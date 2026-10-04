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राप्ती की गोद में बसा वह गांव, जिसने दिया हिंदी को पहला आचार्य; मिर्जापुर-बनारस के बने गौरव

राप्ती नदी के दोआब पर बसा वह गांव, जिसने दिया हिंदी को पहला आचार्य. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: हिंदी के प्रथम आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल की आज जयंती है. हिंदी साहित्य का इतिहास संसार के सामने लाने वाले आचार्य का पैतृक गांव देवरिया में राप्ती नदी के दोआब पर बसा एक छोटा सा गांव भेड़ी है. चारों तरह खेत-खलिहान और बीच से कल-कल बहती राप्ती की इसी मिट्टी से निकले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक आधार दिया. बाद में वह मिर्जापुर और बनारस में बसे. काशी में हीं पंडितजी ने अंतिम सांस ली. पढ़ें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पैतृक गांव से यह खास रिपोर्ट.