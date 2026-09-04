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वृंदावन की 500 साल पुरानी परंपरा: छोटी काशी के राधा दामोदर मंदिर में दोपहर 12 बजे श्रीकृष्ण का प्राकट्य, यहां भगवान का बाल स्वरूप विराजमान

राधा दामोदर मंदिर में श्रीकृष्ण का प्राकट्य उत्सव ( ETV Bharat Jaipur )