रीय स्तर पर निकलने वाली पदयात्राएं हैं. सभी पदयात्राएं कम से कम 25 हजार जनसमूह के साथ निकलेगी.
दीपावली बाद मतदाता पुनरीक्षण के कार्य मे जुटेगी पार्टी : उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद पार्टी मतदाता पुनरीक्षण के काम में जुटेगी. युवाओं के फार्म 6 भरवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सक्रिय सदस्यों की बैठके शुरू करके उन्हें चुनावी जिम्मेदारियों से जोड़ने का काम करना है. मंडल, जिला, क्षेत्र, प्रदेश स्तर के पूर्व पदाधिकारियों के साथ विधानसभा स्तर पर संवाद के कार्यक्रम आयोजित होंगे और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा होगी. इसके साथ ही पूर्व ब्लाक प्रमुखों, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत सदस्यों तथा पूर्व पार्षदो सहित सभी पूर्व जनप्रतिनधियों को संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है. इसके लिए जिलाध्यक्ष शीघ्र सूची तैयार करें.
सभी वर्ग को करें सूचीबद्ध : धर्मपाल सिंह ने कहा कि युवा, महिला, बुद्धजीवी, श्रमिक, व्यापारी वर्ग, रेहड़ी पटरी विक्रेता, चाय, पान, किराना, सब्जी आदि के विक्रेताओं सहित सूक्ष्म कारोबारियों से संपर्क एवं संवाद स्थापित करने के लिए सभी वर्गों को सूचीबद्ध करना है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन को बूथस्तर तक सक्रिय करने, अधिकतम मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित करने तथा सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है और उन्हें सक्रिय करना है.
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