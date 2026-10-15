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26 साल से जहां मां कर रही सफाई का काम, अब उसी संस्थान से बेटी ने हासिल की पीएचडी की उपाधि

रानू देवी और उनकी बेटी आरती कुमारी ( Etv Bharat )

रांची: किसी ने बच्चों के भविष्य के लिए जिंदगी के 26 साल मेहनत में लगा दिए, तो किसी ने उन्हीं संघर्षों के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखकर एक नई मिसाल कायम की. रांची के तुरुप गांव की आरती कुमारी की कहानी कुछ ऐसी ही है. उनकी मां रानू देवी पिछले 26 वर्षों से बीआईटी मेसरा में सफाईकर्मी के रूप में काम कर रही हैं. अब आरती ने इसी संस्थान से इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि हासिल की है.

आरती की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि उनके गांव को भी गौरवान्वित किया है. बताया जाता है कि वह तुरुप गांव की पहली महिला हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग में पीएचडी हासिल की है.