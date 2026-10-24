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बिठूर का वाल्मीकि आश्रम, रामायण, माता सीता और लवकुश से क्या है कनेक्शन?, जानिए

कानपुर: इतिहास और धर्म से जुड़े बिठूर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की चर्चा के चलते प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ गई है. आगामी 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के बिठूर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम जाकर विशेष पूजा करने की संभावना जताई जा रीह है. ऐसे में अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी है. हालांकि सीएम के दौरे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. चलिए जानते हैं आखिर इस स्थान की क्या धार्मिक महत्ता है.

पौराणिक मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में रामायण की रचना की थी.

जब राम ने सीता का परित्याग किया तो उन्होंने इसी आश्रम में शरण ली.

मान्यता है कि लव-कुश का जन्म एवं शिक्षा दीक्षा इसी आश्रम में हुई थी.

मान्यता है कि राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव-कुश ने यही पकड़ा था.

यह आश्रम एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है. यहां की सीढ़ियों को 'स्वर्ग की सीढ़ी' कहा जाता है

तात्या टोपे व रानी लक्ष्मीबाई का इस स्थान से गहरा नाता रहा है.







सीएम के दौरे की संभावना: इस आश्रम में सीएम योगी के संभावित कार्यक्रम की रणनीति बनाने और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को बड़े अधिकारियों ने बिठूर का दौरा किया. मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन, पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर समेत कई बड़े अधिकारियों ने महर्षि वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर संभावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल के आसपास की व्यवस्थाओं, सुरक्षा घेरे और आने-जाने के रास्तों का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

बिठूर के वाल्मीकि आश्रम में तैयारियों में जुटे अफसर. (etv bharat)

मुख्यमंत्री के आने की संभावना को देखते हुए शुक्रवार को पूरे दिन अलग-अलग विभागों की बैठकों का दौर चलता रहा. प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारियों के बीच सुरक्षा के इंतजामों, रास्तों में बदलाव और अलग-अलग जिम्मेदारियों को लेकर लंबी बातचीत हुई. स्थानीय प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है ताकि मुख्यमंत्री के आने पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रहें। पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों को भी इस दौरे को लेकर सतर्क कर दिया गया है. बिठूर इलाके में मुख्यमंत्री के आने की खबर होते ही स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह का माहौल बन गया है.