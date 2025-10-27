ETV Bharat / state

बलौदाबाजार के जंगल में बायसन का शिकार, करंट से मारा, पैर और सिर काटे, वनरक्षक निलंबित

अर्जुनी परिक्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

बलौदाबाजार वन विभाग
Published : October 27, 2025 at 7:35 AM IST

बलौदाबाजार: अर्जुनी परिक्षेत्र के बिलारी गांव से वन्यजीव संरक्षण को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 324 में एक गौर (बायसन) का करंट लगाकर शिकार किया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद जब वन अमला मौके पर पहुंचा, तो दृश्य बेहद दर्दनाक था. मृत बायसन के पैर और सिर के अंग काटे जा चुके थे. इस निर्ममता ने न केवल वन क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, बल्कि विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

करंट के तारों के बीच फंसने से बायसन की मौत: जानकारी के अनुसार, 25 अक्टूबर की सुबह ग्रामीणों ने बिलारी परिसर के घने जंगल में एक अजीब बदबू महसूस की. पास जाकर देखा तो एक विशाल बायसन मृत पड़ा था, उसके शरीर पर करंट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे. सिर और पैर अलग-अलग दिशा में पड़े थे. ग्रामीणों ने तुरंत अर्जुनी परिक्षेत्र के वन अमले को सूचना दी. मौके पर पहुंची टीम ने प्राथमिक जांच में पाया कि खेतों में जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए लगाई गई करंट युक्त तारों में फंसकर गौर की मौत हुई है. लेकिन अंग विच्छेदन से यह आशंका गहराती है कि शिकारियों ने जानवर की खाल और मांस के लिए करंट को जानबूझकर बिछाया था.

बायसन के शिकार पर कार्रवाई

वन विभाग की त्वरित कार्रवाई: घटना की गंभीरता को देखते हुए वन मंडल अधिकारी (DFO) धम्मशील गणवीर ने तत्काल जांच के आदेश दिए. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि क्षेत्र रक्षक स्तर पर सतर्कता में कमी रही. इस पर विभाग ने वनरक्षक प्रेमचंद धृतलहरे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

DFO धम्मशील गणवीर ने कहा- "यह मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है. विभाग द्वारा संदेहियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है. आसपास के गांवों में गश्त और निगरानी बढ़ाई जा रही है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

स्थानीय सूत्रों का दावा: संगठित शिकार गिरोह की सक्रियता: स्थानीय सूत्र बताते हैं कि अर्जुनी और बिलारी क्षेत्र के जंगलों में पिछले कुछ महीनों से शिकार गिरोह सक्रिय हैं. ये लोग बिजली तारों और करंट ट्रैप का उपयोग कर जंगली सूअर, हिरण और अब गौर जैसे बड़े वन्यजीवों को निशाना बना रहे हैं. ग्रामीणों के अनुसार, कई बार रात में संदिग्ध गतिविधियां देखी जाती हैं लेकिन डर के कारण लोग खुलकर शिकायत नहीं करते.

गौर (बायसन) की प्रजाति और महत्व: गौर या भारतीय बायसन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में संरक्षित प्रजाति के रूप में शामिल है. यह छत्तीसगढ़ के घने वनों का गौरव माना जाता है. खासकर अर्जुनी, बारनवापारा और पलारी क्षेत्र के जंगलों में गौर की संख्या पहले की तुलना में घट रही है. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं यदि जारी रहीं तो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र से गौर प्रजाति लुप्त हो सकती है.

वन विशेषज्ञों का मानना है कि—"यदि गश्त और इलेक्ट्रिक फेंसिंग की नियमित जांच होती, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती. यह विभागीय लापरवाही का परिणाम है."

वन विभाग पर उठते सवाल: यह घटना सिर्फ एक बायसन के शिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे वन प्रशासन की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़ा करती है. एक तरफ सरकार वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ संरक्षित क्षेत्र में करंट जाल लगाकर शिकार हो जाना गहरी लापरवाही को दिखाता है.

गांवों में जागरूकता और सुरक्षा अपील: घटना के बाद वन विभाग ने आसपास के गांवों में वन्यजीव संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है. ग्रामीणों से कहा गया है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत विभाग को सूचित करें. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जंगल में करंट तार बिछाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

