दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड, नोएडा में शीतलहर अलर्ट के बीच रैन बसेरा बना बेघरों का सहारा
दिल्ली एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर नोएडा प्रशासन ने स्टेडियम में बनाया रैन बसेरा, दिहाड़ी मजदूरों को मिल रही राहत
Published : December 21, 2025 at 3:13 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : दिल्ली एनसीआर में ठंड ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है. ठंड से बचने के लिए हर कोई गर्म बिस्तर की तलाश में रहता है, ऐसे में बेघर लोगों को सहारा देने का काम नोएडा स्टेडियम में प्रशासन द्वारा किया गया है. जहां महज एक आईडी प्रूफ दिखाने के बाद कई सुविधाओं के साथ आसानी से गर्म बिस्तर मिल जाएगा. जहां आप सुकून की नींद लेने के साथ ही शौचालय, अलाव और पानी की निशुल्क सुविधा भी ले सकते हैं. नोएडा स्टेडियम में बने रैन बसेरे में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं के भी रुकने की बेहतर व्यवस्था की गई है.
रैन बसेरा में लोगों के रुकने की विशेष व्यवस्था : इस एक बार में रैन बसेरे में 100 से अधिक लोग रह सकते हैं. वही विकलांग लोगों के भी रोकने की अलग व्यवस्था की गई है, जिनके सोने के लिए चारपाई लगाई गई है. यह जानकारी ईटीवी भारत से ख़ास बातचीत मेँ रैन बसेरे की देखभाल करने वाले हरभजन सिंह नें बताया. वहीं गौतमबुद्धनगर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शीतलहर और ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को गर्म कपड़े पहनने, हीटिंग उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करने और बुजुर्गों और बच्चों की विशेष देखभाल करने की सलाह दी गई है.
रैन बसेरे की देखभाल के लिए केयरटेकर की व्यवस्था : जनपद बुलंदशहर के रहने वाले विनोद ने बताया कि नोएडा में कहीं रहने की व्यवस्था नहीं मिल पाई है. इस ठंड के मौसम में दिन में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, रात में कही रुकने की व्यवस्था न होने के चलते रैन बसेरे में ठंड से निजात पाने के लिए चले जाते हैं. वही रैन बसेरे की देखभाल करने वाले हरभजन सिंह नें बताया कि रैन बसेरे मे लाइट और सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किये गए हैँ. यहाँ आने वाले को ठंढ से बचने के लिए एक से अधिक कम्बल और रजाई दी जाती हैँ. रैन बसेरा सभी के लिए 24 घंटे खुला रहता है.
शीत लहर के दौरान रखें इन बातों का ख्याल: शीत लहर के दौरान कपड़ों और शरीर को सूखा रखें, गीले कपड़े तुरंत बदल लें. कई स्तरों वाले गर्म कपड़े जैसे ऊनी कपड़े, स्वेटर, टोपी, मफलर इत्यादि का प्रयोग करें. ऊनी कपड़ों की कमी की स्थिति में दो-तीन कपड़े एक के ऊपर एक पहनकर ठंड के प्रभाव को कम किया जा सकता है. ढीला-फिटिंग, हल्के, विंडप्रूफ गर्म ऊनी कपड़ों की कई परतें पहनें. टाइट कपड़े ब्लड सर्कुलेशन को कम करते हैं. अपने सिर, गर्दन, हाथों और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से कवर करें.
छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत : स्वास्थ्य शरीर में ऊष्मा बनाए रखने के लिए पोषक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें. नियमित रूप से गर्म तरल पेय पदार्थ लें. शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए विटामिन-सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं. धूप निकलने की दशा में इसका सेवन ठंड से बचाव करेगा. अत्याधिक ठंड/कोहरा पड़ने पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जितना हो सके उतना घर के अन्दर रखें. अपने आस-पास के अकेले रहने वाले पड़ोसियों, खासकर बुजुर्गों की जानकारी रखें और उनका ख्याल रखें. किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें.
ये भी पढ़ें :