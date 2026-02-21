ETV Bharat / state

सूरजपुर में अजीबोगरीब चोरी, पिता की शिकायत पर बेटा गिरफ्तार

विश्रामपुर में हुई चोरी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि आरोपी ने अपने ही घर में चोरी को अंजाम दिया.

THEFT IN SURAJPUR
सूरजपुर क्राइम (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 21, 2026 at 12:52 PM IST

|

Updated : February 21, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: विश्रामपुर पुलिस के पास एक पिता पहुंचा और अपने बेटे की शिकायत की. पिता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे ने घर में चोरी की है. बेटे के खिलाफ पिता की रिपोर्ट पुलिस ने तो दर्ज कर ली लेकिन वो भी हैरान थी. लिहाजा पूरे मामले की जांच शुरू की.

बेटे पर पिता ने लगाया घर में चोरी का आरोप

कुमदा बस्ती निवासी रामविलास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका बेटे दिगंबर ने अपने साथी मुन्ना पैकरा के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की. पिता ने आरोप लगाया कि बेटे ने पहले घर का ताला तोड़ा और घर में रखा तीन क्विंटल धान चोरी कर लिया.

चोरी का खुलासा करते हुए सूरजपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी बेटे ने साथी के साथ मिलकर बाइक चोरी भी की

पिता की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस जांच में घर से चोरी की पुष्टि हुई. जांच में ये भी पता चला कि आरोपियों ने जयनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी. उसी चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर वे अपने घर पहुंचे और लगभग 3 क्विंटल धान चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए.

घर से धान चोरी का आरोपी बेटा गिरफ्तार

इसके बाद पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की.

सूरजपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि किसान का आरोपी बेटा निगरानी बदमाश है. जिसके बाद उसपर नजर रखी गई. पता चला कि उसी ने धान चोरी की घटना को अंजाम दिया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. चोरी की गाड़ी भी जब्त कर ली गई है.

बिलासपुर में सराफा कारोबारी से उठाईगिरी, बाइक सवार तीन लुटेरों ने की वारदात
बिलासपुर में गाड़ियों की टक्कर, 2 की मौत एक गंभीर
यौन उत्पीड़न केस में कृषि मंडी अधिकारी गिरफ्तार, कोरबा पुलिस की कार्रवाई
Last Updated : February 21, 2026 at 1:04 PM IST

TAGGED:

THEFT IN SURAJPUR
सूरजपुर चोरी
SURAJPUR POLICE
THEFT IN OWN HOUSE
BIZARRE THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.