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बीसलपुर पाइपलाइन से बार-बार हो रहा लीकेज, अधिकारियों ने बताया ये कारण

इस मामले में जलदाय विभाग के जयपुर शहर के मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ का कहना था कि प्रेशर बढ़ने से लीकेज नहीं होता है. लीकेज एक सामान्य घटना है. यह किसी भी पाइपलाइन में हो सकती है, क्योंकि बीसलपुर परियोजना की पाइपलाइन में 24 घंटे पानी की सप्लाई होती है और जब लीकेज होता है, तो तुरंत रिपेयर करने के लिए पानी की सप्लाई बाधित करनी पड़ती है. राठौड़ का कहना था कि बीसलपुर परियोजना का सिस्टम पुराना हो चुका है. जयपुर और आसपास के जिलों में बीसलपुर से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन अब मांग बढ़ने लगी है.

जयपुर : जयपुर की लाइफ लाइन बीसलपुर पाइपलाइन में बार-बार लीकेज होने से शहर और आसपास के जिलों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है. पिछले महीने मेंटेनेंस के नाम पर तीन दिन शटडाउन किया गया. इसके चलते लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ा. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 24 घंटे चलने वाली इस पाइपलाइन में लीकेज होना स्वाभाविक है, क्योंकि निरंतर दबाव झेल रही है और 17 साल पुरानी हो चुकी है. इस कारण यह समस्या उत्पन्न होती है. हालांकि, चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ का मानना है कि प्रेशर बढ़ने से नहीं, बल्कि रूटीन प्रक्रिया के तहत यह लीकेज होते हैं. राहत की बात यह है कि बीसलपुर बांध अप्रैल में भी 80 प्रतिशत भरा है, जिससे डेढ़ साल तक पानी की सप्लाई संभव है. वहीं, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 1886 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइन का प्रस्ताव है, लेकिन डीपीआर अभी तैयार नहीं हो पाई है.

जयपुर को प्रतिदिन 60 करोड़ लीटर पानी: मुख्य अभियंता राठौड़ ने बताया कि जयपुर शहर को प्रतिदिन 60 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन अब जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी की सप्लाई बढ़ाई जाएगी. जुलाई तक इसमें 8 करोड़ लीटर पानी और बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जयपुर का विस्तार हो रहा है. यह तकरीबन 50 लाख की आबादी वाला शहर है और जयपुर शहर में 6 लाख पेयजल उपभोक्ता हैं.

टोडारायसिंह का सूरजपुरा पंपिंग स्टेशन (ETV Bharat Jaipur)

17 साल पुरानी है बीसलपुर पाइपलाइन: बीसलपुर से लेकर जयपुर तक बिछी पाइपलाइन करीब 17 साल पुरानी है. यह जमीन के नीचे बिछी हुई है. गर्मियों में पानी की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है. इस कारण पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो लीकेज हो जाता है. इस कारण पानी की सप्लाई बाधित होती है. मार्च माह में ही मेंटेनेंस के नाम पर तीन बार पानी की सप्लाई बाधित की गई थी. भजनलाल सरकार ने पिछले बजट में जयपुर और आसपास के जिलों में पेयजल की बढ़ती मांग को देखते हुए 1886 करोड़ रुपए की लागत से बीसलपुर से बालावाला तक नई पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की थी. हालांकि, एक साल बीतने के बावजूद डीपीआर बनकर तैयार नहीं हुई. मुख्य अभियंता राठौड़ ने बताया कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई पाइपलाइन के लिए डीपीआर तैयार कर रहे हैं, जिससे जयपुर और आसपास के जिले जो बीसलपुर परिवार से जुड़े हुए हैं, उन्हें नई पाइपलाइन से पानी दिया जाएगा.

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80 प्रतिशत भरा है बीसलपुर: राहत की बात यह है कि अप्रैल माह में भी बीसलपुर बांध 80% लबालब है, जिससे करीब डेढ़ साल तक और पानी की सप्लाई हो सकती है. मई-जून में डिमांड के अनुसार 8 करोड़ लीटर पानी और बढ़ाया जाएगा. विभागीय अधिकारी का कहना है कि यदि इस बार मानसून अच्छा रहा और बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की अच्छी आवक हुई, तो बांध फिर से पूरी तरह लबालब हो जाएगा.