सत्य साईं जन्मशताब्दी वर्ष : जयपुर में आधी सदी पहले शुरू किया था महिला महाविद्यालय, आज भी जारी है परंपरा

सत्य साईं जन्मशताब्दी पर जयपुर के पीजी महिला महाविद्यालय में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं.

सत्य साईं जन्मशताब्दी पर भजन सत्संग
सत्य साईं जन्मशताब्दी पर भजन सत्संग (ETV Bharat Jaipur)
Published : November 23, 2025 at 2:39 PM IST

Updated : November 23, 2025 at 2:46 PM IST

जयपुर : सबसे प्यार और सबकी सेवा का संदेश देने वाले आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा का जयपुर से भी जुड़ाव रहा है. यहां करीब 51 वर्ष पहले वर्ष 1974 में उन्हीं की प्रेरणा से जवाहर नगर की 13 एकड़ जमीन पर सत्य साईं पीजी महिला महाविद्यालय की नींव रखी गई थी, जो आज भी महिला शिक्षा और संस्कार निर्माण का केंद्र बना हुआ है. अब इसी ऐतिहासिक संबंध को फिर जीवंत करते हुए महाविद्यालय में सत्य साईं बाबा का 100वां जन्मदिवस मनाया गया.

जयपुर से आधी सदी पुराना संबंध : वर्ष 1974 में अपने शिष्य कमानी कारखाने के आरआर कमानी के बुलावे पर सत्य साईं बाबा जयपुर आए थे. वो पृथ्वीराज रोड स्थित कमानी हाउस में ठहरे और यहीं से जवाहर नगर क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुपयोगी परिसर और महाविद्यालय खोलने की प्रेरणा दी. उनके 'महिला शिक्षा समाज की रीढ़ है' के संदेश के आधार पर शुरू हुआ ये महाविद्यालय आज भी चरित्र निर्माण, सेवा कार्य और शिक्षा के समन्वय का महत्वपूर्ण केंद्र है.

जयपुर के पीजी महिला महाविद्यालय में धार्मिक आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

कॉलेज प्राचार्य कमलेश शर्मा ने बताया कि सत्य साईं बाबा ने हमेशा शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ने पर बल दिया. महिला शिक्षा और सेवा कार्यों से उनका गहरा नाता रहा. उनकी प्रेरणा स्रोत बने महाविद्यालय में आज भी छात्राओं को एनएसएस, सेवा योजनाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़कर यही परंपरा आगे बढ़ाई जाती है. 1982 में उनका जयपुर आना हुआ था. तब उन्होंने तीन दिन इसी महाविद्यालय परिसर में बिताए थे. इस दौरान उन्होंने अपने प्रवचन में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जागृत करने का संदेश भेजा था. यही वजह है कि आज भी कॉलेज में भजन-सत्संग, वेद पाठ और आध्यात्मिक मंत्रोच्चार जैसे आयोजन होते रहते हैं. यही नहीं वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए साइंस कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाली सैकड़ों बच्चियां अपना भविष्य सवार रही हैं.

सत्य साईं पीजी महिला महाविद्यालय में धार्मिक आयोजन
सत्य साईं पीजी महिला महाविद्यालय में धार्मिक आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

ऐतिहासिक अध्याय का उत्सव : महाविद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी सेक्रेटरी अल्केश शर्मा ने बताया कि आज आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा के 100वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कॉलेज में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं. जयपुर के उस ऐतिहासिक अध्याय का उत्सव मनाया जा रहा है, जब आध्यात्मिक शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शहर ने सत्य साईं बाबा के मार्गदर्शन से बड़ा कदम उठाया था. इस भव्य शताब्दी समारोह से जयपुर एक बार फिर सत्य साईं बाबा की आध्यात्मिक धारा और सेवा भावना का केंद्र बनता दिखा.

कॉलेज की छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी
कॉलेज की छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी (ETV Bharat Jaipur)

114 देशों में मनाया जा रहा शताब्दी वर्ष : सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सहित 114 देशों में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में बाबा के पैतृक स्थान जाकर उनकी स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी किया था. जयपुर में भी शताब्दी समारोह को विशेष महत्व देते हुए प्रभात फेरी, वेदपाठ एवं मंत्रोच्चारण, भजन जैसे आयोजन हुए.

