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नागौर में BIS की बड़ी कार्रवाई, हॉलमार्किंग सेंटर से सोना और रिकॉर्ड जब्त

बताया जा रहा है कि बीआईएस को लंबे समय से सोने के आभूषणों पर संदिग्ध हॉलमार्क और एचयूआईडी (HUID) नंबर लगाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों के आधार पर अधिकारियों ने अचानक निरीक्षण कर रिकॉर्ड की जांच शुरू की.

नागौर: शहर के बाजारवाड़ा क्षेत्र में सोमवार को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की टीम ने एक हॉलमार्किंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की. जयपुर से पहुंची 12 सदस्यीय टीम ने करीब चार घंटे तक सेंटर की गहन जांच की. इस दौरान दस्तावेजों, कंप्यूटर रिकॉर्ड, मशीनों और हॉलमार्किंग से संबंधित अन्य सामग्री की पड़ताल की गई. कार्रवाई के बाद टीम कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ सोने के आभूषण अपने साथ ले गई.

बीआईएस अधिकारी रमन कुमार त्रिवेदी ने बताया कि शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है. जांच के लिए कुछ सामग्री और रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं. फिलहाल, मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी हम जयपुर जा रहे है सीनियर अधिकारी से वार्ता करके प्रेस रिलीज जारी करेंगे.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई, इस बार सोना और मशीनें जब्त : स्थानीय व्यापारियों के अनुसार संबंधित हॉलमार्किंग सेंटर पर पूर्व में भी जांच और कार्रवाई की जा चुकी है. हालांकि, इस बार की कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक व्यापक बताई जा रही है. टीम ने जांच के दौरान कुछ सोने के आभूषणों के साथ हॉलमार्किंग प्रक्रिया में उपयोग होने वाली कुछ मशीनों और उपकरणों को भी सीज किया है. जब्त सामग्री को आगे की तकनीकी जांच के लिए भेजा जाएगा.

व्यापारियों में चिंता का माहौल : जिन कारोबारियों के आभूषण हॉलमार्किंग के लिए सेंटर पर जमा थे, वे कार्रवाई के बाद अपने सामान को लेकर जानकारी जुटाते नजर आए. कई व्यापारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक उन्हें ग्राहकों को डिलीवरी देने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारी अर्जुन सोनी ने बताया कि उन्होंने अपने ग्राहक के लिए कुछ सोने के आभूषण हॉलमार्किंग के लिए सेंटर पर दिए थे, जिन्हें जांच टीम अपने साथ ले गई. उनके अनुसार ये आभूषण अगले दिन ग्राहक को सौंपने थे, लेकिन कार्रवाई के कारण अब डिलीवरी में देरी हो सकती है.