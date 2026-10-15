26 साल से जहां मां कर रही सफाई का काम, अब उसी संस्थान से बेटी ने हासिल की पीएचडी की उपाधि
बीआईटी मेसरा में सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहीं रानू देवी की बेटी आरती कुमारी ने पीएचडी की उपाधि हासिल की है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 15, 2026 at 11:12 AM IST
रांची: किसी ने बच्चों के भविष्य के लिए जिंदगी के 26 साल मेहनत में लगा दिए, तो किसी ने उन्हीं संघर्षों के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखकर एक नई मिसाल कायम की. रांची के तुरुप गांव की आरती कुमारी की कहानी कुछ ऐसी ही है. उनकी मां रानू देवी पिछले 26 वर्षों से बीआईटी मेसरा में सफाईकर्मी के रूप में काम कर रही हैं. अब आरती ने इसी संस्थान से इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि हासिल की है.
आरती की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि उनके गांव को भी गौरवान्वित किया है. बताया जाता है कि वह तुरुप गांव की पहली महिला हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग में पीएचडी हासिल की है.
आरती के लिए यह उपलब्धि केवल एक डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है. इसके पीछे परिवार की आर्थिक चुनौतियां, मां का संघर्ष, अपनी पढ़ाई के प्रति लगन और संस्थान के शिक्षकों का सहयोग शामिल है. बीआईटी मेसरा में आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई.
आरती बोलीं, मां ने हौसला दिया, संस्थान ने साथ निभाया
ईटीवी भारत से बातचीत में आरती कुमारी ने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है. इस सफर में परिवार का भी साथ मिला. उनके पति रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने बीटेक तक पढ़ाई की है. आरती ने कहा कि मां के संघर्ष और हौसले के साथ बीआईटी मेसरा के फैकल्टी व प्रबंधन के सहयोग ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की.
अब वह चाहती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वह घर-परिवार की जिम्मेदारी में अपना योगदान दे सकें. उनकी मां ने हर मुश्किल परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. आरती ने बताया कि पढ़ाई और शोध के दौरान मिले BIT के शिक्षकों के इस समर्थन ने उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद की.
आरती के मुताबिक, इस सफलता में उनकी मेहनत के साथ उन सभी लोगों का योगदान है, जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया. अब उनकी इच्छा है कि वह अपने घर-परिवार का सहारा बनें और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में योगदान दें.
मां बोलीं, रास्ता दिखाया, मंजिल बेटी ने अपनी मेहनत से पाई
रानू देवी के लिए बेटी की सफलता वर्षों के संघर्ष के बाद मिली बड़ी खुशी है. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उन्होंने तो केवल अपनी बेटी को रास्ता दिखाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया. इस उपलब्धि तक आरती अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पहुंची है. रानू देवी ने उन सभी लोगों के प्रति आभार जताया, जिन्होंने उनकी बेटी का साथ दिया और समय-समय पर उसका हौसला बढ़ाया.
सप्ताह में 400 रुपये से शुरू हुआ था सफर
रानू देवी ने जब बीआईटी मेसरा में काम शुरू किया था, तब उन्हें एक सप्ताह के केवल 400 रुपये मिलते थे. पति के निधन के बाद तीन बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ गई. सीमित आमदनी के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए मेहनत की. वर्तमान में उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है.
आरती तीन भाई-बहनों में मझली हैं. आर्थिक परेशानियों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी. आरटीसी से बीटेक और बीआईटी मेसरा से एमटेक करने के बाद उन्होंने शोध कार्य पूरा किया. उच्च शिक्षा के दौरान बीआईटी मेसरा और सरकार से मिली छात्रवृत्ति ने भी उनकी मदद की. आरती की पीएचडी अब उस लंबे सफर का परिणाम है, जिसमें मां के त्याग, बेटी की मेहनत और शिक्षकों के सहयोग ने अहम भूमिका निभाई.
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