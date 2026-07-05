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अनोखा जन्मदिन : धूमधाम से मनाया गया पीपल और बरगद का 12वां बर्थडे, केक कटा...गीत गूंजे

केक भी कटा, गीत भी गूंजे और पौधे भी लगे : रविवार को जयपुर में एक ऐसा जन्मदिन मनाया गया, जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर रही. यहां 12 साल पहले लगाए गए पीपल और बरगद के पेड़ों का बर्थडे मनाया गया. कार्यक्रम में कॉलोनी की महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए. पेड़ों के पास केक काटा गया, महिलाओं ने मंगल गीत गाए और बच्चों ने तालियां बजाकर इस अनोखे जन्मोत्सव का आनंद लिया. उत्सव के साथ ही सभी ने सामूहिक रूप से नए पौधे लगाए और उन्हें नियमित रूप से संभालने का संकल्प भी लिया.

जयपुर: जन्मदिन पर केक काटा गया, बधाई गीत गाए गए, खुशियां मनाई गईं. फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार जश्न किसी बच्चे, बुजुर्ग, परिवार के सदस्य या किसी दोस्त का नहीं, बल्कि 12 साल पहले लगाए गए पीपल और बरगद के पेड़ों का था. गुलाबी नगरी के इंदिरा गांधी नगर सेक्टर-7 स्थित सामुदायिक पार्क में रविवार को अनूठा आयोजन हुआ, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दी. वर्षों पहले छोटे-से पौधे के रूप में लगाए गए ये वृक्ष आज घनी छाया देने वाले विशाल पेड़ बन चुके हैं. इसी खुशी में स्थानीय लोगों ने उनका जन्मदिन मनाकर प्रकृति के प्रति आभार जताया.

12 साल की मेहनत आज बनी हरियाली की पहचान : राजस्थान की धरती सदियों से वृक्षों और प्रकृति के सम्मान के लिए जानी जाती रही हैं. पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान देने की ऐतिहासिक परंपराएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं. हाउसिंग बोर्ड के इंदिरा गांधी नगर के रहवासियों की ये पहल उसी विरासत को आधुनिक रूप में आगे बढ़ाती दिखाई दी. स्थानीय निवासी सत्यपाल यादव ने बताया कि करीब 12 वर्ष पहले पौधारोपण अभियान के दौरान इन पौधों को लगाया गया था.

पेड़ की पूजा करते लोग (ETV Bharat Jaipur)

शुरुआत में रोज पानी देना, सुरक्षा करना और समय-समय पर देखभाल करना आसान नहीं था, लेकिन कॉलोनीवासियों ने इन्हें अपनी जिम्मेदारी माना. आज यही पौधे विशाल वृक्ष बनकर लोगों को छाया, स्वच्छ हवा और सुकून भरा वातावरण दे रहे हैं. वहीं, रामेश्वरी देवी ने कहा कि बरगद-पीपल में भगवान का निवास होता है और इसी नजरिए से इन पेड़ों की भी सेवा की गई.

सिर्फ पौधारोपण नहीं, संरक्षण का भी संदेश : इस आयोजन का उद्देश्य केवल जन्मदिन मनाना नहीं था, बल्कि ये बताना भी था कि पौधे लगाकर भूल जाना पर्यावरण संरक्षण नहीं है. असली जिम्मेदारी तब शुरू होती है, जब पौधों की वर्षों तक देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनाया जाए. स्थानीय निवासी अवध बिहारी शर्मा ने कहा कि यदि हर मोहल्ला और हर कॉलोनी अपने पार्कों और आसपास लगे पेड़ों को परिवार का सदस्य मानकर उनकी देखभाल करे, तो शहर का स्वरूप तेजी से बदल सकता है.

पेड़ को बलून और फूलों से सजाया गया (ETV Bharat Jaipur)

बढ़ते प्रदूषण और गर्मी के दौर में ये छोटी-सी पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा संदेश बन सकती है. बहरहाल, पीपल और बरगद जैसे पेड़ों का ये जन्मदिन केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और सामूहिक भागीदारी का संदेश था. ये बताता है कि धरती को हराभरा बनाने के लिए पौधे लगाना पहला कदम है, लेकिन उनकी देखभाल करते हुए उन्हें जीवित रखना सबसे बड़ा संकल्प है.