पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, प्रशिक्षण वर्ग में बोले मोहन यादव
उज्जैन में जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव. 29 मई को पूरा होगा प्रशिक्षण वर्ग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 7:48 AM IST
उज्जैन: उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए. प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. 28 को शुरू हुआ प्रशिक्षण वर्ग 29 को पूरा होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में हर जिले में अभ्यास वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं. मंडल स्तर के प्रशिक्षण के बाद अब जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, जो 30 और 31 मई तक पूरे प्रदेश में संपन्न होंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है. भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की विचारधारा आधारित कार्यपद्धति के कारण लगातार जनता की सेवा कर रही है. पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के बल पर देशभर में मजबूती से कार्य कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन के इस अभ्यास वर्ग में वे स्थानीय कार्यकर्ता के नाते शामिल होने पहुंचे हैं. यहां कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकें और सनातन संस्कृति व भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ा सकें.
सीएम ने गौशाला में गो सेवा करते हुए उनको गुड़ खिलाकर दुलार किया
ईंधन बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मितव्ययता और लोक संसाधनों के बेहतर उपयोग का संदेश दिया है. उसी के तहत उन्होंने ट्रेवलर वाहन से यात्रा की है और सभी को ऐसे प्रयोग अपनाने की आवश्यकता है ताकि वैश्विक स्तर पर संसाधनों के संरक्षण में योगदान दिया जा सके. कार्यक्रम के बाद सीएम रिसोर्ट में स्थित गौशाला भी पहुंचे व गो सेवा करते हुए उनको गुड़ खिलाकर दुलार किया.
प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही. इस दौरान प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ. पहले दिन कुल 9 सत्र आयोजित किये गए. जिसमें राज्यसभा सांसद, इंदौर महापौर, मुख्यमंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष ने संबोधित किया. मुख्यमंत्री और प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन मे संगठन के उद्देश्यो पर फोकस किया.