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बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान आज, जानिए कौन-कौन मैदान में?

कानपुर: बिठूर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हो रहे उपचुनाव की मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी. पूर्व अध्यक्ष डॉ. निर्मला सिंह के निधन से खाली हुई इस सीट पर हो रहे मतदान में करीब 10 हजार मतदाता बैलेट पेपर के जरिए उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे. मतगणना 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से होगी। जिसके बाद नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा.



इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. बीजेपी ने अपनी दिवंगत पूर्व अध्यक्ष के बेटे राणा समरेन्द्र सिंह को उतारा है जो स्थानीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा के बड़े भाई भी हैं. वहीं कांग्रेस ने प्रदीप द्विवेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष आदर्श द्विवेदी उर्फ विभू पार्टी से अलग होकर गदा चुनाव चिह्न के साथ अकेले ही मैदान में उतरे हैं, जिन्हें सपा के पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला का भतीजा होने का राजनीतिक फायदा मिल रहा है.



प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. क्षेत्र के कुल 10 वार्डों के मतदाताओं की सुविधा के लिए 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इस सीट का कार्यकाल सिर्फ 13 महीने का बचा है. खास बात यह है कि बिठूर नगर पंचायत की कमान लगातार पांच बार संभालने वाली डॉ. निर्मला सिंह का इसी साल जून में निधन हो गया था, जिसकी वजह से यह सीट खाली हुई थी. चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक 18 सितंबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के बाद आज मतदाता अपने नए अध्यक्ष को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं.

