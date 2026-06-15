न सोना-चांदी, न नकदी.. रातों-रात पूरा पोल्ट्री फार्म साफ कर गए चोर! 2500 मुर्गियां चोरी
परिवार मेला घूमने गया था और बेटा परीक्षा देने दूसरे शहर गया था. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने पोल्ट्री फार्म पर हाथ साफ किया-
Published : June 15, 2026 at 8:38 PM IST
नालंदा: बिहार में अब तक मोबाइल टावर, चमचमाती कार और घरों से कीमती गहने चोरी होने की सनसनीखेज खबरें तो सबने सुनी और देखी होंगी. लेकिन इस बार नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के सुरुमपुर गांव में शातिर चोरों ने एक ऐसा अनोखा कांड किया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है. चोरों ने इस बार किसी लॉकर या सोने-चांदी को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म को ही अपना निशाना बनाया है.
2500 मुर्गियां गायब: जिले के सुरुमपुर गांव के बड़े पोल्ट्री फार्म से चोरों ने बहुत ही शातिराना अंदाज में एक साथ करीब 2500 मुर्गियां पूरी तरह से गायब कर दी हैं. जब यह हैरान कर देने वाली वारदात हुई तब पूरा पोल्ट्री फार्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था और चोरों ने अंधेरे का पूरा फायदा उठाया. मुर्गियों की इतनी बड़ी खेप रातों-रात गायब हो जाने से पूरे इलाके में इस अजीबोगरीब चोरी की चर्चा तेज हो गई है.
मेला और परीक्षा की टाइमिंग: इस हैरतंगेज चोरी की घटना के पीछे बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली टाइमिंग का सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है. पीड़ित मुर्गी फार्म संचालक मंटू सिंह ने इस बड़ी वारदात के संबंध में बताया कि वे अपने पूरे परिवार के साथ राजगीर मेला घूमने गए थे और उनका बेटा मद्य निषेध विभाग की परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर गया था. इसी सूनेपन का फायदा उठाने के लिए चोर पहले से घात लगाए बैठे थे.
"पूरा परिवार साथ में राजगीर मेला घूमने गया था और बेटा मद्य निषेध विभाग की परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर गया था. घर और फार्म खाली था इसी का फायदा उठाने के लिए चोर पहले से घात लगाए बैठे थे और फिर सारी मुर्गियों की चोरी हो गई." - मंटू सिंह, पीड़ित मुर्गी फार्म संचालक
सूनेपन का फायदा: मंटू सिंह ने आगे बताया कि रात में लगभग 9 बजे अपने मुर्गी फार्म को अच्छी तरह बंद कर हम लोग चले गए थे. जब वापस लौटे तो देखा की मुर्गी फार्म की एक दो मुर्गियां बाहर घूम रही है और फॉर्म के अंदर रखें करीब 2500 मुर्गियां चोरी कर ली गई है. दरअसल बेटा बाहर चला गया था जिसके कारण बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और इसी वजह से रात में दोबारा फार्म पर चेकिंग करने नहीं लौट पाए थे.
लाखों का भारी नुकसान: सुरक्षा में हुई इसी एक रात की बड़ी चूक का शातिर चोरों ने पूरा फायदा उठाया और पीड़ित का चलता-फिरता पूरा व्यापार चौपट कर दिया. भारी नुकसान से दुखी मंटू सिंह ने आगे बताया कि पहले हम लोग रात में भी आकर मुर्गी फार्म में चेकिंग करते थे, मगर बेटा बाहर चला गया था जिसके कारण अकेले रहने के वजह से रात में नहीं लौट पाए, जिससे करीब ढाई लाख रुपए का नुकसान हुआ है.
पुलिस की तफ्तीश जारी: इतने बड़े नुकसान के बाद पीड़ित मुर्गी फार्म व्यवसायी ने तुरंत ही इस घटना की पूरी जानकारी सिलाव थाना की पुलिस को दी. सूचना पाकर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरु कर दी. थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस शिकायत दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी और तकनीकी व मानवीय आधार पर जांच में जुट चुकी है. फिलहाल जल्द से जल्द चोरों को दबोचने के लिए अलग-अलग ठिकानों पर अपनी छापेमारी की जा रही है.
"पीड़ित की शिकायत मिली है, आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. मामले की तकनीकी व मानवीय आधार पर जांच की जा रही है. जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी"- धर्मेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष
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