ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में गज़ब कारनामा: स्कूल में नहीं जला चूल्हा, 268 बच्चों को खिला दिया खाना

जांच में एमडीएम घोटाले की पुष्टि होने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित कर दिए गए. खंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मदाबाद को इस प्रकरण की जांच सौंपी गई.

Farrukhabad School
स्कूल में नहीं जला चूल्हा, 268 बच्चों को खिला दिया खाना. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद जिला में बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा कारनामा सामने आया है. पिछले वर्ष स्कूल परिसर में बाढ़ का पानी भरने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना नहीं बन सका. लेकिन पोर्टल पर 268 बच्चों को खाना खिलाने का डेटा अपलोड कर दिया गया.

शिकायत के बाद हुई जांच में इस मामले की हकीकत सामने आई. समय पर स्कूल न आने और एमडीएम में घोटाले की पुष्टि होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सिविलियन विद्यालय कुम्हरौर के प्रभारी प्रधानाध्यापक आशीष कुमार को निलंबित कर दिया है. उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है. खंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मदाबाद को इस प्रकरण की जांच सौंपी गई है.

Farrukhabad School
स्कूल में नहीं जला चूल्हा, 268 बच्चों को खिला दिया खाना. (ETV Bharat)
Farrukhabad School
स्कूल में नहीं जला चूल्हा, 268 बच्चों को खिला दिया खाना. (ETV Bharat)
Farrukhabad School
स्कूल में नहीं जला चूल्हा, 268 बच्चों को खिला दिया खाना. (ETV Bharat)

बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है उसके मुताबिक, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया है कि राजेपुर ब्लाक क्षेत्र के संविलियन विद्यालय कुम्हरौर के प्रभारी प्रधानाध्यापक आशीष कुमार के खिलाफ शिक्षक मृदुल कुमार सक्सेना में शिकायत की थी. जिसमें एम.डी.एम में घोटाले का आरोप लगाया गया था.

इस शिकायत की जांच के लिए बीईओ शमशाबाद और नवाबगंज की एक समिति का गठन किया गया. समिति के सदस्यों ने 8 अप्रैल 2026 को स्कूल का निरीक्षण किया और अभिलेखों की जांच की स्कूल में पंजीकृत 263 बच्चों में से केवल 91 बच्चे उपस्थित पाए गए. जबकि उनकी उपस्थिति रजिस्टर में अंकित नहीं थी.

Farrukhabad School
स्कूल में नहीं जला चूल्हा, 268 बच्चों को खिला दिया खाना. (ETV Bharat)

पहले के दिनों में प्रतिदिन 180 से 210 छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गई थी. स्कूल में पांच रसोइया तैनात हैं. जिनमें से एक रसोईया प्रधान के घर काम करती है और केवल हस्ताक्षर करने के लिए स्कूल आती है.

91 बच्चों के लिए 15 लीटर दूध के स्थान पर केवल चार से पांच लीटर दूध की मंगाया गया था. प्रधानाध्यापक ने 4 अप्रैल 2025 को उपस्थिति रजिस्टर में सीएल एवं एआरपी परीक्षा अंकित किया था. जिसे काटकर हस्ताक्षर कर दिए गए.

जुलाई 2023 में जब आशीष कुमार ने संविलियन विद्यालय का चार्ज लिया. उस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय के एम.डी.एम खाता में 197056 रुपए थे. इसके बाद जुलाई 2023 से जनवरी 2026 तक 624001 रुपए और भेज दिए गए. इनमें से 642302 रुपए निकाल लिए गए. प्राथमिक विद्यालय के खाते में पहले से 106047 रुपए थे. बाद में 373356 रुपए भेजे गए. जिनमें से 311157 रुपए निकाले गए.

प्राथमिक विद्यालय कुम्हरौर द्वितीय में पहले 136723 रुपए थे. बाद में 310844 रुपए और भेजे गए. जिनमें से 298061 रुपए निकाल लिए गए. यह सभी रुपए कैश निकाले जाने से वित्तिय अनियमितता की गई. 13 सितंबर 2025 को बाढ़ का पानी स्कूल परिसर में भरा होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन नहीं बनाया गया. लेकिन पोर्टल पर 268 बच्चों के खाना खाने का डेटा अपलोड कर दिया गया.

वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि समिति की रिपोर्ट मिलने पर वित्तीय अनियमितता के कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक आशीष कुमार की निलंबन निलंबित कर दिया गया है. शिकायतकर्ता भी पूर्व में एमडीएम घोटाले में निलंबित हो चुके हैं. आगे की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है.

TAGGED:

FARRUKHABAD NEWS
प्रधानाध्यापक आशीष कुमार निलंबित
BIZARRE INCIDENT IN FARRUKHABAD
मध्याह्न भोजन योजना
FARRUKHABAD SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.