वृंदावन की 500 साल पुरानी परंपरा: छोटी काशी के राधा दामोदर मंदिर में दोपहर 12 बजे श्रीकृष्ण का प्राकट्य, यहां भगवान का बाल स्वरूप विराजमान
दोपहर में जन्मोत्सव के बाद अभिषेक किया गया. पंचामृत और पंजरी से भोग लगाया.
Published : September 4, 2026 at 5:30 PM IST
जयपुर: देशभर में शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. छोटी काशी के आराध्य गोविंददेवजी समेत सभी मंदिरों में जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं. वैसे तो भगवान श्रीकृष्ण का जन्म रात 12:00 बजे हुआ था और अधिकतर मंदिरों में इसी परंपरा को निभाया जाता है, लेकिन राजधानी में एक मंदिर ऐसा भी जहां कान्हा दोपहर 12 बजे जन्मते हैं. जयपुर के राधा दामोदर मंदिर में दोपहर 12:00 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ. दर्शनों के लिए दूर-दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े. राधा दामोदर मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का बाल स्वरूप दामोदर विराजमान हैं. 500 साल पहले वृंदावन से शुरू हुई परंपरा के अनुसार, इस मंदिर में दोपहर में भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य होता है.
राधा दामोदर मंदिर के महंत मलय गोस्वामी ने बताया कि एकमात्र मंदिर है, जहां भगवान श्रीकृष्ण दोपहर 12:00 बजे जन्म लेते हैं. मंदिर की यह परंपरा 500 साल पहले वृंदावन से शुरू हुई थी.परंपरा के अनुसार ठाकुरजी का जन्मोत्सव दोपहर 12:00 बजे मनाया जाता है. राधा दामोदर भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप का विग्रह है. दोपहर में जन्मोत्सव के बाद अभिषेक किया गया. पंचामृत और पंजरी से भोग लगाया.
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रात को नंदोत्सव: गोस्वामी ने बताया कि जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई. भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखा. शाम 7:00 से रात 11:00 तक नंदोत्सव मनाएंगे. रात 11:00 बजे शयन के बाद गोविंददेवजी का अभिषेक किया जाएगा. राधा दामोदर का विग्रह करीब 500 साल पुराना है. विग्रह करीब 300 साल पहले वृंदावन से जयपुर लाया गया था.
500 साल की परंपरा: महंत मलय गोस्वामी ने बताया कि करीब 500 साल पहले ठाकुरजी वृंदावन में प्रकट हुए थे. वहां सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी भाइयों ने मिलकर ठाकुरजी का विग्रह तैयार किया था. सेवा पूजा की जिम्मेदारी भतीजे जीव गोस्वामी को दी. उन्होंने राधा दामोदरजी की सेवा की. भगवान का नाम दामोदर है, जो उनका बाल स्वरूप दर्शाता है. भगवान के बाल स्वरूप को देखते हुए सभी गोस्वामियों ने मिलकर तय किया था कि दोपहर 12:00 बजे ठाकुरजी का जन्मोत्सव मनाएंगे. रात 12:00 बजे गोविंददेवजी के विग्रह का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा. 500 साल से यह परंपरा चली आ रही है. श्रीकृष्ण का बाल स्वरूप होने की वजह से रात 11:00 बजे तक शयन करा दिया जाता है. इसके बाद गोस्वामी परिवार गोविंददेवजी का अभिषेक शुरू करते हैं. वृंदावन से चला आ रहा नियम अभी बरकरार है.
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औरंगजेब के हमले के डर से जयपुर लाए : औरंगजेब को मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाना और दीपक जलाया जाना पसंद नहीं था। इसी वजह से औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे. वृंदावन में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने शुरू किए तो नंदलाल गोस्वामी ने जयपुर के राजा जयसिंह को खबर की. इसके बाद राजा जयसिंह ने द्रुतगामी रथ तैयार कर गोविंददेवजी, गोपीनाथजी, राधा दामोदरजी, मदन मोहनजी, श्रीनाथजी के विग्रह जयपुर लाए और यहां मंदिरों में विराजमान कराया. राधारमण और श्याम सुंदर छोटे विग्रह थे, जिन्हें सेवा के लिए गोस्वामियों ने कुएं और बाड़े में छुपा दिया था. औरंगजेब वहां आया तो विग्रह नहीं मिले और सिर्फ मंदिर तोड़कर चला गया. उसने वृंदावन के सारे मंदिर खंडित कर दिए थे. वहां गोविंददेवजी का पुराना मंदिर था, उसकी दो मंजिल आज भी टूटी है. यह मंदिर 9 मंजिला होता था, जो आज सात मंजिला है. तब से ठाकुरजी जयपुर में विराजमान हो गए. राजाओं ने गोस्वामियों को जागीरें दी और सेवा पूजा की व्यवस्था की.
वृंदावन के पास गोवर्धन जी विराजमान: वृंदावन के पास गोवर्धनजी विराजमान है, जहां दूर-दूर से लोग आकर परिक्रमा करते हैं. उसे दौर में सनातन गोस्वामी भगवान मदनमोहनजी की सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने सेवा कार्य अपने शिष्य को सौंपकर नियमित रूप से गिरिराजजी की परिक्रमा करने लग गए. उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करते थे. जब उनकी आयु अधिक हुई और गिरिराजजी की परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे तो प्रसाद भी त्याग दिया. तब भगवान ने उन्हें स्वप्न में आकर एक स्थान बताया, जब ठाकुरजी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब उनके चरणों से एक पत्थर वहां दब गया था. इस वजह से उस पत्थर पर चरण चिन्ह, बांसुरी के निशान और गाय के खुर्द के चिन्ह मौजूद हैं.
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सपने में आकर यह कहा: सपने में भगवान ने सनातन गोस्वामी को उस शीला को लेकर अपने कुटिया में रख परिक्रमा करने को कहा और बताया कि इसका फल गिरिराजजी की परिक्रमा जितना ही मिलेगा. सनातन गोस्वामी ने ऐसा ही किया. जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने यह शीला जीव गोस्वामी को देते मदनमोहनजी के साथ सेवा करने को कहा. ऐसे में जीव गोस्वामी ने पहले वृंदावन में इसकी स्थापना की. जब भगवान के विग्रह को जयपुर लाया गया तो उनके साथ गोवर्धन शीला को भी जयपुर लाकर स्थान दिया गया. गोवर्धन शीला और राधा दामोदर के विग्रह के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं.
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