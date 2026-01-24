ETV Bharat / state

रांची में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, संघर्ष समिति ने उठाई दो प्रमुख मांगें

रांची में कर्पूरी ठाकुर की जयंती सादगी से मनाई गई. इस अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर संघर्ष समिति ने अपनी दो मांगें भी रखी.

Karpoori Thakur Birth anniversary
रांची में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में मौजूद समिति के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 24, 2026 at 2:51 PM IST

रांचीः जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर शनिवार को राजधानी रांची के हिनू में जननायक कर्पूरी ठाकुर संघर्ष समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित की गई. इस मौके पर समिति के सदस्यों ने कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा-सुमन अर्पित किया. इस दौरान कर्पूरी ठाकुर अमर रहे के नारे से पूरा परिसर गुंजायमान रहा.

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और मंत्री योगेंद्र योगी ने जननायक को याद करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर के सपने आज भी अधूरे हैं. उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के उस नारे को याद करते हुए कहा कि जननायक ने कहा था कि हक चाहिए तो लड़ना सीखो, कदम-कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो. यानी जब तक हम संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम यूं ही उपेक्षित रहेंगे.

हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन योगेंद्र योगी, कार्यक्रम संयोजक, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

समाज के लोगों से संगठित रहने का आह्वान

उन्होंने कहा कि आज समाज में शिक्षा बढ़ी है और लोगों में जागरुकता भी आई है, लेकिन संगठित होकर लड़ने का जज्बा नहीं रहा. जिस कारण आज भी हम पिछड़े हैं. कर्पूरी ठाकुर ने जो जातियों की जमात बनाने का मंत्र हमें दिया था उसको हम जीवन में नहीं अपना पाए. इस कारण हम पिछड़ते गए. उनकी जयंती पर आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा दिए गए फार्मूले को देश भर में लागू किया जाए. जो उन्होंने आरक्षण लागू किया था वह आज तक भी पूरा नहीं मिल पा रहा है. झारखंड में देखें तो अति पिछड़ों की क्या स्थिति है यहां 52% से 60% आबादी पिछड़ों की है, लेकिन आरक्षण महज 14 प्रतिशत मिलता है.

वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र केशरी ने कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए उन्हें सादगी का प्रतीक बताया. वहीं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन कमाल खान ने कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए सामाजिक समरसता लानेवाला असाधारण व्यक्ति बताया.

कर्पूरी जयंती के बहाने संघर्ष समिति ने सरकार से की मांग

जननायक कर्पूरी ठाकुर संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए कहा कि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने राज्य सरकार से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की. साथ ही राज्य में केश कला बोर्ड का गठन करने का आग्रह किया.

Karpoori Thakur Birth anniversary
रांची में कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

उन्होंने झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम को अविलंब क्रियाशील करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की तर्ज पर झारखंड में भी सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए उम्र सीमा में छूट को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का आग्रह किया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया. इस मौके पर कांग्रेस नेता अभिलाष साहू सहित कई लोग उपस्थित थे.

