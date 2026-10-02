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रांची में कांग्रेस-बीजेपी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री को किया याद, भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मनाई गई जयंती ( Etv Bharat )

रांची: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर राजनीतिक दलों की ओर से कई कार्यक्रम चलाए गए. इस मौके पर बीजेपी ने जहां स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, तो वही कांग्रेस ने दोनों महान विभूतियों को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की.