राप्ती की गोद में बसा वह गांव, जिसने दिया हिंदी को पहला आचार्य; मिर्जापुर-बनारस के बने गौरव
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती पर देवरिया से संवाददाता विश्व दीपक त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 1:31 PM IST
देवरिया: हिंदी के प्रथम आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल की आज जयंती है. हिंदी साहित्य का इतिहास संसार के सामने लाने वाले आचार्य का पैतृक गांव देवरिया में राप्ती नदी के दोआब पर बसा एक छोटा सा गांव भेड़ी है. चारों तरह खेत-खलिहान और बीच से कल-कल बहती राप्ती की इसी मिट्टी से निकले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक आधार दिया. बाद में वह मिर्जापुर और बनारस में बसे. काशी में हीं पंडितजी ने अंतिम सांस ली. पढ़ें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पैतृक गांव से यह खास रिपोर्ट.
देवरिया के खेड़ी है मूल पैतृक गांव: देवरिया जिले का रुद्रपुर तहसील और इसी में छोटे से गांव भेड़ी के बुजुर्ग बताते हैं कि आचार्य के पूर्वज भेड़ी गांव के हीं मूल निवासी थे. उनके पिता चंद्रबलि शुक्ल का जन्म यहीं हुआ था.
सदर कानूनगो होने के कारण उनका तबादला बस्ती जिले में हुआ, जहां अगौना गांव में वह जाकर बसे. तब आचार्य जी की उम्र महज 4-5 साल थी. रोजी-रोटी के लिए एक बार यह गांव छूट गया तो फिर से नाता नहीं जुड़ नहीं पाया. लेकिन उनकी लेखनी में इस गांव की मिट्टी की महक हमेशा बनी रही.
खतौनी में आज भी दर्ज है नाम: साहित्यकार रामचंद्र तिवारी ने अपनी पुस्तक में इस गांव का जिक्र किया है. गांव की खतौनी में आज भी उनके परिवार का नाम दर्ज है. खेती-बारी का भी जिक्र मिलता है. अगौना गांव के बाद इनका परिवार मिर्जापुर चला गया. वहां आचार्य जी के पिता का ट्रांसफर हो गया.
तब वह राबर्ट्सगंज स्टेट के कानूनगो थे. बाद में पूरा परिवार वहीं बस गया. आज भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक बेटे मिर्जापुर में रहते हैं. जबकि दूसरे बेटे बनारस में परिवार के साथ रहते हैं. आचार्य जी की साहित्यिक यात्रा मिर्जापुर से शुरू होकर बनारस में पुष्पित पल्लवित हुई थी.
हिंदी साहित्य को दिया वैज्ञानिक आधार: आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिर्फ लेखक ही नहीं, हिंदी के वैज्ञानिक माने जाते हैं. जिस काल खंड में हिंदी को कोई पूछने वाला नहीं था, उस वक्त यानी 1929 में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रचकर हिंदी का गौरव बढ़ाया.
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करीब 900 साल के साहित्य को चार काल खंड आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया. आज भी विश्वविद्यालयों में यहीं हिंदी साहित्य चार खंड में पढ़ाया जाता है.
तुलसीदास को लोकमंगल का कवि बताया: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी यानी सूर, तुलसी, जायसी पर भी लिखा. रस मीमांसा और त्रिवेणी में उन्होंने राम चरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसी दास को लोक मंगल का कवि बताया था.
इतना हीं नहीं चिंतामणि भाग-1 और 2 में 'उत्साह', 'श्रद्धा-भक्ति' जैसे मनोवैज्ञानिक निबंधों ने हिंदी निबंध कला को नई ऊंचाई दी. आचार्य जी ने बनारस में रहकर हिंदी शब्द सागर का संपादन किया. लगातार 19 वर्षों तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन करते रहे, जिसे खड़ी हिंदी बोली का आधार माना जाता है.
देवरिया और बस्ती से जुड़ाव: आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 04 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ था. उनका निधन 02 फरवरी 1941 को वाराणसी में हृदयाघात की वजह से हुआ. उनके पिता का नाम चंद्रबलि शुक्ल था.
आचार्य जी अपने पिता की चौथी संतान थे. देवरिया के खेड़ी गांव से संबंध की वजह से आज भी उनके नाम पर रामचंद्र कॉलोनी है, जहां पार्क में उनकी प्रतिमा लगी है. आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंटर कॉलेज भी है, वहां भी प्रतिमा स्थापित है. दोनों प्रतिमाओं का अनावरण तत्कालीन डीएम सुबोध नाथ झा ने किया था.
एक रोचक किस्सा: आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंटर कॉलेज के अवकाश प्राप्त लेक्चरर शिवानंद शुक्ल बताते हैं कि जब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद जब शिक्षा मंत्री थे, तो देवरिया के गांव के एक विद्यालय की मान्यता की फाइल उनके पास पहुंची.
उस फाइल में विद्यालय का नाम पं. मदन मोहन मालवीय के नाम पर करने की बात थी. तब संपूर्णानंद जी ने कहा कि मालवीय जी के नाम पर तो ढेरों संस्थान हैं. आपके क्षेत्र के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर यह विद्यालय होना चाहिए. वह मेरे गुरू भी थे, इसी काम से मैं ऊऋण भी हो जाउंगा. उनके कहने पर हीं विद्यालय का नाम 'आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंटर कॉलेज' रखा गया और तुरंत मान्यता भी मिल गई.
काशी में उनके नाम से शोध संस्थान: आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1904 से 1908 तक मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक रहे. इसके बाद काशी आकर 'हिंदी शब्द सागर' के सहायक संपादक का कार्य संभाला.
19 वर्षों तक 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का संपादन किया. 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने और 1937 में बीएचयू में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से सुशोभित हुए.
वाराणसी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान है. इसकी स्थापना 1972 में हुई थी. यहां एक बीघा जमीन पर 500 लोगों का सभागार और 10 हजार किताबों का पुस्तकालय है. यहां से त्रैमासिक शोध पत्रिका 'नया मानदंड' का प्रकाशन होता है.
इसका संपादन कुसुम चतुर्वेदी और आचार्य की प्रपौत्री डॉ. मुक्ता करती हैं. यहां पर रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह जैसे विद्वानों की संगोष्ठियां होती रही हैं. इसके अलावा रवींद्रपुरी चौराहे पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित है. काशी नागरी प्रचारिणी सभा में भी स्मारक है.
बस्ती जिले में स्मारक: बस्ती के अगौना गांव में उनके पैतृक आवास पर धर्मशाला, पुस्तकालय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बालिका इंटर कॉलेज बना है. शहर के बड़ेबन चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगी है.
हालांकि भेड़ी गांव के लोगों का कहना है कि यह उनका मूल पैतृक गांव है. यहां आज तक उनकी प्रतिमा नहीं लगी. यह पुस्तकालय या शोध पीठ तक बनाया गया है. गांव के स्कूली बच्चे उनका नाम तक नहीं जानते.
ग्रामीण नित्यानंद और पंकज शुक्ल की मांग है कि राप्ती किनारे की इस साहित्यिक धरोहर को जीवंत करने के लिए यहां एक भव्य पुस्तकालय और शोध पीठ जरूर बनना चाहिए.
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