यूपी एमएलसी वोटर लिस्ट में अजीबोगरीब गड़बड़ियां: किसी का नाम ‘टक्कर मारना’ तो किसी के पिता का नाम दर्ज हुआ ‘B COM’

यूपी एमएलसी वोटर लिस्ट में अजीबोगरीब गड़बड़ियां: किसी का नाम ‘टक्कर मारना’ तो किसी के पिता का नाम दर्ज हुआ ‘B COM’
यूपी एमएलसी वोटर लिस्ट में कहीं वोटर का नाम ‘मूर्ख काली देवी’ ‘राम ने यादव को मारा’ ‘ख़ालिद अली ने कहा’ आदि नाम छपे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 4:24 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव 2026 की मतदाता सूची और वोटर पर्चियों में हास्यास्पद और गंभीर खामियों का मामला सामने आया है.
इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जारी पर्चियों में ऐसे अजीबोगरीब नाम और प्रविष्टियां दर्ज हो गई हैं, जिसने निर्वाचन आयोग के डाटा सत्यापन (वेरिफिकेशन) तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कहीं मतदाता का नाम ‘टक्कर मारना’, ‘मूर्ख काली देवी’ और ‘राम ने यादव को मारा’ छपा है, तो कहीं पिता के नाम की जगह शैक्षिक डिग्री ‘B COM’ दर्ज कर दी गई है.
वोटर पर्चियों में दर्ज हास्यास्पद प्रविष्टियां
इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन की जो मतदाता पर्चियां सामने आई हैं, उनमें तकनीकी व क्लैरिकल गड़बड़ियों की पूरी बानगी दिखती है.
नाम में अजीबोगरीब वाक्य: मतदाता के नाम के आगे अवांछित वाक्य जोड़ दिए गए हैं; जैसे ‘ख़ालिद अली ने कहा’, ‘फ़ैज़ अब्बास ने कहा’, ‘इरफ़ान अली ने कहा’, ‘सुवैव कहा’ और ‘टक्कर मारना’. अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक जगह मतदाता का नाम ‘राम ने यादव को मारा’ और पिता का नाम ‘मूर्ख चंद्र यादव’ दर्ज मिला.
पिता के नाम में डिग्री: झांसी के एक मतदाता नरेंद्र यादव के पिता के नाम के कॉलम में किसी व्यक्ति के नाम के बजाय ‘B COM’ छप गया है. वहीं एक अन्य पर्ची में पिता का नाम भी 'टक्कर मारना' दर्ज है.
महिला का लिंग 'पुरुष' दर्ज: नैनी (प्रयागराज) क्षेत्र की मतदाता 'मूर्ख काली देवी' के नाम वाली पर्ची में लिंग के स्थान पर 'पुरुष' अंकित किया गया है.
पते में गड़बड़ी: प्रयागराज छावनी क्षेत्र की एक महिला मतदाता की पर्ची पर पते के कॉलम में “...प्रयागराज नहीं कर सकता...” जैसा अटपटा वाक्य प्रिंट होकर आ गया है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) का पक्ष
विवाद बढ़ते ही उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कुल 14.8 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 150 से भी कम मतदाताओं के नाम या अभिभावक के विवरण में ऐसी छपाई संबंधी त्रुटियां पाई गई हैं, जो कि कुल मतदाता संख्या का 0.01% से भी कम है.
उन्होंने नए ऑनलाइन सिस्टम का बचाव करते हुए बताया कि प्रदेश में पहली बार स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी प्रक्रिया को जिलेवार मैन्युअल व्यवस्था से हटाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया गया है. इस नए ऑनलाइन सिस्टम को निर्वाचन कार्यालय की आईटी टीम ने तकनीकी सहयोग से 4 महीने के भीतर तैयार किया है.
अधिकारियों को सख्त निर्देश
रिटर्निंग अफसरों और चुनाव अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया और राजनीतिक दलों से मिली शिकायतों का संज्ञान लिया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी योग्य व पात्र मतदाता को केवल प्रिंटिंग या लिपिकीय (क्लैरिकल) त्रुटि के आधार पर मताधिकार के प्रयोग से वंचित न किया जाए.