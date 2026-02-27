ETV Bharat / state

बिठूर महोत्सव 2026; मां तुझे सलाम...वंदे मातरम...गीतों से आगाज, पलाश सेन ने बांधा समां

बिठूर महोत्सव में प्रस्तुति देते गायक पलाश सेन. ( Photo Credit : ETV Bharat )