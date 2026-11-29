60 साल बाद घर में जन्मी बेटी, जींद में दी गई शाही दावत, हजारों लोगों ने "राधा" को दिया आशीर्वाद
Jind Daughter Birth after 60 Years : हरियाणा के जींद में 60 साल बाद बेटी के जन्म पर लोगों को शाही दावत दी गई.
Published : November 29, 2026 at 7:31 PM IST
जींद : सफीदों में बेटी के जन्म की खुशियां रविवार को भव्य उत्सव में बदल गईं. रियल एस्टेट कारोबारी नरेंद्र बैरागी के परिवार में 60 साल बाद जन्मी बेटी राधा के स्वागत में आयोजित 'राधा का मंगलोत्सव' में हजारों लोग पहुंचे. हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने परिवार को बधाई दी और नन्ही राधा को सुखद, स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया. बेटी के जन्म पर आयोजित इस भव्य समारोह में राजनेताओं, संतों, सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही.
बेटियां समाज की अनमोल धरोहर : हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा ने हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कैप्टन योगेश बैरागी के निवास पर आयोजित कुआं पूजन समारोह में पहुंचकर परिवार को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि बेटी का जन्म परिवार के लिए खुशियों और सौभाग्य का अवसर होता है. बेटियां समाज की अनमोल धरोहर हैं और उनके जन्म पर कुआं पूजन जैसे आयोजन भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक हैं. उन्होंने राधा बिटिया को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटियों को शिक्षा, अवसर और प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
71 पकवानों की शाही दावत : सफीदों के जींद रोड स्थित ट्रक यूनियन ग्राउंड में आयोजित समारोह में मेहमानों के लिए 71 प्रकार के पकवानों की विशेष थाली तैयार की गई. इसमें इंपोर्टेड फल, 10 प्रकार के स्नैक्स, 9 सब्जियां, 7 मिठाइयां, विभिन्न प्रकार की रोटियां, फास्ट फूड और पारंपरिक व्यंजन शामिल रहे. हरियाणवी स्वाद के हरे साग, गुड़, शक्कर और बूरा भी मेहमानों को परोसा गया. विशाल आयोजन के लिए 4 एकड़ में पंडाल और 5 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई थी. भोजन तैयार करने और परोसने के लिए सैकड़ों कारीगरों व कर्मचारियों की सेवाएं ली गईं.
भजन और हरियाणवी गीतों से भक्तिमय हुआ माहौल : राधा रानी की थीम पर आयोजित मंगलोत्सव में वृंदावन के भजन गायकों ने भक्ति प्रस्तुतियां दीं. कुंज बिहारी दास जी महाराज, उमा लहरी, शीतल पांडेय और मयंक बृजवासी सहित कलाकारों ने राधा रानी के भजनों से माहौल भक्तिमय बनाया. वहीं हरियाणवी गायकों अमित सैनी रोहतकिया, केडी, एमडी, बिंदर दनौदा और गगन की प्रस्तुतियों ने भी समारोह में रंग जमाया. स्थानीय लोक कलाकारों को भी मंच दिया गया.
मंत्री गौरव गौतम समेत कई बड़े नेता पहुंचे : समारोह में हरियाणा के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गौरव गौतम ने कैप्टन योगेश बैरागी और उनके परिवार को बधाई देते हुए राधा बिटिया के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पारिवारिक संस्कार और मांगलिक परंपराओं का विशेष महत्व है. कुआं पूजन जैसे आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं. इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहनलाल बडौली, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन कैप्टन मीनू बैनीवाल, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, डीसी डॉ. वैशाली शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी, मुख्यमंत्री ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा, बीजेपी जिला प्रधान तेजेंद्र ढुल, मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा, महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र भारती, विजयपाल एडवोकेट, पुष्पा तायल, गौरव भारद्वाज, प्रदीप सांगवान, रुद्राक्ष मिड्ढा और योगिता भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य लोगों ने समारोह में पहुंचकर राधा को आशीर्वाद दिया.
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश : परिवार में 28 अक्टूबर 2025 को जन्मी राधा तीसरी पीढ़ी की पहली बेटी है. परिवार में करीब 60 साल बाद बेटी का जन्म होने के कारण इस खुशी को बड़े स्तर पर मनाया गया. समारोह के माध्यम से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने और बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाने का संदेश दिया गया. परिवार ने बेटी के जन्म को केवल पारिवारिक खुशी नहीं, बल्कि सामाजिक उत्सव बनाकर बेटियों के प्रति सम्मान और सकारात्मक सोच का संदेश दिया.
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