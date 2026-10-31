पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया गया जन्म प्रमाण-पत्र निकला फर्जी, सीआईडी जांच में हुआ खुलासा
पलामू के हुसैनाबाद में पासपोर्ट बनवाने के लिए जमा किया जन्म प्रमाण पत्र फर्जी निकला है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 9:29 PM IST
पलामूः जिला के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का एक मामला सामने आया है. मुंबई पासपोर्ट कार्यालय और सीआईडी जांच के बाद जन्म प्रमाण पत्र फर्जी होने के बाद पीड़ित परिवार ने हुसैनाबाद थाना में लिखित आवेदन देकर ऑनलाइन सेंटर संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.
थाना में दर्ज प्राथमिकी में हैदरनगर थाना क्षेत्र के केवाल गांव निवासी शकील अली बक्श ने बताया कि मैं वर्तमान में मुंबई में रहता हूं, मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए थाना क्षेत्र के रमजान बीघा गांव निवासी जुल्फिकार आलम से मोबाइल पर संपर्क किया. जुल्फिकार आलम ने कहा कि उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, उसने अपने मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल नंबर पर बने वॉट्सअप पर 19/11/24 को भेज दिया.
मैने अपने पुत्र के पासपोर्ट बनवाने के लिए जब सभी कागजातों के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र मुंबई पासपोर्ट कार्यालय में विगत कुछ माह पहले जमा कर दिया. वहां जांच के दौरान पासपोर्ट कार्यालय और सीआईडी जांच ने प्रमाण पत्र जो मुझे जुल्फिकार आलम ने भेजा था वह फर्जी पाया गया, मैं मुंबई से आकर 30/10/26, को शहर के छठ पोखरा स्थित जुल्फिकार आलम के ऑनलाइन सेंटर में गया. जब मैने उससे पूछा कि तुमने हमारे साथ फर्जीवाड़ क्यों किया तो वह मुझे दुकान से भगा दिया.
इस मामले को लेकर हुसैनाबाद पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है, और इस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की जांच शुरू कर दी गयी है.
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