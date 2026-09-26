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बर्थ डे बना मौत का दिन, केक काटने के विवाद में हत्या का आरोप, पिकअप से आरोपी ने युवक को कुचला

दुर्ग: शहर के कुरुद वार्ड में जन्मदिन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब 21 साल के युवक अंकित की बोलेरो पिकअप से कुचलकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि मामूली विवाद के बाद मृतक युवक का परिचित उसका पीछा करते हुए पहुंचा और पिकअप से उसे टक्कर मार दी. गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बर्थ डे दिन ले ली जान

घटना के बारे में लोगों ने बताया कि 21 वर्षीय अंकित सिंह सुंदर विहार के फेस 2 स्थित दुर्गा पंडाल गार्डन में अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहा था. दोस्तों के साथ केक काटने के बाद अंकित वहीं रुका हुआ था. इसी दौरान उसका परिचित गोपी सरदार वहां पहुंचा और दोबारा केक काटने की बात कहते हुए अंकित को अपने साथ थोड़ी दूर ले गया. बताया जा रहा है कि वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ता देख अंकित के दोस्तों ने बीच-बचाव किया और दोनों को अलग कर दिया. इसके बाद अंकित वहां से चला गया.