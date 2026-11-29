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60 साल बाद घर में जन्मी बेटी, जींद में दी गई शाही दावत, हजारों लोगों ने "राधा" को दिया आशीर्वाद

60 साल बाद घर में जन्मी बेटी ( ETV Bharat )

जींद : सफीदों में बेटी के जन्म की खुशियां रविवार को भव्य उत्सव में बदल गईं. रियल एस्टेट कारोबारी नरेंद्र बैरागी के परिवार में 60 साल बाद जन्मी बेटी राधा के स्वागत में आयोजित 'राधा का मंगलोत्सव' में हजारों लोग पहुंचे. हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने परिवार को बधाई दी और नन्ही राधा को सुखद, स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया. बेटी के जन्म पर आयोजित इस भव्य समारोह में राजनेताओं, संतों, सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही.

बेटियां समाज की अनमोल धरोहर : हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा ने हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कैप्टन योगेश बैरागी के निवास पर आयोजित कुआं पूजन समारोह में पहुंचकर परिवार को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि बेटी का जन्म परिवार के लिए खुशियों और सौभाग्य का अवसर होता है. बेटियां समाज की अनमोल धरोहर हैं और उनके जन्म पर कुआं पूजन जैसे आयोजन भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक हैं. उन्होंने राधा बिटिया को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटियों को शिक्षा, अवसर और प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.

हजारों लोगों ने "राधा" को दिया आशीर्वाद (ETV Bharat) 71 पकवानों की शाही दावत : सफीदों के जींद रोड स्थित ट्रक यूनियन ग्राउंड में आयोजित समारोह में मेहमानों के लिए 71 प्रकार के पकवानों की विशेष थाली तैयार की गई. इसमें इंपोर्टेड फल, 10 प्रकार के स्नैक्स, 9 सब्जियां, 7 मिठाइयां, विभिन्न प्रकार की रोटियां, फास्ट फूड और पारंपरिक व्यंजन शामिल रहे. हरियाणवी स्वाद के हरे साग, गुड़, शक्कर और बूरा भी मेहमानों को परोसा गया. विशाल आयोजन के लिए 4 एकड़ में पंडाल और 5 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई थी. भोजन तैयार करने और परोसने के लिए सैकड़ों कारीगरों व कर्मचारियों की सेवाएं ली गईं. जींद में दी गई शाही दावत (ETV Bharat) भजन और हरियाणवी गीतों से भक्तिमय हुआ माहौल : राधा रानी की थीम पर आयोजित मंगलोत्सव में वृंदावन के भजन गायकों ने भक्ति प्रस्तुतियां दीं. कुंज बिहारी दास जी महाराज, उमा लहरी, शीतल पांडेय और मयंक बृजवासी सहित कलाकारों ने राधा रानी के भजनों से माहौल भक्तिमय बनाया. वहीं हरियाणवी गायकों अमित सैनी रोहतकिया, केडी, एमडी, बिंदर दनौदा और गगन की प्रस्तुतियों ने भी समारोह में रंग जमाया. स्थानीय लोक कलाकारों को भी मंच दिया गया. बेटी के जन्म की खुशियां (ETV Bharat)