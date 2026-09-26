बर्थ डे बना मौत का दिन, केक काटने के विवाद में हत्या का आरोप, पिकअप से आरोपी ने युवक को कुचला
जख्मी हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने अंकित को डेड घोषित कर दिया. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2026 at 8:49 PM IST
दुर्ग: शहर के कुरुद वार्ड में जन्मदिन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब 21 साल के युवक अंकित की बोलेरो पिकअप से कुचलकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि मामूली विवाद के बाद मृतक युवक का परिचित उसका पीछा करते हुए पहुंचा और पिकअप से उसे टक्कर मार दी. गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
बर्थ डे दिन ले ली जान
घटना के बारे में लोगों ने बताया कि 21 वर्षीय अंकित सिंह सुंदर विहार के फेस 2 स्थित दुर्गा पंडाल गार्डन में अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहा था. दोस्तों के साथ केक काटने के बाद अंकित वहीं रुका हुआ था. इसी दौरान उसका परिचित गोपी सरदार वहां पहुंचा और दोबारा केक काटने की बात कहते हुए अंकित को अपने साथ थोड़ी दूर ले गया. बताया जा रहा है कि वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ता देख अंकित के दोस्तों ने बीच-बचाव किया और दोनों को अलग कर दिया. इसके बाद अंकित वहां से चला गया.
कुछ युवक आपस में बैठे थे मैदान में. किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ इसी दौरान पिकअप वाहन से दबकर युवक की जान चली गई. जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी: शुभराज अग्रवाल, एएसपी दुर्ग शहर
गाड़ी से टक्कर मारकर कुचलने का आरोप
आरोप है कि इसी विवाद की रंजिश में गोपी सरदार ने बोलेरो पिकअप से अंकित का पीछा किया. आरोपों के मुताबिक, आरोपी ने अंकित को पिकअप से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद आरोपी ने अंकित को कुचलने की भी कोशिश की. घटना में अंकित गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर पड़ा. उसके दोस्तों ने तत्काल उसे चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
खुशियां मातम में बदली
जन्मदिन की खुशियों के बीच हुई इस घटना से परिवार और दोस्तों में मातम पसरा हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस विवाद के कारणों, घटनाक्रम और आरोपी की भूमिका से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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