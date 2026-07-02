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अंगूठे के आकार के 22 घड़ियाल शावकों का जन्म, इस बार शावकों को बचाने की खास तैयारी

घड़ियाल शावक का जन्म ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक बार फिर वन्यजीव संरक्षण की उम्मीदों का केंद्र बन गया है. लगातार तीसरे वर्ष यहां घड़ियालों की सफल ब्रीडिंग हुई है और इस बार 22 नन्हे घड़ियाल अंडों से बाहर आए हैं. अंगूठे के आकार के ये नवजात घड़ियाल फिलहाल विशेष रूप से तैयार किए गए सुरक्षित एनक्लोजर में रखे गए हैं. मानसून शुरू होने से पहले हुई इस सफल ब्रीडिंग ने पार्क में उत्साह का माहौल बना दिया है. पर्यटक भी इन दुर्लभ शावकों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित: दरअसल, पिछले दो वर्षों में जन्मे कई घड़ियाल शिकारी पक्षियों और अन्य कारणों से जीवित नहीं रह पाए थे. इस अनुभव के बाद वन विभाग ने इस बार एनक्लोजर को विशेष सुरक्षा मैट से ढक दिया है, ताकि चील, कौवे और अन्य पक्षी बच्चों तक न पहुंच सकें. इसके साथ ही कर्मचारियों की 24 घंटे निगरानी भी सुनिश्चित की गई है, जिससे किसी भी तरह का खतरा तुरंत टाला जा सके. पढ़ें: पालीघाट घड़ियाल रियरिंग सेंटर में 80 घड़ियाल शावकों का स्थानांतरण, विशेष टैंकों का किया निर्माण