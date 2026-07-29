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ब्लैक कोबरा ने काटा, तो मरीज के साथ जिंदा सांप को भी अस्पताल ले आए परिजन

​चिकित्सक का कहना है कि जब सांप काटे तो उसे पकड़कर डॉक्टर के पास लाने की जरूरत नहीं होती है.

People looking at a cobra confined in a box
डिब्बे में बंद कोबरा को देखते लोग (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
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चूरू: जिले में इन दिनों जहरीले सांपों का आतंक बना हुआ है. हर सप्ताह करीबन तीन–चार मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला बुधवार को राजकीय भर्तिया अस्पताल में सामने आया. जिस व्यक्ति को कोबरा ने काटा, उसके परिजन सांप को भी डिब्बे में बंद कर अस्पताल ले आए. इस पर चिकित्सक ने बताया कि इलाज के लिए सांप को लाने की जरूरत नहीं होती है. चिकित्सक आसानी से स्नेक बाइट का इलाज कर देते हैं.

दरअसल, रामगढ़ के एक 55 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद सलीम को जहरीले सांप ने काट लिया. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. तबीयत बिगड़ने पर परिजन पहले उसे रामगढ़ अस्पताल ले गए. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. यहां मोहम्मद सलीम की स्थिति गंभीर होने पर उसे अस्पताल के MICU वार्ड में भर्ती किया गया है. परिजनों ने बताया कि सलीम फार्म हॉउस गया था. वहीं उसे जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया. कोबरा के काटने के बाद परिजनों ने पहले काटने वाले सांप का रेस्क्यू किया और फिर डिब्बे में कैद कर मरीज के साथ सांप को भी राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड ले आए.

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काटने पर सांप को पकड़ लाने की जरूरत नहीं: राजकीय भर्तिया अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अजीत गढ़वाल ने बताया कि सभी सांप जहरीले नहीं होते. लोग काटने के बाद अक्सर डर व अज्ञानता के चलते इन्हें मार भी देते हैं. जरूरी नहीं काटने वाले सांप को रेस्क्यू किया जाए. अक्सर चिकित्सक को दिखाने के लिए लोग काटने वाले सांप का रेस्क्यू कर लेते हैं. चिकित्सक प्रदीप कस्वा ने कहा कि ऐसे में कई बार स्नेक बाइट एक की जगह दूसरी को भी हो जाती है और उसकी जान भी जोखिम में पड़ जाती है. इसलिए बिना स्नेक को साथ लाए भी वह उपचार करने में सक्षम है.

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जंगल कटने से घरों में घुस रहे सांप: विशेषज्ञय प्रोफेसर केसी सोनी बताते हैं कि सभी सांप आक्रामक नही होते हैं. उन्हें छेड़ने या परेशान करने पर गुस्से में आकर वह हमला कर देते हैं. शहर के आस-पास काफी जंगल थे. जहां ये स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जंगलों को काटकर कॉलोनियां खड़ी कर दी गई. ऐसे में ये सांप भोजन की तलाश में घरों में घुस जाते हैं. जहां खतरा महसूस होने पर काट भी लेते हैं. प्रोफेसर सोनी ने बताया कि चूरू जिले में करीब 18 सांपों की प्रजाति पायी जाती है. जिसमें 14 जहरीले नहीं हैं. चार प्रजाति ही जहरीली है. काला नाग (कोबरा), पिउना सांप, बांडी दो तरह की होती है. एक रसेल वाइपर, दूसरी स्केल वाइपर जिनके काटने पर सही समय पर उपचार नहीं मिलने पर मौत भी हो जाती है.

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COBRA SNAKE BITE MAN IN CHURU
BITTEN BY A BLACK COBRA
DOCTOR ON SNAKE BITING
SNAKE TAKEN TO HOSPITAL

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