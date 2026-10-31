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पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया गया जन्म प्रमाण-पत्र निकला फर्जी, सीआईडी जांच में हुआ खुलासा

हुसैनाबाद थाना (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का एक मामला सामने आया है. मुंबई पासपोर्ट कार्यालय और सीआईडी जांच के बाद जन्म प्रमाण पत्र फर्जी होने के बाद पीड़ित परिवार ने हुसैनाबाद थाना में लिखित आवेदन देकर ऑनलाइन सेंटर संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.

थाना में दर्ज प्राथमिकी में हैदरनगर थाना क्षेत्र के केवाल गांव निवासी शकील अली बक्श ने बताया कि मैं वर्तमान में मुंबई में रहता हूं, मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए थाना क्षेत्र के रमजान बीघा गांव निवासी जुल्फिकार आलम से मोबाइल पर संपर्क किया. जुल्फिकार आलम ने कहा कि उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, उसने अपने मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल नंबर पर बने वॉट्सअप पर 19/11/24 को भेज दिया.