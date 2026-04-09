तीन दिन में जन्मीं बेटियों का मना ‘जन्मोत्सव’, अफसरों ने काटा केक, माताओं को दिए गए गिफ्ट
21 नवजात बच्चियों के जन्मोत्सव में शामिल होना काफी उत्साहपूर्ण कार्यक्रम था. सभी के सम्मान में केक काटा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 6:16 PM IST
कुशीनगर: जहां एक ओर समाज में बेटियों को लेकर कई चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुशीनगर में एक बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल सामने आई है. यहां जन्म लेते ही 21 बेटियों का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वो भी पूरे सम्मान और सरकारी सहभागिता के साथ.
कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद रहीं सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि 21 नवजात बच्चियों के जन्मोत्सव में शामिल होना काफी उत्साहपूर्ण कार्यक्रम था. सभी के सम्मान में केक काटा गया. सभागार में जश्न जैसे माहौल के बीच बेटियों को गोद में लिए मांओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी.
बता दें कि पिछले तीन दिनों में कुशीनगर में मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल में जन्म लेने वाली बेटियों का जन्मोत्सव कुछ अलग ढंग से मनाया गया. जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर जिला प्रोबेशन कार्यालय ने चिकित्सालय में ही “कन्या जन्मोत्सव” कार्यक्रम आयोजित किया.
इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि जन्मी सभी 21 नवजात बेटियों का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया.
कार्यक्रम में शामिल सभी 21 नवजात बेटियों और उनकी माताओं को बेबी किट, अंगवस्त्र, मिष्ठान, खिलौने (गुड़िया), चॉकलेट के साथ हल्दी पैकेट जैसे उपयोगी सामान उपहार के रूप में दिए गए.
आयोजन को सिर्फ उत्सव तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे सरकारी योजनाओं से जोड़कर जागरूकता अभियान का रूप भी दिया गया. जिला प्रोबेशन अधिकारी अरुण कुमार दूबे ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी दी.
मिशन कोऑर्डिनेटर नलिन सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पर विस्तार से बताया और हेल्प लाइनों के बारे में जानकारी भी दी. सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने अभिभावकों से अपील किया कि वे बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दें और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं.
जन्म के तुरंत बाद बेटियों का सार्वजनिक सम्मान सामाजिक सोच बदलने की एक कोशिश मानी जा सकती है. साथ ही ऐसे कार्यक्रम दर्शाते हैं कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो, तो “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बन सकता है.