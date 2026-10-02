ETV Bharat / state

रांची में कांग्रेस-बीजेपी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री को किया याद, भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान

कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

birth anniversary celebrated at Congress State Office
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मनाई गई जयंती (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 3:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर राजनीतिक दलों की ओर से कई कार्यक्रम चलाए गए. इस मौके पर बीजेपी ने जहां स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, तो वही कांग्रेस ने दोनों महान विभूतियों को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की.

विधायक सीपी सिंह ने इस मौके पर रांची के चुटिया में सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जबकि महानगर बीजेपी कार्यालय में दोनों महान विभूतियों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया. बीजेपी विधायक ने कहा कि दोनों महान विभूतियों को देश हमेशा याद रखेगा.

कांग्रेस-बीजेपी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया याद (Etv Bharat)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित

इधर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची के ओरमांझी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के माध्यम से राष्ट्र को नई दिशा दी.

देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं लाल बहादुर शास्त्री

वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया. राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान और त्याग, देशवासियों के लिए हमेशा सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. उन्होंने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए देश, राज्य और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है.

याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, एआईसीसी के संयुक्त सचिव निलेश भाई पटेल एवं विवेक भटनागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे. उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए.

Cleanliness awareness campaign in Ranchi
रांची में स्वच्छता जागरूकता अभियान (Etv Bharat)

राष्ट्रपिता ने दिलाई देश को आजादी: केशव महतो कमलेश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. महात्मा गांधी जी का झारखंड से काफी लगाव था 1917 में जब वे रांची आए थे, तब उन्होंने यहां के टाना भगतों को चरखा चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया था.

1925 में झारखंड आने पर उन्होंने कोल्हान के हो एवं मुंडा आदिवासियों से विशेष रूप से मुलाकात की थी और 1940 में वे रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे. उनका बार-बार झारखंड आना स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ.

गांधीवादी नेता थे लाल बहादुर शास्त्री

उन्होंने कहा कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सादगीपूर्ण रहा. उनका आचरण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. उनकी सत्यनिष्ठा, प्रशासनिक क्षमता एवं ईमानदारी की आज भी लोग मिसाल देते हैं. उन्होंने देश को “जय जवान, जय किसान” का नारा दिया था. शास्त्री जी पूर्ण रूप से गांधीवादी नेता थे और उनके व्यक्तित्व में गांधी जी के विचारों की साफ झलक दिखाई देती थी.

MLA CP Singh sweeping road
सड़क पर झाड़ू लगाते हुए विधायक सीपी सिंह (Etv Bharat)

दुनिया कर रही है गांधी जी के मार्ग का अनुकरण

इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जब पूरी दुनिया में अंग्रेजी शासन का साम्राज्य था, तब सत्य और अहिंसा के रास्ते उस साम्राज्य को समाप्त करने का कार्य महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में संभव हुआ था. लेकिन पूरी दुनिया गांधी जी के विचारों और उनके बताए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग का अनुकरण कर रही है.

उन्होंने कहा कि 'गोडसे' जैसे लोग महात्मा गांधी के विचारों को दफन करना चाहते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऐसे लोगों की बुनियाद तक नहीं रहेगी.

ये भी पढ़ें- 1929 में भोपाल आए थे महात्मा गांधी, बापू की सभा से जुड़ा है बेनजीर मैदान का इतिहास

राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत गणमान्यों ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि - MAHATMA GANDHI BIRTH ANNIVERSARY

Gandhi Jayanti 2023: रामगढ़ में मनाई गयी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती

TAGGED:

CONGRESS OFFICE IN JHARKHAND
गांधी जयंती 2026
LAL BAHADUR SHASTRI
MAHATMA GANDHI BIRTH ANNIVERSARY
PAID TRIBUTE TO MAHATMA GANDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.