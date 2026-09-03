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बेबी एलिफैंट की गूंजी कटघोरा में किलकारी, मां के पीछे-पीछे वाॉकिंग करता नजर आया छुटकू हाथी

​नन्हे शावक के जन्म की सूचना मिलते ही कटघोरा वन मंडल के अधिकारियों ने जंगल में निगरानी बढ़ा दी है. नवजात शिशु और उसकी मां के सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग की विशेष टीम को जंगल में तैनात किया गया है.

बेबी एलिफैंट के आगमन से इलाके हाथियों के कुनबे में इजाफा हुआ है, जिसे पर्यावरणविद् और वन विभाग वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मान रहे हैं. हाथियों का दल अभी पूरी तरह से शांत है. स्थानीय लोगों का भी सहयोग वन विभाग को मिल रहा है, कटघोरा के जंगल में नन्हे मेहमान के आगमन से बेहद सकारात्मक माहौल निर्मित हो गया है.

कोरबा: जैव विविधता से समृद्ध कटघोरा वन मंडल से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद सुखद खबर सामने आई है. वन मंडल के अंतर्गत आने वाले एतमानगर रेंज में हाथियों के झुंड में एक नन्हे मेहमान बेबी एलिफेंट का जन्म हुआ है. एतमानगर के 38 हाथियों वाले झुंड की हथिनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है.



हाथियों के दल की निगरानी

वन विभाग की ओर से हाथियों के इस दल की गतिविधियों पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. वन विभाग के मुताबिक जन्म के शुरुआती दिनों में मादा हाथी अपने बच्चे को लेकर अत्यधिक संवेदनशील और आक्रामक हो सकती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए आसपास के ग्रामीण इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. हालांकि फिलहाल हाथी का दल पूरी तरह से शांत है.





​ग्रामीणों के लिए एडवाइजरी जारी

एतमानगर रेंज और इसके आसपास के जंगली क्षेत्रों से लगे गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. ​ग्रामीणों और मवेशी चराने वालों को जंगलों के भीतर या संवेदनशील कॉरिडोर्स की तरफ न जाने की हिदायत दी गई है. ​हाथियों के झुंड या नवजात शावक के करीब जाने से बचने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है.

बढ़ रही हाथियों की संख्या

बेबी एलीफेंट के जन्म को ​वन्यजीव संरक्षण के लिए एक और मील का पत्थर माना जा रहा है. ​ कटघोरा वन मंडल का यह क्षेत्र लंबे समय से हाथियों की आवाजाही और उनके स्थायी रहवास के लिए जाना जाता है. कटघोरा वन मंडल में हाथियों की संख्या में वृद्धि की खबर यहां के जैवविविधता तंत्र को हाथियों के अनुकूल बताया जा रहा है. यह क्षेत्र लेमरु हाथी रिजर्व का भी इलाका है, जहां बड़े क्षेत्रफल वाले जंगल मौजूद हैं, ऐसे जंगल हाथियों को बेहद पसंद आते हैं.





वन विभाग के अधिकारी खुश

कटघोरा वन मंडल के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने कहा, ''एतमानगर रेंज में 38 झुंड वाले हाथियों के दल में से एक हथिनी ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है.

जिसकी देखभाल और सुरक्षा के लिए हमने निगरानी बढ़ा दी है. लोगों के लिए एडवाइजर भी जारी की गई है. सबसे अच्छी बात यह है कि हमें लोगों का भी सहयोग मिल रहा है. कोई भी हाथियों को परेशान करने जंगल के भीतर नहीं जा रहा है. हाथी भी फिलहाल बेहद शांत व सकारात्मक हैं. फिलहाल कटघोरा वनमंडल में कुल मिलाकर 52 हाथी विचरण कर रहे हैं. जिनपर हम नजर बनाए हुए हैं.''

कटघोरा वन मंडल क्यों है खास

कटघोरा वनमंडल अपने समृद्ध वनों और वन्यजीवों, विशेषकर हाथियों की आवाजाही के लिए जाना जाता है. हाथियों का प्रमुख प्राकृतिक गलियारा (कॉरिडोर) है. यहां बड़ी संख्या में हाथी विचरण करते हैं. कोरबा के जंगल फल-फूल और पानी के स्रोतों से भरपूर हैं. झारखंड और मध्य प्रदेश के मंडला से हाथी यहां पहुंचते हैं.





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