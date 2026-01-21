ETV Bharat / state

बिलासपुर मुक्तिधाम से अस्थियां हुई चोरी, CCTV में कैद हुई 2 महिलाएं

परिजनों ने मृतक की पत्नी पर अस्थियां चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है.

BIZARRE CASE OF THEFT OF BONES
बिलासपुर मुक्तिधाम से अस्थियां हुई चोरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: संस्कार धानी के नाम से मशहूर बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत, भारतीय नगर के मुक्तिधाम से मृतक की अस्थियां चोरी होने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. ये घटना वक्त पत चला जब मृतक के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए मुक्तिधाम पहुंचे. वहां पर अस्थि पात्र पूरी तरह खाली था.

मुक्तिधाम से अस्थियां चोरी

इस हैरान करने वाले मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने मुक्तिधाम परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई. जिसमें दो महिलाएं अस्थि पात्र को उठाकर ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं. इस खुलासे के बाद परिजनों ने मृतक की पत्नी पर अस्थियां चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है.

बिलासपुर मुक्तिधाम से अस्थियां हुई चोरी (ETV Bharat)

चोरी कर हड्डियां ले जाती नजर आई दो महिलाएं

परिजनों का कहना है कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, इसी कारण घटना की आशंका जताई जा रही है. घटना से आक्रोशित मृतक का पुत्र और अन्य परिजन खाली अस्थि मटका लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई.

अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यों के लिए जब हम वहां गए तो वहां पर अस्थियां हमें नहीं मिली. पुलिस से हम अब मदद मांगने के लिए आए हैं: मृतक का पुत्र

मुक्तिधाम से अस्थियों की चोरी होना ठीक नहीं है. ये आस्था के साथ खिलवाड़ है. हमने जब सीसीटीवी फुटेज निकलवाया तो दो लोग इसमें जाते हुए और वापस कुछ लेकर आते हुए नजर आए: मृतक के परिजन

इन लोगों ने आज सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है. हम सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं. जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी: सुम्मत साहू, सिविल लाइन थाना प्रभारी

परिजनों ने की सिविल लाइन थाने में शिकायत

परिजनों ने इस घटना को धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी सुम्मत साहू ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही दोनों महिलाओं की पहचान कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, विष्णु देव साय सरकार ने इन IAS अधिकारियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

राजनांदगांव में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 400 किलो अमानक पनीर जब्त, मौके पर ही नष्ट

राजनांदगांव में साल 2025 का क्राइम ग्राफ जारी, आबकारी केसों में जिला अव्वल

राजनांदगांव भी अब हुआ नक्सल मुक्त जिला, नए साल में मिली बड़ी उपलब्धि

TAGGED:

MUKTIDHAM IN BILASPUR
सिविल लाइन
भारतीय नगर
CIVIL LINES POLICE STATION
BIZARRE CASE OF THEFT OF BONES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.