ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में बड़ा साइबर फ्रॉड खुलासा, टेलीग्राम के जरिए बिटकॉइन निवेश का झांसा, 12.43 लाख की ठगी

12 लाख से ज्यादा की ठगी के मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया. फर्जी लिंक और हाई रिटर्न का लालच देकर ठगी.

investment cyber fraud
12 लाख से ज्यादा की ठगी के मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 8:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: डिजिटल दौर में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों के बीच बलौदाबाजार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. टेलीग्राम ऐप के जरिए बिटकॉइन में निवेश का लालच देकर 12 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ऑनलाइन निवेश के नाम पर फर्जी नेटवर्क आम लोगों को अपना शिकार बना रहे थे.

टेलीग्राम से शुरू हुआ ठगी का खेल

प्रार्थी भानु प्रसाद भारद्वाज, निवासी पंचशील नगर, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 16 अप्रैल 2022 को टेलीग्राम के माध्यम से उसे संपर्क किया गया. आरोपी ने अलग-अलग टेलीग्राम आईडी के जरिए बिटकॉइन खरीदने और उसे एक कंपनी में निवेश करने का प्रस्ताव दिया. साथ ही यह भरोसा दिलाया गया कि निवेश करने पर बहुत कम समय में ज्यादा मुनाफा मिलेगा.

फर्जी लिंक से कराया गया निवेश

आरोपी ने भरोसा जीतने के बाद प्रार्थी को फर्जी ईमेल लिंक भेजे. इन लिंक के जरिए नेट बैंकिंग का उपयोग कर धीरे-धीरे कुल 12 लाख 43 हजार 250 की राशि निवेश करवाई गई. शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाया गया, लेकिन जब प्रार्थी ने अपनी रकम वापस मांगनी चाही, तो आरोपी और तथाकथित कंपनी ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया. तब जाकर पीड़ित को एहसास हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुका है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, शुरू हुई जांच

सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के थाना प्रभारी लखेश केवट ने ETV भारत को बताया कि प्रार्थी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर साइबर ठगी की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की गई. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान साइबर सेल के साथ मिलकर तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिसमें टेलीग्राम आईडी, फर्जी ईमेल लिंक और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की गई. डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई.

सीकर से पकड़ा गया

थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी सुभाष चंद्र धायल (31 साल) को सीकर से हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने टेलीग्राम के माध्यम से बिटकॉइन में निवेश का झांसा देकर ठगी करना स्वीकार किया है. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है. साथ ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित लोगों की भी जांच की जा रही है.

तकनीकी जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस

इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपी की पहचान और लोकेशन ट्रेस करना. साइबर सेल बलौदाबाजार और सिटी कोतवाली की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण करते हुए टेलीग्राम अकाउंट्स, ईमेल लिंक और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की गहराई से जांच की. डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही.

इस तरह काम करता था ठगी का नेटवर्क

  • आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहकर लोगों को टारगेट करता था.
  • पहले भरोसा बनाने के लिए आकर्षक ऑफर देता था
  • फिर बिटकॉइन और निवेश का ज्ञान देकर विश्वास जीतता था
  • उसके बाद फर्जी लिंक के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाता था
  • अंत में संपर्क तोड़ देता था
  • यह पूरा तरीका सुनियोजित और पेशेवर तरीके से किया जा रहा था.

सावधानी जरूरी

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन निवेश न करें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें. सोशल मीडिया पर मिलने वाले निवेश ऑफर से सतर्क रहें. बिना जांचे-परखे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. ज्यादा मुनाफे के लालच में जल्दबाजी में निर्णय न लें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस में शिकायत करें.

बलौदाबाजार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मां बेटी हत्याकांड में पहली बार डबल आजीवन कारावास
अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, अलग-अलग राज्यों से 16 गिरफ्तार
बलौदाबाजार पुलिस का डिजिटल कदम, ई-साक्ष्य और ई-समंस पर विशेष प्रशिक्षण, डिजिटल तकनीक से मजबूत होगी जांच

TAGGED:

BITCOIN INVESTMENT FRAUD
CYBER FRAUD BALODABAZAR
बिटकॉइन निवेश ठगी
टेलीग्राम से ठगी
INVESTMENT CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.