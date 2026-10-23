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यूपी एमएलसी वोटर लिस्ट में अजीबोगरीब गड़बड़ियां: किसी का नाम ‘टक्कर मारना’ तो किसी के पिता का नाम दर्ज हुआ ‘B COM’

यूपी एमएलसी वोटर लिस्ट में अज़ीबोगरीब गड़बड़ियां मिलीं. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव 2026 की मतदाता सूची और वोटर पर्चियों में हास्यास्पद और गंभीर खामियों का मामला सामने आया है.

इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जारी पर्चियों में ऐसे अजीबोगरीब नाम और प्रविष्टियां दर्ज हो गई हैं, जिसने निर्वाचन आयोग के डाटा सत्यापन (वेरिफिकेशन) तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कहीं मतदाता का नाम ‘टक्कर मारना’, ‘मूर्ख काली देवी’ और ‘राम ने यादव को मारा’ छपा है, तो कहीं पिता के नाम की जगह शैक्षिक डिग्री ‘B COM’ दर्ज कर दी गई है.

यूपी एमएलसी वोटर लिस्ट में अज़ीबोगरीब गड़बड़ियां. (ईटीवी भारत) वोटर पर्चियों में दर्ज हास्यास्पद प्रविष्टियां इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन की जो मतदाता पर्चियां सामने आई हैं, उनमें तकनीकी व क्लैरिकल गड़बड़ियों की पूरी बानगी दिखती है. नाम में अजीबोगरीब वाक्य: मतदाता के नाम के आगे अवांछित वाक्य जोड़ दिए गए हैं; जैसे ‘ख़ालिद अली ने कहा’, ‘फ़ैज़ अब्बास ने कहा’, ‘इरफ़ान अली ने कहा’, ‘सुवैव कहा’ और ‘टक्कर मारना’. अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक जगह मतदाता का नाम ‘राम ने यादव को मारा’ और पिता का नाम ‘मूर्ख चंद्र यादव’ दर्ज मिला. पिता के नाम में डिग्री: झांसी के एक मतदाता नरेंद्र यादव के पिता के नाम के कॉलम में किसी व्यक्ति के नाम के बजाय ‘B COM’ छप गया है. वहीं एक अन्य पर्ची में पिता का नाम भी 'टक्कर मारना' दर्ज है. यूपी एमएलसी वोटर लिस्ट में अज़ीबोगरीब गड़बड़ियां. (ईटीवी भारत) महिला का लिंग 'पुरुष' दर्ज: नैनी (प्रयागराज) क्षेत्र की मतदाता 'मूर्ख काली देवी' के नाम वाली पर्ची में लिंग के स्थान पर 'पुरुष' अंकित किया गया है.