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तीन दिन में जन्मीं बेटियों का मना ‘जन्मोत्सव’, अफसरों ने काटा केक, माताओं को दिए गए गिफ्ट

बेटियों की माताओं के साथ स्टॉफ के साथ मौजूद सीडीओ व अन्य. ( ईटीवी भारत )

कुशीनगर: जहां एक ओर समाज में बेटियों को लेकर कई चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुशीनगर में एक बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल सामने आई है. यहां जन्म लेते ही 21 बेटियों का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वो भी पूरे सम्मान और सरकारी सहभागिता के साथ. कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद रहीं सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि 21 नवजात बच्चियों के जन्मोत्सव में शामिल होना काफी उत्साहपूर्ण कार्यक्रम था. सभी के सम्मान में केक काटा गया. सभागार में जश्न जैसे माहौल के बीच बेटियों को गोद में लिए मांओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी. बता दें कि पिछले तीन दिनों में कुशीनगर में मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल में जन्म लेने वाली बेटियों का जन्मोत्सव कुछ अलग ढंग से मनाया गया. जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर जिला प्रोबेशन कार्यालय ने चिकित्सालय में ही “कन्या जन्मोत्सव” कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि जन्मी सभी 21 नवजात बेटियों का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया.